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Важна промяна в ръководството на ЦСКА

Важна промяна в ръководството на ЦСКА

27 Юли, 2026 16:27 650 9

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  • реформа-
  • бг футбол-
  • първа лига

Валентин Илиев вече заема поста спортен директор

Важна промяна в ръководството на ЦСКА - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие.

Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти.

Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.

С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим.

Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев - Любен Любенов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    4 9 Отговор
    Моля, винаги уточнявайте- за кое става въпрос.. За цска 1948 или за цска 2016 ? Повечето хора не са запознати, за кое цска става въпрос- за вицешампиона или за четвъртия в първенството?

    Коментиран от #2

    16:43 27.07.2026

  • 2 Окооо

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ахааа":

    Ами цска 1948 е на цеката, а пък другото цска взеха булстата и лиценза на латекс през 2016 година!

    16:44 27.07.2026

  • 3 Алоууу, журналята

    4 8 Отговор
    За кое ЦСКА става дума бре.

    Коментиран от #4, #5

    16:51 27.07.2026

  • 4 Хамрун.

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууу, журналята":

    То за грамотните е ясно за кого става въпрос.
    За завършилите с милост 8-ми клас ,като някои шефове в бфс няма как да им е ясно.

    Коментиран от #6

    16:55 27.07.2026

  • 5 Даа⁷

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууу, журналята":

    Разберете бе хора- цска1948 играят на Бистрица и твърдят, че са истинският наследник на цска.... А пък другото цска играят на армията, те пък през 2016 година се преместих от Ловеч в София! И те твърдят, че са истинските, а пък когато играха миналата седмица в Ирландия ги наричаха- фалшиво цска ???

    16:57 27.07.2026

  • 6 Евроатлантик

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хамрун.":

    Алоооу, грамотния.... Хората масово не знаят кое е менте, кое оригинал, кое с тире, кое без тире и дали кон боб яде!

    Коментиран от #7

    16:59 27.07.2026

  • 7 Тъмносини венци

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    Вие от кои бяхте?

    ССФК Левски (1914 – 1934)
    СК Левски (1934 – 1944)
    ПФД ПСК-Левски (1944 – 1949)
    ДСО Динамо (1949 – 1957)
    ФД Левски (1957 – 1969)
    ДФС Левски-Спартак (1969 – 1985)
    ФК Витоша (1985 – 1989)
    ФК Левски-Спартак (1989 – 1990)
    ФК Левски (1990 – 1992)
    ФК Левски 1914 (1992 – 1998)
    ПФК Левски (1998 –; 2006 –)
    ФК Лавчис (2007- 2016)
    ДПСНАП Левски (2017 – 2025)
    “Бостанджи ефенди” (2026- )

    Коментиран от #8

    17:02 27.07.2026

  • 8 Тъмно син фен

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тъмносини венци":

    Ние от Столипиново сме от Лески ,
    Дядо играеше у Лески-Лом.
    Ние като се приместихме у Софията аз вече съм от Лески Софията

    17:08 27.07.2026

  • 9 Бизонче

    1 5 Отговор
    От както е започнало първенство сите българчета вкарали за другите отбори са от школата на Левски. Червеното ГМО никога не е имало собствени кадри. Даже и легенди като Стойчо и Стойчков са от ливадите в провинцията.

    17:33 27.07.2026

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