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Дани Олмо отхвърли извиненията на Роберто Аяла след инцидента на финала

Дани Олмо отхвърли извиненията на Роберто Аяла след инцидента на финала

27 Юли, 2026 16:49 789 2

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Испанският национал категоричен: „Истинското разкаяние не търси оправдания“

Дани Олмо отхвърли извиненията на Роберто Аяла след инцидента на финала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финалът на Световното първенство се превърна в арена не само на футболни емоции, но и на неочаквани сблъсъци. В центъра на вниманието попадна испанският полузащитник Дани Олмо, който стана жертва на удар от страна на помощник-треньора на Аржентина – Роберто Аяла. Инцидентът се разигра в разгара на хаоса, обхванал терена след последния съдийски сигнал на стадион „МетЛайф“.

53-годишният Роберто Аяла, бивша звезда на аржентинския футбол, опита да обясни действията си с бурните емоции и твърдения за провокация от страна на Олмо. „Исках да разтърва играчите, но понякога страстите надделяват. Това не оправдава поведението ми, особено като човек на такава позиция“, заяви Аяла. Той добави, че съжалява за случилото се и е готов да се извини лично на испанския национал.

Отговорът на Олмо не закъсня. В интервю за Diari de Terrassa той бе категоричен: „Човек, който се извинява, но в същото време оправдава действията си с думи на другия, всъщност не съжалява. Не съм казал нищо на Аяла. Истинската доблест се проявява, когато признаеш грешката си без излишни оправдания“.

Международната футболна федерация (ФИФА) вече започна разследване на инцидентите след финала. Освен сблъсъка между Олмо и Аяла, под лупа е и моментът, в който аржентинският халф Леандро Паредес удари испанския талант Гави, докато той бе на земята. Очакват се строги мерки и санкции за всички замесени.


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  • 1 Дребният плх

    5 0 Отговор
    настройва говедарите да бъдат брутални на терена и извън него. ФИФА, фафа и фуфа няма да свършат нищо по проблема. Гологлавият грозник е имал друг план явно и е загубил много съдейки по поведението му след финала.

    16:57 27.07.2026

  • 2 Ох, горките испанчета...

    1 1 Отговор
    Евраците не могат дори да се сбият както трябва. Много нежни души, наранени един вид, не могат да спят нощно време. Миличките испанчета.

    17:40 27.07.2026

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