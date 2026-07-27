Лудогорец гостува на новака Дунав Русе преди тежкото домакинство на Апоел Тел Авив

Новакът в елита Дунав Русе се изправя пред второто си поредно трудно предизвикателство, приемайки Лудогорец във втория кръг на efbet Лига. Мачът е днес от 19:00 часа, а съдия на двубоя ще бъде Георги Давидов.

"Драконите" стартираха първенството със загуба от Левски на "Герена", а разградчани победиха минимално Локомотив Пловдив у дома на старта.

Дунав Русе се завърна в елита, печелейки убедително Втора лига през изминалия сезон, но "драконите" още в началото на кампанията си се изправят срещу много тежки предизвикателства. Русенци започнаха сезона с визита на Левски (1:2), във втория кръг посрещат Лудогорец, а в следващия са гости на ЦСКА.

Лудогорец ще се опита през този сезон да си върне трона, след като предаде шампионската си корона на Левски през май. "Орлите" започнаха успешно кампанията с победа над Локомотив Пловдив, но тя не бе лесна и убедителна. Между мачовете с Локо Пд и Дунав Лудогорец загуби визитата си на Апоел Тел Авив с 0:2 в Лигата на конференциите.

Последната официална среща между двата тима бе през 2020 година, когато Лудогорец победи Дунав Русе с 5:1 в Разград.

Централната трибуна за двубоя между Дунав и Лудогорец е напълно разпродадена. Пенсионерскитеи детските билети са на цена 6 евро и могат да се закупят единствено от касите на Градския стадион в деня на мача. Стандартните са по 15 евро.