Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви по време на брифинг, че на Западна Европа са ѝ били нужни само 80 години след освобождението от фашизма, за да се опита отново да се превърне в ''неонацистко милитаристично чудовище'', предава ТАСС.

Според руския дипломат, благодарение на съветските войници европейците са получили ''истинска свобода'', но днес ситуацията на континента отново се изостря.

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''Виждаме как се справиха с това. 80 години им стигаха, а сега същата тази Западна Европа се опитва с всички сили да се превърне в същото това неонацистко милитаристично чудовище''.

Захарова допълни, че нацизмът в съвременна Европа ''не просто надига глава'', а се развива пред очите на всички, отбелязвайки, че според Москва е ''страшно да си представим какво би се случило с Европа'', ако навремето фашизмът не бе унищожен, завършвайки предупредително: ''Вероятно би било катастрофа. Но можем да видим как ще порасне с тях сега''.