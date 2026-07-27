Кристиано Роналдо крои грандиозен проект за Ал-Насър

Кристиано Роналдо, един от най-емблематичните футболисти на нашето време, не спира да изненадва с амбициите си. След като изведе Ал-Насър до върха в Саудитската професионална лига, португалският маестро вече гледа към още по-високи цели – защита на шампионската титла и първо триумфално участие в местната Шампионска лига.

В последните дни се появиха информации, че Роналдо е настоял пред ръководството на Ал-Насър да предостави неограничени правомощия на спортния директор Симао. Целта? Да се избегне всякаква административна намеса и да се даде зелена светлина на трансферната стратегия, която да изведе отбора на ново ниво през следващия сезон. Изпълнителният директор Семедо също получава доверието на звездата, за да реализира амбициозния план без излишни пречки.

Най-горещата трансферна цел на Ал-Насър, лично подкрепена от Кристиано, е не кой да е, а капитанът на Манчестър Юнайтед – Бруно Фернандеш. Според източници, близки до клуба, интересът към Фернандеш се засилва на фона на забавени преговори за нов договор между португалския полузащитник и английския гранд. Роналдо вярва, че именно неговият сънародник може да се превърне в липсващото парче от пъзела, което ще донесе нови успехи на Ал-Насър.

С имена като Роналдо и потенциално Фернандеш, Ал-Насър се превръща в магнит за футболни таланти от световна класа. Очаква се клубът да направи всичко възможно, за да убеди Бруно Фернандеш да приеме предизвикателството и да се присъедини към амбициозния проект в Рияд.