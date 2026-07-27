Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в търсене на първи три точки

ЦСКА и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в търсене на първи три точки

27 Юли, 2026 16:08 612 0

  • цска-
  • ботев пловдив-
  • efbet лига-
  • стадион васил левски-
  • мартин великов-
  • футбол-
  • първа лига

Мачът е от 21:15 часа

ЦСКА и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в търсене на първи три точки - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА посреща Ботев Пловдив във втория кръг на efbet Лига на Националния стадион "Васил Левски". Главен рефер на срещата, която започва в 21:15 часа, ще бъде Мартин Великов.

 

ЦСКА започна кампанията с равенство като гост на Славия - 0:0. "Червените" играха и мач в Лига Европа, където стигнаха до ново нулево равенство, но срещу Карабах в Азербайджан.

 

Ботев Пловдив от своя страна изигра любопитен двубой срещу Локомотив София, който трябваше да се играе в рамките на два дни, тъй като в Пловдив се изля порой. В крайна сметка "канарчетата" завършиха наравно 1:1 със "столичните железничари".

 

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

Сектор А, Ложи – 25 евро

Сектор А – 20 евро

Сектор Г – 10 евро

Сектор Б, блок 26 (гости) – 10 евро

 

 


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове