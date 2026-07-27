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Мария Захарова: Европа отново се опитва да се превърне в неонацистко чудовище
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Европа отново се опитва да се превърне в неонацистко чудовище

27 Юли, 2026 23:05 813 63

  • мария захарова-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • сергей лавров-
  • владимир путин

Според руския дипломат, благодарение на съветските войници европейците са получили ''истинска свобода'', но днес ситуацията на континента отново се изостря

Мария Захарова: Европа отново се опитва да се превърне в неонацистко чудовище - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви по време на брифинг, че на Западна Европа са ѝ били нужни само 80 години след освобождението от фашизма, за да се опита отново да се превърне в ''неонацистко милитаристично чудовище'', предава ТАСС.

Според руския дипломат, благодарение на съветските войници европейците са получили ''истинска свобода'', но днес ситуацията на континента отново се изостря.

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''Виждаме как се справиха с това. 80 години им стигаха, а сега същата тази Западна Европа се опитва с всички сили да се превърне в същото това неонацистко милитаристично чудовище''.

Захарова допълни, че нацизмът в съвременна Европа ''не просто надига глава'', а се развива пред очите на всички, отбелязвайки, че според Москва е ''страшно да си представим какво би се случило с Европа'', ако навремето фашизмът не бе унищожен, завършвайки предупредително: ''Вероятно би било катастрофа. Но можем да видим как ще порасне с тях сега''.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    11 20 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #5, #8

    23:09 27.07.2026

  • 2 А бендзин има ли?

    24 9 Отговор
    Викам нафта имате ли по колонките или само побойници?
    Една петгодишна тридневна операция не моат да приключат, хахахаха 🤡🤡🤡

    Коментиран от #10, #11, #49

    23:10 27.07.2026

  • 3 Един

    24 10 Отговор
    Фашистите викат дръжте фашистите.

    23:11 27.07.2026

  • 4 Анджо

    28 13 Отговор
    Цяла Европа срещу Германия и те били освободители. Българите много добре знаят , е , тези които са живи още каква свобода имаше 45 години и още не можем да се отървем от тая червена чума.

    Коментиран от #9, #13, #30

    23:11 27.07.2026

  • 5 Само питам

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Знаете ли какъв е бил и как е умрял бащата на Илияна Йотова?

    Коментиран от #6, #19, #22

    23:11 27.07.2026

  • 6 Дзак

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    С интриги и сплетни не се занимаваме!

    23:15 27.07.2026

  • 7 Шопо с въртопо

    17 3 Отговор
    Таа пиенца за кво си е турнала снимка от прогимназията? За путиново гадже ли ще се кандидатира

    23:15 27.07.2026

  • 8 Пак аз

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    23:16 27.07.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    Коя е тази цяла Европа, бе? Хитлер прегази цяла Европа. Щеше и англичаните да разгроми, ако не беше ги съжалил и ги пусна да си ходят по живо по здраво през Дюнкерк. 300 хиляди , напълнили гащите бягаха колкото може по-бързо. Чембърлейн беше готов за капитулация и затова го смениха с Чърчил. За смях стана цяла Европа.

    Коментиран от #21, #44, #46

    23:16 27.07.2026

  • 10 А в Украйна...

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "А бендзин има ли?":

    ...дори и бензиноколонки,вече няма...!

    23:16 27.07.2026

  • 11 Еж па ти...

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "А бендзин има ли?":

    Защо тогава всички петроханци ревете всеки ден!? Радвайте се бе,...радвайте се.

    23:17 27.07.2026

  • 12 Роки

    15 7 Отговор
    Маша водката пак констатира и недоволства. Машка, ако бяхте Велика сила щяхте да действате, а не да се обяснявате като магистрална проститука. НАТО-2 чрез най-мощната си армия, наречена Украйна изби над 1,5 милиона руснаци. Пет години водите война, превърнахте армията и флота си от страшилище в позор! Украйна ви удря ежедневно със стотици дронове в над 24 руски региона, бие навътре с далекобойни ракети от по над 3000 км. Вие пак недопанимаете. С тая лигава кремльовска тактика - умът, сърцето, децата, парите и имотите на Запад, а кражбите в Русия, ще загубите 100% войната.

    23:17 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Германците така ги изклатиха,

    10 5 Отговор
    че още лягат и стават с тази война!

    Коментиран от #24, #28, #29

    23:17 27.07.2026

  • 15 Теслатъ

    15 3 Отговор
    Жена с махмурлук е много тежка гледка...

    Коментиран от #33

    23:18 27.07.2026

  • 16 Кална ватенка

    16 3 Отговор
    Комунизъм и свобода? Марчето пак е на черешата 😂

    23:18 27.07.2026

  • 17 Анонимен

    3 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:18 27.07.2026

  • 18 Щик Найн

    11 2 Отговор
    Машка е направила лапсус. Неофашизмът в последните години се заражда не в западна, а в североизточна Европа.

    23:18 27.07.2026

  • 19 Саде да попитам!

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    А знаете ли ,че Урсула,Калас и Мерц,са внуци на фашистки нацисти от ВСВ...?!

    23:19 27.07.2026

  • 20 Цвете

    11 4 Отговор
    ТИ ДАМА ЛИ СЕ НАРИЧАШ? " ЧУДОВИЩЕТО " ЕВРОПА Е НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ ВАС ВЪВ ВСЕКИ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА. ЗАТОВА ЛИ ОЛИГАРСИТЕ ВИ КУПУВАТ КАТО НЕВИДЕЛИ ИМОТИ В ТАЗИ " ЧУДОВИЩНА " ЕВРОПА? ЗАТОВА ЛИ ИЗПРАЩАТЕ ДЕЦАТА СИ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕСТИЖНИ УНИВЕРСИТЕТИ ? ПОЗОР СТЕ ВИЕ И ВАШАТА ДЕМАГОГИЯ ,ЧЕ ВЪРНАХТЕ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ В ГОДИНИТЕ НА 1989 ГОДИНА. МАГАЗИНИТЕ ПРАЗНИ, ИНТЕРНЕТА СПРЯН, ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ ПО 10 КМ. ОПАШКИ. ТОВА ЛИ Е НОВАТА ВИ СТРАТЕГИЯ ? ЩОМ ВИ ХАРЕСВА, НЕ СЕ ОПЛАКВАЙТЕ.ПРИЯТНА ВИ ВАКАНЦИЯ.

    23:20 27.07.2026

  • 21 Пак забрави да кажеш колко е велик

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Путлето и сесесерето.

    23:20 27.07.2026

  • 22 Не знаем!

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Но знаем,че Йотова ще е новият-стар Президент на РБ,след изборите...!

    23:20 27.07.2026

  • 23 Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави

    11 4 Отговор
    от антихитлеровата коалиция, сега ватенките щяха да мръзнат зад Урал!
    Изравниха Германия от въздуха, а тая пияндура се прави на асвабадителка!

    Коментиран от #35

    23:20 27.07.2026

  • 24 tпак, бъди благодарен, че

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Германците така ги изклатиха,":

    победиха нацизма (хем изгубиха повече от 20 милиона), че иначе баба ти щяха да я направят на абажур а дядо ти на портмоне.

    Коментиран от #31

    23:22 27.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цвете

    8 2 Отговор
    ТИ ДАМА ЛИ СЕ НАРИЧАШ? " ЧУДОВИЩЕТО " ЕВРОПА Е НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ ВАС ВЪВ ВСЕКИ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА. ЗАТОВА ЛИ ОЛИГАРСИТЕ ВИ КУПУВАТ КАТО НЕВИДЕЛИ ИМОТИ В ТАЗИ " ЧУДОВИЩНА " ЕВРОПА? ЗАТОВА ЛИ ИЗПРАЩАТЕ ДЕЦАТА СИ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕСТИЖНИ УНИВЕРСИТЕТИ ? ПОЗОР СТЕ ВИЕ И ВАШАТА ДЕМАГОГИЯ ,ЧЕ ВЪРНАХТЕ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ В ГОДИНИТЕ НА 1989 ГОДИНА. МАГАЗИНИТЕ ПРАЗНИ, ИНТЕРНЕТА СПРЯН, ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ ПО 10 КМ. ОПАШКИ. ТОВА ЛИ Е НОВАТА ВИ СТРАТЕГИЯ ? ЩОМ ВИ ХАРЕСВА, НЕ СЕ ОПЛАКВАЙТЕ.ПРИЯТНА ВИ ВАКАНЦИЯ.

    23:23 27.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 00014

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    Италия, Румъния, Унгария, България, Франция(половината) -- официални съюзници. Судетска Чехия, Дания, Холандия и Белгия -- заводите. И всички тези, без нас, са пратили и войски на фронта.

    Коментиран от #47

    23:23 27.07.2026

  • 31 Какъв абажур бе, русодебил

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "tпак, бъди благодарен, че":

    Ние бяхме съюзници с германците!

    Коментиран от #40, #61

    23:24 27.07.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    11 0 Отговор
    Когато крадеца вика дръжте крадеца, фашиста вика дръжте фашиста 👈

    23:24 27.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Още един русодебил

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ако бяха избили 5 милиона българи":

    Руснаците прогониха 3 милиона българи!
    Руснаците яко ни прецакаха!
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    Коментиран от #39

    23:26 27.07.2026

  • 35 Тъй, тъй, като видяха

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави":

    Червената Армия как марширува на запад и се сетиха да се намесят.
    80% от дивизиите на Източния фронт, на Западния разни лекуващи се в Париж и Франция.

    Коментиран от #42

    23:26 27.07.2026

  • 36 Бегай

    6 0 Отговор
    Тия нема ли да измислят нещо друго освен ,,нацисти" ?!
    Станаха банални и досадни.

    23:27 27.07.2026

  • 37 Миролюб Войнов, историк

    8 3 Отговор
    "..благодарение на съветските войници.."

    А рушняка трябва винаги да помни, че победата я донесоха украинците от Първи Украински фронт и белорусите от Първи Белоруски фронт !!! Ролята на Русия във Втората Световна е символична.
    Понятно ? 👆

    23:27 27.07.2026

  • 38 Анонимен

    0 1 Отговор
    Борбата срещу болшевизма и сталинизма завърши с тяхната победа.Много глави,подобни на хидра, бяха отсечени с митичен меч и веднага на мястото на отсечените глави поникваха нови.Така сражението беше изгубено.Нашите славни Тигри и Пантери унищожаваха много Т-34-ки.Тези успехи се помнят във времето.Генералите от Източния фронт от Вермахта по време на ВСВ се сражаваха храбро ,техният подвиг се помни от поколенията.Никой не е забравен,нищо не забравено...

    23:28 27.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Точно ние, славяните

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Какъв абажур бе, русодебил":

    от Източна Европа сме им съюзници.
    Дет всеки ни мисли за второ качество хора.

    23:30 27.07.2026

  • 41 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    9 2 Отговор
    ЕДНИ И СЪЩИ

    КРЕМЪЛСКИ ПРОСТОТИИ.

    ОСОБЕНО КОГАТО Я СЛУШАШ
    ТАЗИ ДЕГРАДИРАЛА ПИЯНКА

    23:30 27.07.2026

  • 42 Пак аз

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тъй, тъй, като видяха":

    Луд ли си или на луд дрехите носиш?

    23:34 27.07.2026

  • 43 ....

    4 1 Отговор
    То па бива,бива пропаганда от миналия век.

    23:40 27.07.2026

  • 44 Ох, не мога бее

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    🤣🤣😂😂😂

    23:41 27.07.2026

  • 45 Червен кхмер

    9 3 Отговор
    Егати и "свободата".Окупираните Източна Европа, оградите я с бодлива тел, избирате хиляди европейци, построиха конц.лагери тип Белене и ГУЛАГ.
    А Западна,Европа план Маршал и супер иконом.развитие.Комунизма в съветски вид фалира и се разпадна .
    Маша НЕСВОБОДЕН народ като руснаците не могат да бъдат освободители. Затова и днес се рушат съветските окупационни паметници.

    23:42 27.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Маша

    4 1 Отговор
    Маша да каже кой е руския Бил Гейтс и руския Илон Мъск. Не може да има вакуум от 100 години от ВСВ и да те приемат на сериозно. А уж победители

    23:46 27.07.2026

  • 49 Розовото пони зеля

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "А бендзин има ли?":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха. Имат бензин, що питаш, на 50 цента ти на колко зареди днес.

    23:47 27.07.2026

  • 50 !!!?

    4 2 Отговор
    На Русия й бяха нужни само 6 десетилетия за да възкреси Хитлер в лицето на Путлер !!!?

    23:47 27.07.2026

  • 51 Удри евраста с лопатЕто

    3 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #53

    23:48 27.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Чиба мръшо нефелна!

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Замърсяваш медийното пространство.Чиба!

    23:53 27.07.2026

  • 54 Маша

    4 2 Отговор
    Дори никаква страна като Финландия имаше Нокиа. Да не говорим че нацистка разгромена Германия направи бош, бмв, мерцедес и още 100 световни бранда.

    Коментиран от #56

    23:54 27.07.2026

  • 55 Удри евраста с лопатЕто

    2 3 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    23:54 27.07.2026

  • 56 Розовото пони зеля

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Маша":

    Дааааа и сега всичките им 100 бранда фалират и затварят заводи хахахаха, а е пробвай пак хахахаха.

    Коментиран от #57

    23:56 27.07.2026

  • 57 Чиба мръшо нефелна

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Розовото пони зеля":

    Замърсяваш медийното пространство!Чиба!

    23:58 27.07.2026

  • 58 Коста

    1 1 Отговор
    Е България фашизма също надига глава. Само сигнал от Германия.

    00:02 28.07.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Анджо":

    Хайде , кажи кое не е вярно. Хитлер прегази Чехия, Белгия, Франция, Норвегия, Англия се молеше за милост. Коя Европа му се е опълчила? На Олимпийските игри 1936 г в Берлин всички европейски пости държави го поздравяваха с " Зиг Хайл". Когато пишеш глупости, се опитай да ме опонираш, ама ме можеш. Ако не беше Сталин, всички щяхте да говорите немски език.

    00:02 28.07.2026

  • 60 Че какво му е на немският език?

    1 0 Отговор
    Ако не беше Сталин руснаците щяха да са богати като немците.

    00:07 28.07.2026

  • 61 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Какъв абажур бе, русодебил":

    Ти винаги си бил от страната на булката. След Първата световна те орязаха. След Втората световна Сталин те спаси от ножицата. Сега си пак от грешната страна. Един път стомана за вода, втора път стомана за вода, третия път ще си плащаш за гяволъка.

    00:11 28.07.2026

  • 62 Наздраве

    0 0 Отговор
    Маша.. поздрави от Мадяр.

    00:17 28.07.2026

  • 63 Обаче Руската Федерация от 1991-година

    1 0 Отговор
    Превърна във 15 парсела за измамини хора.

    00:22 28.07.2026

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