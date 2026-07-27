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Фулъм влиза в преговори за нападател на Реал Мадрид

Фулъм влиза в преговори за нападател на Реал Мадрид

27 Юли, 2026 14:28 579 0

  • реал мадрид-
  • гонсало гарсия-
  • футбол

Новият мениджър на "котиджърс" Алваро Арбелоа познава отлично качествата на 22-годишния футболист

Фулъм влиза в преговори за нападател на Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фулъм ще стартира преговори с Реал Мадрид за нападателя Гонсало Гарсия, съобщава Фабрицио Романо. Новият мениджър на "котиджърс" Алваро Арбелоа познава отлично качествата на 22-годишния футболист, след като работи с него в академията и първия отбор на "белите".

Реал Мадрид ще държи да запази контрол над Гарсия. Ако се стигне до сделка, то "белите" ще държат на формула, според която ще могат да си го върнат в даден момент.

Крайната дума обаче ще има новият треньор на испанския гранд Жозе Моуриньо.

Гонсало Гарсия е юноша на Реал Мадрид. Той има договор с клуба за още четири сезона.


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