ЦСКА и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в търсене на първи три точки

ЦСКА посреща Ботев Пловдив във втория кръг на efbet Лига на Националния стадион "Васил Левски". Главен рефер на срещата, която започва в 21:15 часа, ще бъде Мартин Великов.
ЦСКА започна кампанията с равенство като гост на Славия - 0:0. "Червените" играха и мач в Лига Европа, където стигнаха до ново нулево равенство, но срещу Карабах в Азербайджан.
Ботев Пловдив от своя страна изигра любопитен двубой срещу Локомотив София, който трябваше да се играе в рамките на два дни, тъй като в Пловдив се изля порой. В крайна сметка "канарчетата" завършиха наравно 1:1 със "столичните железничари".
Цените на билетите са както следва:
Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
Сектор А, Ложи – 25 евро
Сектор А – 20 евро
Сектор Г – 10 евро
Сектор Б, блок 26 (гости) – 10 евро
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