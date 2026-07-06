Вземете стартови бонуси с Betvam бонус код

Новите компании на българския хазартен пазар влизат с всички сили в опит да наберат достатъчен брой клиенти за различните възможности в рамките на своето портфолио. Това важи и за Betvam, който вече от няколко месеца активно работи в тази посока и дава опция на всеки да се възползва от офертите му с betvam промо код. Така именно ще имате възможност да активирате веднага всички предложения за новорегистрирали се клиенти, ако и вие току-що ще активирате новия си профил в сайта. Въпросът, който навярно би се появил в съзнанието на всеки играч, е какви бонуси биха го очаквали там в рамките на платформата? Днес ще погледнем малко по-детайлно именно към този въпрос.

Начално предложение за спорт от Бетвам

Насочваме се първо към спортната секция, която винаги е много обичана от почитателите на различните спортни надпревари. В най-голяма степен, естествено, това важи за любителите на футбола, но и не само. Портфолиото на Betvam е много богато, но темата е за бонусите, които може да очаквате, ако се присъедините към платформата на сайта. Важно е да уточним, че може да използвате бонус кода BETBONUS, който да впишете в съответното място в рамките на формата за регистрация. Предложението е стандартно, като дава възможност на всеки нов потребител с активиран акаунт да вземе 100% от началния депозит до 150 евро, както и до 50 евро под формата на безплатен залог. Всичко зависи какви средства депозирате за начало на своя престой в сайта. След това, за да изтеглите печалба по лична сметка, ще е необходимо да превъртите определен брой пъти стойността на бонуса, преди да ви бъде позволено такова действие.

Стартов бонус за казино

Няма как да се пише по подобна тема и да не се обърне специално внимание на казино секцията, която винаги е особено популярна. Там ротативките доминират и именно към тях е насочен в голяма степен стартовия бонус, но не само. Картовите игри и рулетката винаги ще бъдат на мода на свой ред. Отново имате възможност да впишете промо кода BETBONUS по време на попълването на регистрационната форма, за да получите възможност да активирате офертата. Тя е на стойност от впечатляващите 400% от началната инвестиция до 500 евро бонус, както и още до 500 безплатни врътки за всички слотови игри от колекцията на Betvam. Отново трябва да бъдете бдителни за условията за разиграване на тези суми, преди да имате възможност да направите теглене. Уверете се добре, че си заслужава, тъй като понякога условията биват прекалено солени и цялото нещо не си заслужава.

Персонални оферти за лоялни клиенти

Разбира се, Бетвам е наясно, че не може ухажването на потребителите да спре само със стартовите бонуси. Конкуренцията на бетинг пазара за вниманието на всеки потребител е голямо, така че и в течение на престоя в дадена платформа е редно да се осигурят атрактивни предложения за лоялните клиенти. BETVAM разполага със специална ВИП листа на тези играчи, които залагат редовно и са развъртяли определена сума в рамките на спортната или казино секции. Оттам насетне е възможно да бъдат раздадени и вече набралите сериозна популярност бонуси без депозит, независимо дали за спорт, или за слотове. Има и още награди, отключването на които ще иска търпение и постоянство.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.