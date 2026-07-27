ЦСКА и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в търсене на първи три точки

ЦСКА посреща Ботев Пловдив във втория кръг на efbet Лига на Националния стадион "Васил Левски". Главен рефер на срещата, която започва в 21:15 часа, ще бъде Мартин Великов.

ЦСКА започна кампанията с равенство като гост на Славия - 0:0. "Червените" играха и мач в Лига Европа, където стигнаха до ново нулево равенство, но срещу Карабах в Азербайджан.

Ботев Пловдив от своя страна изигра любопитен двубой срещу Локомотив София, който трябваше да се играе в рамките на два дни, тъй като в Пловдив се изля порой. В крайна сметка "канарчетата" завършиха наравно 1:1 със "столичните железничари".

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

Сектор А, Ложи – 25 евро

Сектор А – 20 евро

Сектор Г – 10 евро

Сектор Б, блок 26 (гости) – 10 евро