Пуснаха програмата за 4 и 5 кръг в Първа лига - възможни са промени

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на efbet Лига.

С оглед участието на българските клубове в европейските клубни турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант на програмата ще бъде публикуван в петък, 31 юли, до 10:00 часа.