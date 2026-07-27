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Ман Сити продължава преговорите за откритието на Мондиал 2026

Ман Сити продължава преговорите за откритието на Мондиал 2026

27 Юли, 2026 13:59 769 0

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  • манчестър сити-
  • футбол

Клубовете продължават директните преговори за трансфера на 18-годишния футболист

Ман Сити продължава преговорите за откритието на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити продължава да настоява за трансфера на мароканския халф на Лил Аюб Буади, пише Фабрицио Романо.

Клубовете продължават директните преговори за трансфера на 18-годишния футболист. Халфът може да се присъедини към английския отбор или това лято, или през юни 2027 г.

Буади е с Лил от 2023 г., а договорът му с клуба е до лятото на 2029 г. През сезон 2025/26 халфът записа една асистенция в 42 мача. Той беше едно от откритията на Световното първенство през 2026 г.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 80 милиона евро.


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