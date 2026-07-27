Ювентус се прицелва в нападател на Манчестър Юнайтед

Туринският колос Ювентус е на път да осъществи впечатляващ трансфер, насочвайки вниманието си към нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее. Според последните информации от Острова, "бианконерите" вече са стартирали официални разговори за привличането на 25-годишния футболист.

В последните дни слуховете около евентуалното преминаване на Зиркзее в Серия А се засилиха, като местни журналисти разкриват, че италианският шампион е поставил именно този играч на върха на своя трансферен списък. Очаква се Ювентус да предложи сделка под наем с опция за окончателно закупуване, като сумата по клаузата се изчислява на около 30 милиона паунда.

Източници, близки до преговорите, твърдят, че "старата госпожа" е фаворит в битката за подписа на Зиркзее, изпреварвайки други европейски клубове, които също проявяват интерес към талантливия нападател. Ако сделката се осъществи, Ювентус ще подсили атаката си с още един класен футболист, готов да остави своя отпечатък в Калчото.