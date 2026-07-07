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Арда и Бейтар Йерусалим не излъчиха победител в оспорвана контрола

Арда и Бейтар Йерусалим не излъчиха победител в оспорвана контрола

7 Юли, 2026 16:28 325 0

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Кърджалийци завършиха наравно в София

Арда и Бейтар Йерусалим не излъчиха победител в оспорвана контрола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В един от най-интересните си приятелски двубои това лято, Арда Кърджали и израелският вицешампион Бейтар Йерусалим не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0. Срещата се проведе на неутрален терен в сърцето на столицата София, където двата тима демонстрираха здрава защита и борбен дух, но така и не намериха път към противниковата врата.

Възпитаниците на Александър Тунчев ще имат още една възможност да изпробват силите си преди началото на новия сезон. На 10 юли Арда ще премери сили с Ботев Враца, отново на софийска земя. Този финален спаринг ще даде последни отговори на треньорския щаб относно формата и готовността на отбора.

След края на подготовката, Арда ще насочи вниманието си към първия официален мач за новата кампания. На 18 юли кърджалийци ще гостуват на Септември София, като амбициите са за силен старт и добро представяне в елита.


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