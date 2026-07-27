Турската „Отокар“ започна производство в Румъния на бронирани машини „Кобра II“ за армията

Турската отбранителна компания „Отокар“ започна доставките на тактически бронирани машини „Кобра II 4×4“, произведени изцяло в Румъния, за нуждите на румънската армия, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.
През ноември 2024 г. „Отокар“ спечели договор на стойност близо 1 млрд. долара за доставката на 1059 бронирани машини „Кобра II 4×4“ за Румъния. През април 2025 г. турската компания и румънската „Аутомеканика“ подписаха споразумение за създаване на съвместно дружество, което да произвежда машините на румънска територия.
Първите доставки на „Кобра II“ започнаха през юни миналата година, а преминаването към производство на изцяло румънски машини бележи нов етап в най-големия експортен проект на „Отокар“ за бронирана техника, посочва изданието.
Производствената линия в Румъния вече може да изпълнява целия процес по изработката на машините, а не само тяхното сглобяване от внесени компоненти. Това превръща завода в първия производствен център на „Отокар“ в рамките на Европейския съюз.
В румънското предприятие ще бъдат произведени 780 от общо 1059-те поръчани машини в рамките на пет години. До момента са доставени 300 бронирани автомобила, а още 216, включително нови варианти на платформата, са планирани за доставка през 2026 г.
Главният мениджър на „Аутомеканика Медиаш“ Юсуф Фетахлъоглу заяви, че заводът в Медиаш има потенциал да се превърне в регионален център за сухопътни отбранителни системи и да участва в бъдещи експортни проекти в рамките на програмите на НАТО и Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #3
11:39 27.07.2026
2 Робот
11:39 27.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Време е
11:46 27.07.2026
5 ТУКА И НАЛЪМИ ВЕЧЕ НЕ
Коментиран от #8
12:08 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Томов
До коментар #5 от "ТУКА И НАЛЪМИ ВЕЧЕ НЕ":В голяма грешка си. Такива неща се произвеждат в България отиващи за цял свят и то високотехнологични , а и самите разработки се правят тук , че ти е бедна фантазията. Това не ти е комунизма да се правят манометри и копчета , но не може да си наясно ако умствения багаж стига колкото да бачкаш на някой строеж или шофйорче на камион.
Коментиран от #9, #10
12:24 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.