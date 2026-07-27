Тейлър Суифт и Травис Келси дариха 2 млн. долара на семейства на загинали спасители в Ню Йорк

Американската певица Тейлър Суифт и звездата от Националната футболна лига Травис Келси получиха благодарствени послания от семейства на полицаи, пожарникари и служители на спешна помощ, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Двойката дари 2 млн. долара на организацията Answer the Call NYC, която оказва финансова и социална подкрепа на близките на загинали служители от службите за сигурност и спешна помощ в Ню Йорк. Дарението е част от общо 26 млн. долара, предоставени от Тейлър Суифт и Травис Келси на повече от 20 благотворителни организации в САЩ.

Answer the Call NYC публикува лични писма от семейства, получили помощ от фондацията. Сред тях са близки на пожарникари, загинали при терористичните атаки на 11 септември 2001 г.

Алисън Гаргър, чийто съпруг Томас Джей Кенеди загива при атаките срещу Световния търговски център, благодари на певицата и спортиста за подкрепата. Тя разказа и че синът ѝ е дългогодишен почитател на Тейлър Суифт.

Мери Фарино, вдовица на началника на пожарен батальон Томас Фарино, посочи, че дарението има особено значение за семейството ѝ преди поредната годишнина от 11 септември.

Патриша Полимени, чийто съпруг, детективът от полицията на Ню Йорк Джак Полимени, умира през 2020 г., подчерта, че помощта е повече от финансов жест. По думите ѝ тя носи надежда и чувство за общност на хората, които трябва да продължат живота си след тежка загуба.

Изпълнителният директор на Answer the Call NYC Лорън Профета заяви, че дарението ще позволи на организацията да продължи да подпомага семействата на загиналите служители.

Сред останалите подкрепени от Тейлър Суифт и Травис Келси организации са хранителни банки, детски болници, образователни програми и фондации за музикално обучение. В списъка влизат City Harvest, Food Bank For New York City, Children’s Mercy Hospital, Dolly Parton’s Imagination Library и програмата за детска онкология на Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Даренията бяха обявени непосредствено преди пищната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се състоя на 3 юли 2026 г. в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. За тържеството двойката затвори ключови булеварди и улици, но реши да се реваншира на мегаполиса с щедри дарения.