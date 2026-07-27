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БСП подкрепя Илияна Йотова за кандидат за президент

БСП подкрепя Илияна Йотова за кандидат за президент

27 Юли, 2026 17:09 490 26

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  • президентски избори-
  • крум зарков-
  • новини българия

"Позитано" 20 ще коментира конкретни имена за вицепрезидент, след като бъдат официално обявени

БСП подкрепя Илияна Йотова за кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП подкрепя Илияна Йотова за следващ кандидат за президент, обяви председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро. Той определи подкрепата като „логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади“.

Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори, като кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет.

Подкрепата за Йотова

„Изпълнителното бюро я поздравява за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура“, каза лидерът на БСП. „Това е наш дълг и наша ясна мисия, като се има предвид богатата и успешна история, която БСП и Илияна Йотова имат през годините. Илияна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да я предаде“, добави Зарков.

Според него Йотова се е доказала като „един от най-подготвените политици в България, който умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условия за консенсус“. По думите на Зарков, ако бъде избрана за държавен глава, Йотова би била „необходимият коректив, който не търси самоцелно противопоставяне“.

От БСП посочиха още нейния международен опит и дългогодишната ѝ работа като евродепутат като едни от основните ѝ качества. Според социалистите Йотова притежава и „необходимата чувствителност към социалните теми“ и последователно е отстоявала правата на жените.

На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на партията, който да утвърди формата на участие, съобщи още председателят на БСП.

Кандидатът за вицепрезидент

На въпрос дали партията има изисквания към избора на кандидат за вицепрезидент, Зарков заяви, че БСП ще коментира конкретни имена, след като бъдат официално обявени.

„Отнасяме се с уважение към всички възможни кандидатури. Очакваме сериозен разговор за институцията президентство и се доверяваме на Илияна Йотова в следващите ѝ стъпки“, каза той. По думите му партията е готова да бъде полезна, ако бъде потърсена.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандокан

    13 2 Отговор
    А бсп то кой ще подкрепи. Продажни мекервта,,наско фритюрника и гуцанов кдадеца

    17:11 27.07.2026

  • 2 БСП са партийни отpeпки

    13 2 Отговор
    с отпаднала необходимост

    17:11 27.07.2026

  • 3 А бе

    8 2 Отговор
    Нас какво ни интересува това?

    17:11 27.07.2026

  • 4 хехе

    9 1 Отговор
    Не че нещо ама червените пенсионери ще гласуват ли за нея след онези приказки за агресора.

    17:12 27.07.2026

  • 5 ЦК на БКП

    5 0 Отговор
    Не ща... ци !!!
    И те, и тя !
    Да здраствует Заддунайская !!!

    17:12 27.07.2026

  • 6 Искат

    5 1 Отговор
    да потъне с тях!

    17:12 27.07.2026

  • 7 аз подкрепям Мартин Карбовски

    4 3 Отговор
    интелигентен, директен, вече леко поудъртял.... идеален президент

    17:12 27.07.2026

  • 8 Пич

    6 0 Отговор
    Както гледам кандидатурите на целия спектър - и камила ще бъде добър президент на България!!!

    17:13 27.07.2026

  • 9 ИИ на РР

    2 0 Отговор
    нямаше нужда
    аз вече съм
    избран за
    трети мандат

    17:14 27.07.2026

  • 10 Отец Дионисий

    8 1 Отговор
    Кой православен българин ще гласува за тамплиерка еретичка?

    Коментиран от #13

    17:15 27.07.2026

  • 11 Горски

    8 1 Отговор
    Хитро Зарков, но няма да стане. Не напразно изхвърчахте от НС, за да се опитвате да влизате в президентството. Тези дерибеи от БСП защо отново продължават да се слагат на властта? Не знаят ли че това им бе края? Явно вървят след събитията и самовлюбено нямат реална преценка, че тази кандидатура ще завърши еднакво нелепо, както преди години гаврата на Борисов с Цецка Цачева. А, да - имаше и такъв случай. Мислех че Зарков е социалист от ново поколение, но безумната му, носталгична соц предизборна кампания ме убеди, че комунизмът е сериозно генетично заболяване.

    17:15 27.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    И МИЛИАРДЕРСКОТО КРИЛО НА БСП
    ПОДКРЕПЯ ИЛИЯНА ЙОТОВА :)
    ..,.
    ТАКА ДЕ МИЛИАРДЕРИ ОТ СИК , МУЛТИГРУП И ПРИНЦ КИРИЛ КОБУРГА СРЕЩУ МИЛИАРДЕРИ ОТ БСП
    ......
    ВРЕМЕ Е В БЪЛГАРИЯ ДА ПОЧНЕМ ДА КАЗВАМЕ МА ГЛАС ИСТИНИТЕ ЗА ТЪЙ НАРЕЧЕНИЯ НИ
    " ЕЛИТ" ОТ ПЕПЕЛЯШКИ И СПОРТНИ ПРИНЦОВЕ:)

    17:15 27.07.2026

  • 13 хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Отец Дионисий":

    Ако някога тамплиерите са предполагали, че ще има жена тамплиер щяха сами да се изгорят на кладата.

    17:24 27.07.2026

  • 14 БСП

    4 1 Отговор
    са ,като черната вдовица !

    17:28 27.07.2026

  • 15 Гундяев - /руският поп/

    2 0 Отговор
    Аз я подкрепям. Тя се проснала пред мен и ме целуна пооо...

    17:29 27.07.2026

  • 16 Васо Кръпката

    3 0 Отговор
    " Комунизма си отива, спете спокойно деца"!
    1989 г. Градинката Кристал.

    17:30 27.07.2026

  • 17 Пиги

    4 0 Отговор
    На снимката е цялата БСП...

    17:30 27.07.2026

  • 18 Тая колко бг паспорта раздаде

    3 0 Отговор
    на руските шпиони, да си шетат из Европа?

    17:31 27.07.2026

  • 19 Божеее

    2 0 Отговор
    Само ги Виж. И това ни е управлявало толкова години.

    17:32 27.07.2026

  • 20 Аз подкрепям мене

    1 1 Отговор
    Си за президент. Стига съм гледал, как некакви некадърници постоянно се уреждат на хранилка и години дремят на дебела заплата.

    17:34 27.07.2026

  • 21 Целувката

    2 1 Отговор
    на Юда!

    17:37 27.07.2026

  • 22 Добри

    0 0 Отговор
    Тези могат с всички сили, средства и многобройна численост да подкрепат успешно и арменския поп! БСП-велики във всяко свое начинание!
    Събор на Бузлуджа ще има!

    17:42 27.07.2026

  • 23 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Като изключим Крумчо, останалите с много посърнали физиономии. Е така е била и БСП-то навремето. Ходили са по кръчмите, или са се събирали в къщата на Димитър Благоев-Дядото. На лаф и по ракия. После- кой от къде е. И тези ще са така. В "китайският" отсреща- на по бира и пиле със зеленчуци в кисело-сладък сос. Хем да им е сладко, хем кисело, като се сетят каква голяма крадлива партия бяха, а сега какви дребни риби останаха. Мунчо ги разби, завалиите. Имат шанс обаче, да се върнат в Парламента, след провалът на "Прогресивните" мошеници.

    17:43 27.07.2026

  • 24 ма ДУРО

    1 0 Отговор
    Крайно време е почивната станция построена с голяма любов от комунистите - Белене, да отвори отново врати - този път за тях.
    А и двукопитния вече почва за изгладнява /резнаха му привилегиите/ с удоволствие ще ги последва - да напълни тумбака .

    17:44 27.07.2026

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Е сега

    0 0 Отговор
    спасиха Позитано 20 !

    17:50 27.07.2026

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