Важна промяна в ръководството на ЦСКА

ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие.
Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.
Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти.
Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.
С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим.
Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев - Любен Любенов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
Коментиран от #2
16:43 27.07.2026
2 Окооо
До коментар #1 от "Ахааа":Ами цска 1948 е на цеката, а пък другото цска взеха булстата и лиценза на латекс през 2016 година!
16:44 27.07.2026
3 Алоууу, журналята
Коментиран от #4, #5
16:51 27.07.2026
4 Хамрун.
До коментар #3 от "Алоууу, журналята":То за грамотните е ясно за кого става въпрос.
За завършилите с милост 8-ми клас ,като някои шефове в бфс няма как да им е ясно.
Коментиран от #6
16:55 27.07.2026
5 Даа⁷
До коментар #3 от "Алоууу, журналята":Разберете бе хора- цска1948 играят на Бистрица и твърдят, че са истинският наследник на цска.... А пък другото цска играят на армията, те пък през 2016 година се преместих от Ловеч в София! И те твърдят, че са истинските, а пък когато играха миналата седмица в Ирландия ги наричаха- фалшиво цска ???
16:57 27.07.2026
6 Евроатлантик
До коментар #4 от "Хамрун.":Алоооу, грамотния.... Хората масово не знаят кое е менте, кое оригинал, кое с тире, кое без тире и дали кон боб яде!
Коментиран от #7
16:59 27.07.2026
7 Тъмносини венци
До коментар #6 от "Евроатлантик":Вие от кои бяхте?
ССФК Левски (1914 – 1934)
СК Левски (1934 – 1944)
ПФД ПСК-Левски (1944 – 1949)
ДСО Динамо (1949 – 1957)
ФД Левски (1957 – 1969)
ДФС Левски-Спартак (1969 – 1985)
ФК Витоша (1985 – 1989)
ФК Левски-Спартак (1989 – 1990)
ФК Левски (1990 – 1992)
ФК Левски 1914 (1992 – 1998)
ПФК Левски (1998 –; 2006 –)
ФК Лавчис (2007- 2016)
ДПСНАП Левски (2017 – 2025)
“Бостанджи ефенди” (2026- )
Коментиран от #8
17:02 27.07.2026
8 Тъмно син фен
До коментар #7 от "Тъмносини венци":Ние от Столипиново сме от Лески ,
Дядо играеше у Лески-Лом.
Ние като се приместихме у Софията аз вече съм от Лески Софията
17:08 27.07.2026
9 Бизонче
17:33 27.07.2026