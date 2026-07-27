Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна в края на юни, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, позовавайки се на данни на EuroMOMO - европейска мрежа, която сравнява нивата на смъртност в над 20 държави, предаде БТА.
По данни на белгийския здравен институт Sciensano, по време на горещините в страната са регистрирани над 2000 смъртни случая повече от обичайното. Свръхсмъртността е достигнала 48%, което е значително по-високо от отчетеното във Франция (23%) и Нидерландия (13%), въпреки че и в двете държави температурите са били сходно високи.
Най-силно засегнати са били хората в по-бедните райони. Според специалиста по биостатистика Герт Моленбергс от университетите в Льовен и Хаселт съществуват съществени различия между Фландрия и Валония, като социално-икономическият фактор има важна роля.
"В голяма еднофамилна къща, заобиколена от зеленина, температурите са по-ниски, отколкото в малък апартамент, в който живеят много хора", обяснява той.
Дори ако вземем само регион Фландрия, в него са отчетени 31% смъртни случаи, което пак е повече от отчетеното във Франция и Нидерландия. Според Моленбергс това показва, че начинът, по който е застроена Белгия, също допринася за по-тежките последици от горещините.
Експертът отбеляза, че значение има и начинът, по който се анализират данните. Ако се разглежда само Северна Франция, броят на смъртните случаи са сходни с тези в Белгия. В южните и особено югоизточните части на Франция обаче смъртността почти не се е увеличила, тъй като тези региони са по-добре приспособени към продължителни високи температури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #3
17:00 27.07.2026
2 честен ционист
17:00 27.07.2026
3 СПРЕЙЕНДПРЕЙ
До коментар #1 от "Шопо":Не е от дърветата. Не виждаш ли отгоре похлупакът от алуминии и всякакви други тежки метали?
17:02 27.07.2026
4 Страхотно
17:10 27.07.2026
5 Засечете температурата където е
17:17 27.07.2026