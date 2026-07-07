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ФА обжалва червения картон на Джарел Куанса

ФА обжалва червения картон на Джарел Куанса

7 Юли, 2026 06:45 641 3

  • джарел куанса-
  • англия-
  • мексико-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Бранителят на Байер Леверкузен бе изгонен в 54-тата минута при триумфа с 3:2 в неделя след грубо влизане срещу Хесус Галярдо

ФА обжалва червения картон на Джарел Куанса - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболната асоциация на Англия проучва възможностите дали да обжалва червения картон на защитника Джарел Куанса, получен по време на победата на Англия над Мексико на Световното първенство.

Бранителят на Байер Леверкузен бе изгонен в 54-тата минута при триумфа с 3:2 в неделя след грубо влизане срещу Хесус Галярдо. Тъй като нарушението бе квалифицирано като „грубо“, Куанса е заплашен от наказание до два мача.

ФА започна да разглежда опциите си, след като червеният картон на звездата на САЩ Фоларин Балогун бе на практика отменен след личната намеса на американския президент Доналд Тръмп. Тръмп поиска от ФИФА да преразгледа наказанието от един мач на Балогун, който бе изгонен за нарушение срещу защитника на Босна и Херцеговина Тарик Мухаремович в елиминационната фаза на 1/16-финалите.

25-годишният нападател трябваше да пропусне осминафиналния сблъсък на съдомакините срещу Белгия във вторник. Световната централа обаче взе шокиращото решение да отложи автоматичното наказание от един мач за период от 12 месеца.

Този ход предизвика вълна от критики във футболния свят, включително от страна на УЕФА, Белгия и селекционера на Англия Томас Тухел. По правило правилникът на Световното първенство не позволява обжалване на червени картони, но ръководителите на ФИФА задействаха член 27 от своя устав, за да замразят санкцията на Балогун – клауза, която никога преди не е била използвана на Мондиал. Тя на практика дава право на ФИФА да взема каквито решения пожелае, без да се съобразява с други критерии.

Решението заплашва да отвори „кутията на Пандора“ и да предизвика лавина от жалби. Според информация на The Athletic, Франция вече оспорва жълтия картон на Майкъл Олисе, получен по време на победата над Парагвай.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Да премахнат картоните, но да играят по терлици, да не се изпоритат!

    Коментиран от #2

    07:10 07.07.2026

  • 2 Направо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    ...боси да са, поне тия дето ритат ще загазват повече🤣🤣

    07:31 07.07.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Сега с изцепката за обслужване на САЩ, ще тръгнат и други да искат отмяна на картони и ще стане мазало. Като ФИФА няма как да признае, че предното решение е грешно.

    07:39 07.07.2026

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