Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна в края на юни, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, позовавайки се на данни на EuroMOMO - европейска мрежа, която сравнява нивата на смъртност в над 20 държави, предаде БТА.

По данни на белгийския здравен институт Sciensano, по време на горещините в страната са регистрирани над 2000 смъртни случая повече от обичайното. Свръхсмъртността е достигнала 48%, което е значително по-високо от отчетеното във Франция (23%) и Нидерландия (13%), въпреки че и в двете държави температурите са били сходно високи.

Най-силно засегнати са били хората в по-бедните райони. Според специалиста по биостатистика Герт Моленбергс от университетите в Льовен и Хаселт съществуват съществени различия между Фландрия и Валония, като социално-икономическият фактор има важна роля.

"В голяма еднофамилна къща, заобиколена от зеленина, температурите са по-ниски, отколкото в малък апартамент, в който живеят много хора", обяснява той.

Дори ако вземем само регион Фландрия, в него са отчетени 31% смъртни случаи, което пак е повече от отчетеното във Франция и Нидерландия. Според Моленбергс това показва, че начинът, по който е застроена Белгия, също допринася за по-тежките последици от горещините.

Експертът отбеляза, че значение има и начинът, по който се анализират данните. Ако се разглежда само Северна Франция, броят на смъртните случаи са сходни с тези в Белгия. В южните и особено югоизточните части на Франция обаче смъртността почти не се е увеличила, тъй като тези региони са по-добре приспособени към продължителни високи температури.