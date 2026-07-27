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Пуснаха програмата за 4 и 5 кръг в Първа лига - възможни са промени

Пуснаха програмата за 4 и 5 кръг в Първа лига - възможни са промени

27 Юли, 2026 17:12 392 0

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Всичко зависи от представянето на отборите в евротурнирите

Пуснаха програмата за 4 и 5 кръг в Първа лига - възможни са промени - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на efbet Лига.

С оглед участието на българските клубове в европейските клубни турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант на програмата ще бъде публикуван в петък, 31 юли, до 10:00 часа.


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