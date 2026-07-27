Бертран Фурие поема към Русия: Септември София се раздели с голмайстора си

Септември София официално се сбогува с един от най-ярките си футболисти – Бертран Фурие. След впечатляващ престой в българския клуб, където остави следа с 20 попадения в 68 срещи, камерунският стрелец с френски паспорт поема към ново предизвикателство.

Руският Урал Екатеринбург, който се състезава във второто ниво на местния футбол, обяви с размах пристигането на Фурие. Клубът представи нападателя със специално видео в Instagram, с което даде ясен сигнал за амбициите си през новия сезон.

Според данни на Transfermarkt, трансферната сума възлиза на 250 хиляди евро – сериозна инвестиция за руския тим. Фурие е подписал договор, който ще го задържи в Екатеринбург до 2028 година, което показва дългосрочните планове на клуба за развитие и стабилност в атаката.

В Септември София не скриха признателността си към Фурие за приноса му към отбора. "Благодарим за професионализма, отдадеността и всеотдайността, с които защитаваше клубната емблема във всеки мач. Пожелаваме ти здраве, много успехи и още по-големи постижения с екипа на ФК Урал!", написаха от клуба.