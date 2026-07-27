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Корпусът на гвардейците възпрепятства преминаването на шест кораба в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците възпрепятства преминаването на шест кораба в Ормузкия проток

27 Юли, 2026 11:23 1 481 11

  • ормузки проток-
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  • сащ-
  • кораби

След възобновяването на военните действия между Вашингтон и Техеран на 7 юли Иран отново блокира Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците възпрепятства преминаването на шест кораба в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) спряха шест плавателни съда в Ормузкия проток, след като те се опитаха да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Миналата нощ шест плавателни съда, които се опитаха да преминат през маршрут, различен от одобрения, бяха спрени от военноморските сили на КГИР с предупредителни оръдейни изстрели и бяха принудени да обърнат курса си", предаде кореспондент на държавната телевизия.

По-рано телевизията съобщи само за инцидент с кораб, без да предостави повече подробности.

В събота КГИР обяви, че е възпрепятствал четири плавателни съда, които са се опитали да преминат през южната част на Ормузкия проток.

Иранските въоръжени сили неколкократно попречиха на кораби да преминат през стратегическия проток, като произвеждаха предупредителни изстрели.

След възобновяването на военните действия между Вашингтон и Техеран на 7 юли Иран отново блокира Ормузкия проток – ключов морски път за световната търговия на горива. Той обяви, че ще въведе такси за преминаването на кораби и ще разреши корабоплаването само покрай иранските брегове, припомня АФП.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 0 Отговор
    Пусни се на глупака малко и после гледай цирк

    11:25 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Америте ще ходят пеш. И без това са по 200 кила.

    Коментиран от #10

    11:29 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Грохнал Русофил

    3 11 Отговор
    Горящи чалми до край

    11:34 27.07.2026

  • 6 Пръднал Русофил

    3 7 Отговор
    Умирам

    Коментиран от #7

    11:35 27.07.2026

  • 7 Без значение от ника

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пръднал Русофил":

    Да се сбъдне това, което си написал. Дай Боже. Амин!

    11:37 27.07.2026

  • 8 хихи

    9 2 Отговор
    Аз очаквах Русия да набие канчето на САЩ в Украйна, а то кафата им я наби Иран, не че Русия не търпи удари...

    11:48 27.07.2026

  • 9 Контрабандисти

    5 2 Отговор
    са се опитали да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти. Трябвало е да ги потопят

    11:54 27.07.2026

  • 10 Гюнай

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Трябва да гладуват като Руснаците
    Да видят какво е мизерия

    Коментиран от #11

    12:03 27.07.2026

  • 11 мики

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гюнай":

    В България, все още,
    няма война
    а гладът със сигурност е по-голям отколкото в Русия.

    12:20 27.07.2026

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