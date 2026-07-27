Фулъм влиза в преговори за нападател на Реал Мадрид

Фулъм ще стартира преговори с Реал Мадрид за нападателя Гонсало Гарсия, съобщава Фабрицио Романо. Новият мениджър на "котиджърс" Алваро Арбелоа познава отлично качествата на 22-годишния футболист, след като работи с него в академията и първия отбор на "белите".
Реал Мадрид ще държи да запази контрол над Гарсия. Ако се стигне до сделка, то "белите" ще държат на формула, според която ще могат да си го върнат в даден момент.
Крайната дума обаче ще има новият треньор на испанския гранд Жозе Моуриньо.
Гонсало Гарсия е юноша на Реал Мадрид. Той има договор с клуба за още четири сезона.
🚨⚪️⚫️ Fulham are set to approach Real Madrid to negotiate for Gonzalo García.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Arbeloa wants Gonzalo as @MarioCortegana reported.
Deal depends on formula as Real want to keep control on him; and also on final approval by José Mourinho. pic.twitter.com/M07TiRKKLa
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА