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Спомен за Трифон Иванов

Спомен за Трифон Иванов

27 Юли, 2026 15:17 706 3

  • футбол-
  • капитан-
  • българия-
  • трифон иванов-
  • русия

Днес е рождената дата на легендарния защитник

Спомен за Трифон Иванов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес легендата на българския футбол и бивш капитан на България Трифон Иванов трябваше да навърши 61 години. Бранителят има 76 мача и 6 гола за "лъвовете", като едно от попаденията му носи успеха с 1:0 срещу Русия, подпечатало класирането на отбора за Мондиал ’98.

С екипа на “трикольорите” Трифон Иванов взема участие на две световни и едно европейско първенство, като е една от ключовите фигури в състава, станал четвърти в света.

Именно на Трифон Иванов е посветен и първият куиз с награди, създаден от новите партньори на националния тим Fans United. Играта включва 8 въпроса, свързани с Железния бранител, и ще продължи до идния понеделник, 3 август. Впоследствие томбола ще определи кои трима участници, дали 8 верни отговора, ще спечелят по една от следните три награди: фланелка и шал на националния отбор, както и книгата “Пътят на таланта”.

Можете да участвате в куиза тук.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дълбок, дълбок Поклон

    12 0 Отговор
    Вечна ти памет Капитане и Царство ти небесно. Заради теб заобичах футбола. 84-ти набор съм, баща ми ме заведе 91-ва на Армията. Няма вече такива мъжккари и БГ футболисти, за съжаление. Надявам се пак да дойдат такива времена. Почивай в мир Легендо

    15:23 27.07.2026

  • 2 Бог да го прости.

    4 0 Отговор
    Симпатяга беше.

    16:03 27.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Мъжкар

    16:10 27.07.2026

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