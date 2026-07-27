БСП подкрепя Илияна Йотова за кандидат за президент

БСП подкрепя Илияна Йотова за следващ кандидат за президент, обяви председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро. Той определи подкрепата като „логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади“.
Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори, като кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет.
Подкрепата за Йотова
„Изпълнителното бюро я поздравява за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура“, каза лидерът на БСП. „Това е наш дълг и наша ясна мисия, като се има предвид богатата и успешна история, която БСП и Илияна Йотова имат през годините. Илияна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да я предаде“, добави Зарков.
Според него Йотова се е доказала като „един от най-подготвените политици в България, който умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условия за консенсус“. По думите на Зарков, ако бъде избрана за държавен глава, Йотова би била „необходимият коректив, който не търси самоцелно противопоставяне“.
От БСП посочиха още нейния международен опит и дългогодишната ѝ работа като евродепутат като едни от основните ѝ качества. Според социалистите Йотова притежава и „необходимата чувствителност към социалните теми“ и последователно е отстоявала правата на жените.
На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на партията, който да утвърди формата на участие, съобщи още председателят на БСП.
Кандидатът за вицепрезидент
На въпрос дали партията има изисквания към избора на кандидат за вицепрезидент, Зарков заяви, че БСП ще коментира конкретни имена, след като бъдат официално обявени.
„Отнасяме се с уважение към всички възможни кандидатури. Очакваме сериозен разговор за институцията президентство и се доверяваме на Илияна Йотова в следващите ѝ стъпки“, каза той. По думите му партията е готова да бъде полезна, ако бъде потърсена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандокан
17:11 27.07.2026
2 БСП са партийни отpeпки
17:11 27.07.2026
3 А бе
17:11 27.07.2026
4 хехе
17:12 27.07.2026
5 ЦК на БКП
И те, и тя !
Да здраствует Заддунайская !!!
17:12 27.07.2026
6 Искат
17:12 27.07.2026
7 аз подкрепям Мартин Карбовски
17:12 27.07.2026
8 Пич
17:13 27.07.2026
9 ИИ на РР
аз вече съм
избран за
трети мандат
17:14 27.07.2026
10 Отец Дионисий
Коментиран от #13
17:15 27.07.2026
11 Горски
17:15 27.07.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОДКРЕПЯ ИЛИЯНА ЙОТОВА :)
..,.
ТАКА ДЕ МИЛИАРДЕРИ ОТ СИК , МУЛТИГРУП И ПРИНЦ КИРИЛ КОБУРГА СРЕЩУ МИЛИАРДЕРИ ОТ БСП
......
ВРЕМЕ Е В БЪЛГАРИЯ ДА ПОЧНЕМ ДА КАЗВАМЕ МА ГЛАС ИСТИНИТЕ ЗА ТЪЙ НАРЕЧЕНИЯ НИ
" ЕЛИТ" ОТ ПЕПЕЛЯШКИ И СПОРТНИ ПРИНЦОВЕ:)
17:15 27.07.2026
13 хехе
До коментар #10 от "Отец Дионисий":Ако някога тамплиерите са предполагали, че ще има жена тамплиер щяха сами да се изгорят на кладата.
17:24 27.07.2026
14 БСП
17:28 27.07.2026
15 Гундяев - /руският поп/
17:29 27.07.2026
16 Васо Кръпката
1989 г. Градинката Кристал.
17:30 27.07.2026
17 Пиги
17:30 27.07.2026
18 Тая колко бг паспорта раздаде
17:31 27.07.2026
19 Божеее
17:32 27.07.2026
20 Аз подкрепям мене
17:34 27.07.2026
21 Целувката
17:37 27.07.2026
22 Добри
Събор на Бузлуджа ще има!
17:42 27.07.2026
23 Летец Пешеходец
17:43 27.07.2026
24 ма ДУРО
А и двукопитния вече почва за изгладнява /резнаха му привилегиите/ с удоволствие ще ги последва - да напълни тумбака .
17:44 27.07.2026
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Е сега
17:50 27.07.2026