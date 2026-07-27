Турската „Отокар“ започна производство в Румъния на бронирани машини „Кобра II“ за армията

Турската отбранителна компания „Отокар“ започна доставките на тактически бронирани машини „Кобра II 4×4“, произведени изцяло в Румъния, за нуждите на румънската армия, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.

През ноември 2024 г. „Отокар“ спечели договор на стойност близо 1 млрд. долара за доставката на 1059 бронирани машини „Кобра II 4×4“ за Румъния. През април 2025 г. турската компания и румънската „Аутомеканика“ подписаха споразумение за създаване на съвместно дружество, което да произвежда машините на румънска територия.

Първите доставки на „Кобра II“ започнаха през юни миналата година, а преминаването към производство на изцяло румънски машини бележи нов етап в най-големия експортен проект на „Отокар“ за бронирана техника, посочва изданието.

Производствената линия в Румъния вече може да изпълнява целия процес по изработката на машините, а не само тяхното сглобяване от внесени компоненти. Това превръща завода в първия производствен център на „Отокар“ в рамките на Европейския съюз.

В румънското предприятие ще бъдат произведени 780 от общо 1059-те поръчани машини в рамките на пет години. До момента са доставени 300 бронирани автомобила, а още 216, включително нови варианти на платформата, са планирани за доставка през 2026 г.

Главният мениджър на „Аутомеканика Медиаш“ Юсуф Фетахлъоглу заяви, че заводът в Медиаш има потенциал да се превърне в регионален център за сухопътни отбранителни системи и да участва в бъдещи експортни проекти в рамките на програмите на НАТО и Европейския съюз.