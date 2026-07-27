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Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна

Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна

27 Юли, 2026 16:53 486 5

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По време на горещините в страната са регистрирани над 2000 смъртни случая повече от обичайното

Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна в края на юни, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, позовавайки се на данни на EuroMOMO - европейска мрежа, която сравнява нивата на смъртност в над 20 държави, предаде БТА.

По данни на белгийския здравен институт Sciensano, по време на горещините в страната са регистрирани над 2000 смъртни случая повече от обичайното. Свръхсмъртността е достигнала 48%, което е значително по-високо от отчетеното във Франция (23%) и Нидерландия (13%), въпреки че и в двете държави температурите са били сходно високи.

Най-силно засегнати са били хората в по-бедните райони. Според специалиста по биостатистика Герт Моленбергс от университетите в Льовен и Хаселт съществуват съществени различия между Фландрия и Валония, като социално-икономическият фактор има важна роля.

"В голяма еднофамилна къща, заобиколена от зеленина, температурите са по-ниски, отколкото в малък апартамент, в който живеят много хора", обяснява той.

Дори ако вземем само регион Фландрия, в него са отчетени 31% смъртни случаи, което пак е повече от отчетеното във Франция и Нидерландия. Според Моленбергс това показва, че начинът, по който е застроена Белгия, също допринася за по-тежките последици от горещините.

Експертът отбеляза, че значение има и начинът, по който се анализират данните. Ако се разглежда само Северна Франция, броят на смъртните случаи са сходни с тези в Белгия. В южните и особено югоизточните части на Франция обаче смъртността почти не се е увеличила, тъй като тези региони са по-добре приспособени към продължителни високи температури.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 0 Отговор
    Колко дървета виждате на снимката ?

    Коментиран от #3

    17:00 27.07.2026

  • 2 честен ционист

    2 1 Отговор
    Защото когато е горещо и влажно вентилаторът може да те убие. А в Белгия даже раздаваха без пари вентилатори на старите хора и те прегряха.

    17:00 27.07.2026

  • 3 СПРЕЙЕНДПРЕЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Не е от дърветата. Не виждаш ли отгоре похлупакът от алуминии и всякакви други тежки метали?

    17:02 27.07.2026

  • 4 Страхотно

    2 1 Отговор
    Това е естествения подбор и ще останат най здравите полезните и устойчивите

    17:10 27.07.2026

  • 5 Засечете температурата където е

    0 1 Отговор
    Направена снимката , отидете до най близката гора и засечете температурата в гората дори на не е на сянка ще има разлика поне 5 градуса , високите дървета поглъщат и неутрализират слънчевата топлина и не се нагряват както се нагрява всичко друго особено асфалтови бетона с което са покрити поти всички урбанизирани територии , това е престъпление на всички управляващи срещу природата и срещу човечеството

    17:17 27.07.2026

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