Важните новини във ФАКТИ на 27.07.2026 г.

Иран отправи ново предупреждение към България

Техеран отправи ново предупреждение към България заради решението на властите в София да разрешат разполагането на американски военни самолети на българска територия. Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че длъжностните лица, гласували и одобрили това действие, трябва да понесат отговорност за последиците от стъпката, която той определи като опасна.

Шефът на КЗП: Не намираме тревожни тенденции при ценообразуването по Черноморието

Като цяло не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването по нашето Черноморие. Това каза в „Интервюто на деня“ по bTV Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП)

АПИ: Мантинелите по магистрала „Марица“ са в добро състояние

Мантинелите по автомагистрала „Марица“ са в добро състояние, с изключение на участъците, които са повредени при пътнотранспортни произшествия. Това съобщиха за БНТ от Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор на въпрос след тежката катастрофа с три жертви и шестима ранени в участъка между Хасково и Харманли.

News.bg: Скритите послания във вратовръзките на Асен Василев

Бюджет 2026 бе окончателно приет след остри дебати, спорове и обвинения между партиите. Очаквано най-ожесточен бе бившият финансов министър Асен Василев, който освен с думи, атакува властта и завоалирано - с атрактивни вратовръзки с пера.

Бенчев: Необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември

Във вторник се навършват пет месеца от избухването на военния конфликт между Иран и САЩ с участието и на Израел. След няколко неуспешни опита за неговото потушаване сега ситуацията е по-скоро патова. Активни бойни действия от дни няма. Пак се заговори за мирни преговори, но Ормузкият пролив продължава да е блокиран за корабоплаване. А цените на петрола отново тръгнаха нагоре - миналата седмица за кратко достигнаха 100 долара за барел.

„Все още няма проблем с доставките на петрол у нас и се надявам да няма. Преди два дни разговаряхме с представители на рафинерията. Мога да кажа, че необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември. Планирани са и следващи доставки, така че към момента ситуацията изглежда спокойна по отношение на снабдяването с горива в страната". Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" председателят на Българска петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му единственото по-сериозно притеснение засега е свързано с цената на пропан-бутана. „При него котировките не се определят ежедневно, както е при останалите нефтопродукти, а на месечна база. Очакваме новата месечна цена, която най-вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток. Вероятно ще има известно поскъпване“, обясни той.

Проф. Антоанета Христова: Кандидатурата на Йотова е доста напред, останалите закъсняват

Издигнатият от партията си бивш министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев първи обяви кандидатурата си за президентството. Действащият президент Илияна Йотова в телевизионно интервю съобщи, че ще бъде независим кандидат за президент, подкрепен от Инициативен комитет, но от БСП вече официално я подкрепиха. Проф. Даниел Вълчев и служебният министър Андрей Гюров, макар и не съвсем категорично, заявиха своето участие. Оформя ли се вече президентската надпревара, коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС политическият психолог проф. Антоанета Христова.

Руслан Трад: Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност Иран ще опитва да ни притиска политически

Това е един очакван акт, няма някаква сериозна заплаха, каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Руслан Трад във връзка с думите на говорителя на Министерството на външните работи на Иран: "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази".

Ангел Найденов: Днешната нота на Иран не е изключение и не е само до България

Срещата при премиера днес беше необходима, защото така се внася спокойствие сред хората. Най-важното е, че се направи извод, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България, а също така са взети мерки за охрана на базата и се водят постоянни разговори с нашите партньори.

Министър Шишков: Изгражданият лифт в Пампорово е незаконен

Изграждането на новия четириседалков лифт в курорта Пампорово е в нарушение на Закона за горите и строителството ще бъде спряно. Това заяви в интервю пред TravelNews министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който обяви, че по случая ще бъде сезирана и прокуратурата. Става въпрос за проекта за подмяна на съществуващия едноседалков лифт между местностите „Малина“ и „Студенец“ с нов четириседалков лифт. В рамките на проекта е предвидена подмяна на 11 от общо 23-те стълба по трасето.

Добри Митрев, БСК: Президентът няма причина да налага вето върху план-сметката на държавата

Бюджетът за тази година ще бъде изпълнен за период от пет месеца. По-голямата част от годината е изтекла, при това с удължителни закони. Той е като изравнителна сметка на „Топлофикация” - няма значение дали е лош или добър, а е такъв, какъвто е. Това каза в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев.

През последните години бяхме свидетели на бюджетна политика, която е несъобразена със Закона за публичните финанси, смята той. Според него дефицитът в края на годината няма да бъде 5,7%, тъй като ще бъде свит от Финансовото министерство. Митрев също така смята, че е възможно да се предвиждат резерви в случай на нужда с оглед настоящата политическа ситуация.

Андрей Димитров: Столична община даде милиони на баща и син за поддръжка на мантинелите

Столична община е възложила обществена поръчка за поддръжка на мантинели на стойност 3,4 милиона евро без ДДС на фирми, които са свързани лица. Сигналът за нередностите при процедурата беше огласен пред телевизия „Евроком“ от председателя на младежкото сдружение „Ред“ Андрей Димитров, който изтъкна, че единствените двама участници в търга са баща и син.

Доц. Татяна Буруджиева: Илияна Йотова отдавна е в предизборна кампания

Илияна Йотова на практика е започнала предизборната си кампания много преди официално да обяви кандидатурата си за президент. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. "Честите срещи с граждани и активното ѝ присъствие на публични събития бяха ясен знак за предстоящата кандидатура", смята експертът.

Кризата с боклука се завръща в столичния район "Изгрев"

Кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев ще поиска поредна среща с ресорния зам.-кмет на София и директора на Столичния инспекторат, за да настоява за спешно увеличаване на капацитета за почистване.

Министър Шишков: Внасяме до 3 седмици промени в Закона за горите за модернизация на лифтовете в зимните курорти

Управляващата партия „Прогресивна България“ подготвя съществени промени в Закона за горите, които да позволят подмяната на остарелите лифтове и влекове в българските зимни курорти и да създадат по-ясна нормативна рамка за развитието на ски инфраструктурата. Това заяви в интервю пред TravelNews министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. „На финалната фаза сме, като поправките ще бъдат внесени до 2-3 седмици в Народното събрание“, каза Шишков. По този повод днес той е бил на среща с министъра на земеделието Пламен Абровски, с министъра на туризма Илин Димитров, включително депутати от ПБ и експерти.

Цветан Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ

Настоящият държавен глава Илияна Йотова, бившият служебен премиер Андрей Гюров, Костадин Костадинов и Даниел Вълчев се очертават като основните фигури в предстоящата битка за президентския пост през есента. Тази политическа прогноза направи лидерът на партия „Републиканци за България“ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов в интервю за Българското национално радио (БНР).

БСП подкрепя Илияна Йотова за кандидат за президент

БСП подкрепя Илияна Йотова за следващ кандидат за президент, обяви председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро. Той определи подкрепата като „логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади“.

Андрей Гюров напуска Американския университет

Бившият служебен министър-председател на България Андрей Гюров приключва дългогодишната си преподавателска кариера в Американския университет в Благоевград от септември, съобщават от "24 часа". Решението за напускане на академичната сфера идва на фона на засилени спекулации за евентуалното му включване в предстоящата надпревара за президентския пост през есента.

СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМИ

Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, съдейки по камерите за видеонаблюдение, но това ще докажат назначените технически експертизи. Това каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на брифинг пред журналисти във връзка с катастрофата, станала днес на бул. „Цариградско шосе" в София, при която автобус на градския транспорт по линия 204 премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение.

БСП преговаря за запазване на централата на „Позитано“

Българската социалистическа партия (БСП) ще започне разговори с правителството в опит да запази партийната си централа на улица „Позитано“ 20 в София, съобщават от БГНЕС. До ситуацията се стигна, след като левицата остана извън Народното събрание след предсрочните парламентарни избори на 19 април и кабинетът взе решение за освобождаване на емблематичната сграда.

„Продължаваме промяната“ внася 32 000 подписа за вето върху бюджета

Лидерите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху държавния бюджет за 2026 година. Срещата ще се проведе утре, 28 юли, от 16:00 часа в сградата на президентството, съобщават от пресцентъра на политическата формация.

Абсурд: Болните от диабет губят безплатно лечение при добри резултати

Хората с диабет в България са изправени пред административен парадокс – ако подобрят здравните си показатели, държавата ги лишава от безплатното лечение, довело до този успех. За проблема алармира Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ) в официално писмо до Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Столична община пак търси главен архитект

Kметът на Столична община Васил Терзиев обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на Столична община.

Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе"

Автобус катастрофира на булевард „Цариградско шосе“ в София в посока "Орлов мост". Превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало, съобщи бТВ.

ДАНС отряза 25 чужденци за българско гражданство

Държавна агенция "Национална сигурност" е дала отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци през 2025 година заради връзки с чужди специални служби и дейност срещу националната сигурност, съобщават от NOVA.

Прокуратурата дължи над 200 000 евро на генерал Димитър Шивиков

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решение на Пловдивския апелативен съд, с което на бригаден генерал Димитър Шивиков се присъжда обезщетение от 76 694 евро заради незаконно обвинение. Според публикация на Defakto.bg офицерът е бил подложен на близо 6-годишно наказателно преследване по обвинение, че е ощетил армията с 22 497 евро. С отказа си за касационен контрол, върховните съдии оставят в сила въззивното решение, а общата сума, която прокуратурата дължи на генерала по всички скалъпени дела срещу него, надхвърля 204 500 евро.