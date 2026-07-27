Ман Сити продължава преговорите за откритието на Мондиал 2026

Манчестър Сити продължава да настоява за трансфера на мароканския халф на Лил Аюб Буади, пише Фабрицио Романо.

Клубовете продължават директните преговори за трансфера на 18-годишния футболист. Халфът може да се присъедини към английския отбор или това лято, или през юни 2027 г.

Буади е с Лил от 2023 г., а договорът му с клуба е до лятото на 2029 г. През сезон 2025/26 халфът записа една асистенция в 42 мача. Той беше едно от откритията на Световното първенство през 2026 г.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 80 милиона евро.