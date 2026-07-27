Лудогорец триумфира при визитата си на Дунав Русе

Лудогорец спечели гостуването си на новака в Първа лига - Дунав Русе с 2:0. Точни за "орлите" бяха Бърнард Текпетей и Руан Круз.

В четвъртата минута Бърнард Текпетей отправи първия си изстрел към вратата на Дунав, но опитният Георги Китанов без проблем улови топката.

Само десет минути по-късно гостите от Разград материализираха превъзходството си. След прецизно центриране на Алберто Салидо, Текпетей се извиси над защитата и с глава прехвърли Китанов за 0:1.

Дунав не се предаде и веднага отговори с опасен удар на Кристиян Бойчев, който обаче профуча на сантиметри от гредата.

След почивката гостите не намалиха оборотите. В 47-ата минута Руан Круз удвои аванса на Лудогорец, след като засече центриране на Текпетей и не остави шанс на Китанов.

Дунав опита да се върне в мача, но Хендрик Бонман показа стабилност под рамката на гостите, спасявайки опасен удар на Валиньо.

До последния съдийски сигнал Лудогорец продължи да създава голови положения чрез Текпетей, Сон, Квадво Дуа и Ивайло Чочев, но Китанов се отличи с няколко блестящи спасявания. Дунав също имаше своите шансове, но не успя да намери път към мрежата на разградчани.

С този успех Лудогорец временно застава на върха в Първа лига с пълен актив от 6 точки, колкото има и шампионът Левски. Дунав Русе, от своя страна, остава на дъното на таблицата без спечелена точка след първите два кръга.