Москва отговори на Зеленски: Без коментар! Не е негова работа да говори за плановете ни

Кремъл реагира на изявлението на президента на Украйна Володимир Зеленски, че Русия планира да включи още 30 хиляди войници от Северна Корея във войната срещу Украйна. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отказа да потвърди или отрече тази информация, предава Интерфакс, цитирана от Фокус.

''Не мисля, че е необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да обсъжда нашите планове'', заяви в понеделник прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

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Реакцията на Москва идва след като през април 2025 г. Русия официално призна участието на севернокорейски военнослужещи в боевете в Курска област, позовавайки се на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави.

На 25 юли украинският президент заяви, че Русия се готви да включи още 30 хиляди войници от КНДР във войната в Украйна. Според него от юни във Воронежска област тече подготовка за приемането им. Държавният глава съобщи също, че Северна Корея се готви да прехвърли на Русия нови установки за балистични ракети.