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Турската „Отокар“ започна производство в Румъния на бронирани машини „Кобра II“ за армията

Турската „Отокар“ започна производство в Румъния на бронирани машини „Кобра II“ за армията

27 Юли, 2026 11:26 1 553 10

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Проектът за близо 1 млрд. долара превръща румънския завод в първия производствен център на компанията в Европейския съюз

Турската „Отокар“ започна производство в Румъния на бронирани машини „Кобра II“ за армията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турската отбранителна компания „Отокар“ започна доставките на тактически бронирани машини „Кобра II 4×4“, произведени изцяло в Румъния, за нуждите на румънската армия, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.

През ноември 2024 г. „Отокар“ спечели договор на стойност близо 1 млрд. долара за доставката на 1059 бронирани машини „Кобра II 4×4“ за Румъния. През април 2025 г. турската компания и румънската „Аутомеканика“ подписаха споразумение за създаване на съвместно дружество, което да произвежда машините на румънска територия.

Първите доставки на „Кобра II“ започнаха през юни миналата година, а преминаването към производство на изцяло румънски машини бележи нов етап в най-големия експортен проект на „Отокар“ за бронирана техника, посочва изданието.

Производствената линия в Румъния вече може да изпълнява целия процес по изработката на машините, а не само тяхното сглобяване от внесени компоненти. Това превръща завода в първия производствен център на „Отокар“ в рамките на Европейския съюз.

В румънското предприятие ще бъдат произведени 780 от общо 1059-те поръчани машини в рамките на пет години. До момента са доставени 300 бронирани автомобила, а още 216, включително нови варианти на платформата, са планирани за доставка през 2026 г.

Главният мениджър на „Аутомеканика Медиаш“ Юсуф Фетахлъоглу заяви, че заводът в Медиаш има потенциал да се превърне в регионален център за сухопътни отбранителни системи и да участва в бъдещи експортни проекти в рамките на програмите на НАТО и Европейския съюз.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Какво голямо оръдие има тоя танк. Да му се кача отгоре... на танка и да въртя... веригите.

    Коментиран от #3

    11:39 27.07.2026

  • 2 Робот

    3 13 Отговор
    Султана е умен човек..! Капана който е заложен на ЕС и краварите скоро ще щтракне..!! Ползата ще е за Русия и Китай..! Новите цени за уран и ядрено гориво за централите на ЕС ще изкарат много европейци на улицата..! Фитила ще бъде запален във Франция..!

    11:39 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Време е

    4 2 Отговор
    аскера да дойде и тука да усмири гламавото племе!

    11:46 27.07.2026

  • 5 ТУКА И НАЛЪМИ ВЕЧЕ НЕ

    6 1 Отговор
    ОПРОИЗВЕЖДАМЕ САМО ЛУКЧЕТА И КРЪЦ КРЪЦ БАНБОНИ.......ЗАСЕГА....

    Коментиран от #8

    12:08 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Томов

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "ТУКА И НАЛЪМИ ВЕЧЕ НЕ":

    В голяма грешка си. Такива неща се произвеждат в България отиващи за цял свят и то високотехнологични , а и самите разработки се правят тук , че ти е бедна фантазията. Това не ти е комунизма да се правят манометри и копчета , но не може да си наясно ако умствения багаж стига колкото да бачкаш на някой строеж или шофйорче на камион.

    Коментиран от #9, #10

    12:24 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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