Мария Захарова: Европа отново се опитва да се превърне в неонацистко чудовище

Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви по време на брифинг, че на Западна Европа са ѝ били нужни само 80 години след освобождението от фашизма, за да се опита отново да се превърне в ''неонацистко милитаристично чудовище'', предава ТАСС.
Според руския дипломат, благодарение на съветските войници европейците са получили ''истинска свобода'', но днес ситуацията на континента отново се изостря.
''Виждаме как се справиха с това. 80 години им стигаха, а сега същата тази Западна Европа се опитва с всички сили да се превърне в същото това неонацистко милитаристично чудовище''.
Захарова допълни, че нацизмът в съвременна Европа ''не просто надига глава'', а се развива пред очите на всички, отбелязвайки, че според Москва е ''страшно да си представим какво би се случило с Европа'', ако навремето фашизмът не бе унищожен, завършвайки предупредително: ''Вероятно би било катастрофа. Но можем да видим как ще порасне с тях сега''.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #5, #8
23:09 27.07.2026
2 А бендзин има ли?
Една петгодишна тридневна операция не моат да приключат, хахахаха 🤡🤡🤡
Коментиран от #10, #11, #49
23:10 27.07.2026
3 Един
23:11 27.07.2026
4 Анджо
Коментиран от #9, #13, #30
23:11 27.07.2026
5 Само питам
До коментар #1 от "Дзак":Знаете ли какъв е бил и как е умрял бащата на Илияна Йотова?
Коментиран от #6, #19, #22
23:11 27.07.2026
6 Дзак
До коментар #5 от "Само питам":С интриги и сплетни не се занимаваме!
23:15 27.07.2026
7 Шопо с въртопо
23:15 27.07.2026
8 Пак аз
До коментар #1 от "Дзак":Да не си бит с мотика по главата като малък?
23:16 27.07.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Анджо":Коя е тази цяла Европа, бе? Хитлер прегази цяла Европа. Щеше и англичаните да разгроми, ако не беше ги съжалил и ги пусна да си ходят по живо по здраво през Дюнкерк. 300 хиляди , напълнили гащите бягаха колкото може по-бързо. Чембърлейн беше готов за капитулация и затова го смениха с Чърчил. За смях стана цяла Европа.
Коментиран от #21, #44, #46
23:16 27.07.2026
10 А в Украйна...
До коментар #2 от "А бендзин има ли?":...дори и бензиноколонки,вече няма...!
23:16 27.07.2026
11 Еж па ти...
До коментар #2 от "А бендзин има ли?":Защо тогава всички петроханци ревете всеки ден!? Радвайте се бе,...радвайте се.
23:17 27.07.2026
12 Роки
23:17 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Германците така ги изклатиха,
Коментиран от #24, #28, #29
23:17 27.07.2026
15 Теслатъ
Коментиран от #33
23:18 27.07.2026
16 Кална ватенка
23:18 27.07.2026
17 Анонимен
23:18 27.07.2026
18 Щик Найн
23:18 27.07.2026
19 Саде да попитам!
До коментар #5 от "Само питам":А знаете ли ,че Урсула,Калас и Мерц,са внуци на фашистки нацисти от ВСВ...?!
23:19 27.07.2026
20 Цвете
23:20 27.07.2026
21 Пак забрави да кажеш колко е велик
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Путлето и сесесерето.
23:20 27.07.2026
22 Не знаем!
До коментар #5 от "Само питам":Но знаем,че Йотова ще е новият-стар Президент на РБ,след изборите...!
23:20 27.07.2026
23 Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави
Изравниха Германия от въздуха, а тая пияндура се прави на асвабадителка!
Коментиран от #35
23:20 27.07.2026
24 tпак, бъди благодарен, че
До коментар #14 от "Германците така ги изклатиха,":победиха нацизма (хем изгубиха повече от 20 милиона), че иначе баба ти щяха да я направят на абажур а дядо ти на портмоне.
Коментиран от #31
23:22 27.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цвете
23:23 27.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 00014
До коментар #4 от "Анджо":Италия, Румъния, Унгария, България, Франция(половината) -- официални съюзници. Судетска Чехия, Дания, Холандия и Белгия -- заводите. И всички тези, без нас, са пратили и войски на фронта.
Коментиран от #47
23:23 27.07.2026
31 Какъв абажур бе, русодебил
До коментар #24 от "tпак, бъди благодарен, че":Ние бяхме съюзници с германците!
Коментиран от #40, #61
23:24 27.07.2026
32 Майор Деянов, на всеки километър
23:24 27.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Още един русодебил
До коментар #29 от "Ако бяха избили 5 милиона българи":Руснаците прогониха 3 милиона българи!
Руснаците яко ни прецакаха!
1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
Хората започнаха да се спасяват по света!
Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
Коментиран от #39
23:26 27.07.2026
35 Тъй, тъй, като видяха
До коментар #23 от "Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави":Червената Армия как марширува на запад и се сетиха да се намесят.
80% от дивизиите на Източния фронт, на Западния разни лекуващи се в Париж и Франция.
Коментиран от #42
23:26 27.07.2026
36 Бегай
Станаха банални и досадни.
23:27 27.07.2026
37 Миролюб Войнов, историк
А рушняка трябва винаги да помни, че победата я донесоха украинците от Първи Украински фронт и белорусите от Първи Белоруски фронт !!! Ролята на Русия във Втората Световна е символична.
Понятно ? 👆
23:27 27.07.2026
38 Анонимен
23:28 27.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Точно ние, славяните
До коментар #31 от "Какъв абажур бе, русодебил":от Източна Европа сме им съюзници.
Дет всеки ни мисли за второ качество хора.
23:30 27.07.2026
41 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
КРЕМЪЛСКИ ПРОСТОТИИ.
ОСОБЕНО КОГАТО Я СЛУШАШ
ТАЗИ ДЕГРАДИРАЛА ПИЯНКА
23:30 27.07.2026
42 Пак аз
До коментар #35 от "Тъй, тъй, като видяха":Луд ли си или на луд дрехите носиш?
23:34 27.07.2026
43 ....
23:40 27.07.2026
44 Ох, не мога бее
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":🤣🤣😂😂😂
23:41 27.07.2026
45 Червен кхмер
А Западна,Европа план Маршал и супер иконом.развитие.Комунизма в съветски вид фалира и се разпадна .
Маша НЕСВОБОДЕН народ като руснаците не могат да бъдат освободители. Затова и днес се рушат съветските окупационни паметници.
23:42 27.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Маша
23:46 27.07.2026
49 Розовото пони зеля
До коментар #2 от "А бендзин има ли?":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха. Имат бензин, що питаш, на 50 цента ти на колко зареди днес.
23:47 27.07.2026
50 !!!?
23:47 27.07.2026
51 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #53
23:48 27.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #51 от "Удри евраста с лопатЕто":Замърсяваш медийното пространство.Чиба!
23:53 27.07.2026
54 Маша
Коментиран от #56
23:54 27.07.2026
55 Удри евраста с лопатЕто
23:54 27.07.2026
56 Розовото пони зеля
До коментар #54 от "Маша":Дааааа и сега всичките им 100 бранда фалират и затварят заводи хахахаха, а е пробвай пак хахахаха.
Коментиран от #57
23:56 27.07.2026
57 Чиба мръшо нефелна
До коментар #56 от "Розовото пони зеля":Замърсяваш медийното пространство!Чиба!
23:58 27.07.2026
58 Коста
00:02 28.07.2026
59 РЕАЛИСТ
До коментар #46 от "Анджо":Хайде , кажи кое не е вярно. Хитлер прегази Чехия, Белгия, Франция, Норвегия, Англия се молеше за милост. Коя Европа му се е опълчила? На Олимпийските игри 1936 г в Берлин всички европейски пости държави го поздравяваха с " Зиг Хайл". Когато пишеш глупости, се опитай да ме опонираш, ама ме можеш. Ако не беше Сталин, всички щяхте да говорите немски език.
00:02 28.07.2026
60 Че какво му е на немският език?
00:07 28.07.2026
61 РЕАЛИСТ
До коментар #31 от "Какъв абажур бе, русодебил":Ти винаги си бил от страната на булката. След Първата световна те орязаха. След Втората световна Сталин те спаси от ножицата. Сега си пак от грешната страна. Един път стомана за вода, втора път стомана за вода, третия път ще си плащаш за гяволъка.
00:11 28.07.2026
62 Наздраве
00:17 28.07.2026
63 Обаче Руската Федерация от 1991-година
00:22 28.07.2026