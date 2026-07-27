Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец гостува на новака Дунав Русе преди тежкото домакинство на Апоел Тел Авив

Лудогорец гостува на новака Дунав Русе преди тежкото домакинство на Апоел Тел Авив

27 Юли, 2026 15:41 357 0

  • дунав русе-
  • лудогорец-
  • efbet лига-
  • георги давидов-
  • футбол-
  • първа лига

Мачът е от 19:00 часа днес

Лудогорец гостува на новака Дунав Русе преди тежкото домакинство на Апоел Тел Авив - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новакът в елита Дунав Русе се изправя пред второто си поредно трудно предизвикателство, приемайки Лудогорец във втория кръг на efbet Лига. Мачът е днес от 19:00 часа, а съдия на двубоя ще бъде Георги Давидов.

"Драконите" стартираха първенството със загуба от Левски на "Герена", а разградчани победиха минимално Локомотив Пловдив у дома на старта.

Дунав Русе се завърна в елита, печелейки убедително Втора лига през изминалия сезон, но "драконите" още в началото на кампанията си се изправят срещу много тежки предизвикателства. Русенци започнаха сезона с визита на Левски (1:2), във втория кръг посрещат Лудогорец, а в следващия са гости на ЦСКА.

Лудогорец ще се опита през този сезон да си върне трона, след като предаде шампионската си корона на Левски през май. "Орлите" започнаха успешно кампанията с победа над Локомотив Пловдив, но тя не бе лесна и убедителна. Между мачовете с Локо Пд и Дунав Лудогорец загуби визитата си на Апоел Тел Авив с 0:2 в Лигата на конференциите.

Последната официална среща между двата тима бе през 2020 година, когато Лудогорец победи Дунав Русе с 5:1 в Разград.

Централната трибуна за двубоя между Дунав и Лудогорец е напълно разпродадена. Пенсионерскитеи детските билети са на цена 6 евро и могат да се закупят единствено от касите на Градския стадион в деня на мача. Стандартните са по 15 евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове