Корпусът на гвардейците възпрепятства преминаването на шест кораба в Ормузкия проток

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) спряха шест плавателни съда в Ормузкия проток, след като те се опитаха да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Миналата нощ шест плавателни съда, които се опитаха да преминат през маршрут, различен от одобрения, бяха спрени от военноморските сили на КГИР с предупредителни оръдейни изстрели и бяха принудени да обърнат курса си", предаде кореспондент на държавната телевизия.

По-рано телевизията съобщи само за инцидент с кораб, без да предостави повече подробности.

В събота КГИР обяви, че е възпрепятствал четири плавателни съда, които са се опитали да преминат през южната част на Ормузкия проток.

Иранските въоръжени сили неколкократно попречиха на кораби да преминат през стратегическия проток, като произвеждаха предупредителни изстрели.

След възобновяването на военните действия между Вашингтон и Техеран на 7 юли Иран отново блокира Ормузкия проток – ключов морски път за световната търговия на горива. Той обяви, че ще въведе такси за преминаването на кораби и ще разреши корабоплаването само покрай иранските брегове, припомня АФП.