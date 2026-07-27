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Москва отговори на Зеленски: Без коментар! Не е негова работа да говори за плановете ни
  Тема: Украйна

Москва отговори на Зеленски: Без коментар! Не е негова работа да говори за плановете ни

27 Юли, 2026 18:05 2 139 102

  • русия-
  • северна корея-
  • украйна-
  • ким чен-ун-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски

Реакцията на Кремъл идва след като през април 2025 г. Русия официално призна участието на севернокорейски военнослужещи в боевете в Курска област, позовавайки се на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави

Москва отговори на Зеленски: Без коментар! Не е негова работа да говори за плановете ни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл реагира на изявлението на президента на Украйна Володимир Зеленски, че Русия планира да включи още 30 хиляди войници от Северна Корея във войната срещу Украйна. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отказа да потвърди или отрече тази информация, предава Интерфакс, цитирана от Фокус.

''Не мисля, че е необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да обсъжда нашите планове'', заяви в понеделник прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

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Реакцията на Москва идва след като през април 2025 г. Русия официално призна участието на севернокорейски военнослужещи в боевете в Курска област, позовавайки се на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави.

На 25 юли украинският президент заяви, че Русия се готви да включи още 30 хиляди войници от КНДР във войната в Украйна. Според него от юни във Воронежска област тече подготовка за приемането им. Държавният глава съобщи също, че Северна Корея се готви да прехвърли на Русия нови установки за балистични ракети.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешник

    57 15 Отговор
    Зеления да вдига белия байряк че скоро ще остане без армия и държава

    Коментиран от #6, #13, #15

    18:09 27.07.2026

  • 2 Зеления ви занули и приключи

    18 75 Отговор
    Без жал ,без милост, без умиление!!!
    Мизерна раша да гори всекидневно!!
    Ушанки да горят живи ,да се евакуират, да нямат горива, Интернет и храна!
    Удри ,удддриии!!

    Коментиран от #5, #16, #22, #67

    18:10 27.07.2026

  • 3 Робот

    52 13 Отговор
    През зимата в Украйна ще останат само гаргите студът и малкото останали които вярват в победата на зеления парцал..!

    Коментиран от #8

    18:10 27.07.2026

  • 4 Овчи

    22 6 Отговор
    Къде ви е армията?М?

    18:10 27.07.2026

  • 5 Точен сте

    13 44 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":

    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    Коментиран от #9, #12, #39

    18:11 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е

    17 54 Отговор
    Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
    Слава на героите от ВСУ.

    Коментиран от #10, #14

    18:11 27.07.2026

  • 8 Соломон

    12 46 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Да прав си . Само гаргите които ще кълват труповете на руските освободители

    Коментиран от #51

    18:12 27.07.2026

  • 9 Факт

    12 44 Отговор

    До коментар #5 от "Точен сте":

    Щатски ракети трепят руснаци и иранци..
    В САЩ е спокойно и щастливо
    Евалла Бай Дончо и Европейски лидери

    Коментиран от #19, #24, #38

    18:12 27.07.2026

  • 10 Робот

    6 18 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Съгласен съм.

    18:12 27.07.2026

  • 11 Дони

    5 21 Отговор
    Длъжни сте да му отговаряте!

    18:13 27.07.2026

  • 12 Без име

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "Точен сте":

    Това снощи ли го сънува?

    Коментиран от #17

    18:13 27.07.2026

  • 13 По добре не

    33 9 Отговор

    До коментар #1 от "Смешник":

    Не му е сега времето, да не сключат някакъв компромисен вариант.
    Като вземат Одеса, Николаев, Харков, Днепропетровск и Суми- да, тогава може да правят договорки.

    18:13 27.07.2026

  • 14 Абсолютно точно

    14 6 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Мощни руски пехотни атаки...резултатите са впечатляващи

    Коментиран от #98

    18:13 27.07.2026

  • 15 НАТО

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Смешник":

    свършихте ли?

    18:14 27.07.2026

  • 16 Отново сте точен

    11 28 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":

    САЩ никога не са имали война на своя територия в историята си. Нито една бомба,ракета ,дрон или снаряд не е падал там! Виждате кво става в разбита раша " могучая- парадная" хахахаааа . Всеки ден дронове в маЦква ,Ленинград, Белгород ,унищожиха им рафинериите , няма бензин,само на черно 5 евро литър ,десетки видеа от клета раша как местни неандерталци се колят на опашките за бензин, 2/3 от флота им ,не могат да припарят в Черно и Азовско море ,гордостта им 120-метровия крайцер "Москва" е на дъното а и 2 милиона нещастни блатници при Кобзон. Къде ще сравняваш разбита раша с велика Америка?

    Коментиран от #31, #78

    18:14 27.07.2026

  • 17 Хомосексуален ли си?

    2 10 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Имаме рецепта.

    18:15 27.07.2026

  • 18 Зеленски

    10 21 Отговор
    ги прави шашави !

    18:15 27.07.2026

  • 19 Това няма така

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Да остане. Идва и техният ред. Лъжливо спокойствие имат. Хегемонията на печатарите на хартията приключи. Идва време разделно. Всеки, срещу всеки.

    18:15 27.07.2026

  • 20 РУСИЯ СМАЗАНА И НА КОЛЕНЕ

    11 22 Отговор
    ЗАБРАЙХТЕ КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНА
    НАТО ОБКРЪЖИ РУСИЯ
    ДОЛАРА 200 РУБЛИ
    И СЕГА КО ОСТАНА
    МНОГО УБИТИ РУСНАЦИ
    Е И КВО
    НА ВАС КВО ВИ ПУКА
    ТЕ СА БЛАТНИ ОРКИ ВОЙНИ НА МРАКА
    РАДВАЙТЕ СЕ
    ПУТИН РАБОТИ ЗА ВАС
    АМА НЕЩО ВИ Е ГЕПИЛА ИСТЕРИЯТА
    СПОКО ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ ТРЕСЕ ШУБЕТО
    ЗАЩОТО СТЕ ШЕПА ГЛАДНИЦИ ОТ БУНИЩАТА
    УСУКВАЩИ СЕ ОКОЛО КОФИТЕ ЗА СМЕТ
    ЗАЩОТО ТАКА ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ НЕСРЕТНИ ОТ ТОЗИ СВЯТ
    С НАДЕЖДА ЖУЖЕТО ДА НАХЛУЕ В БЪЛГАРИЯ
    И ВСИЧКИ ДА СТАНАТ ЗЛЕ КАТО ВАС
    НЯМА ДА СТАНЕ НИКОГА И ЩЕ СИ УМРЕТЕ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ
    КАК Е ЖИВОТИНЧЕТА КЛЕТИ ХОХОХО

    Коментиран от #26, #34

    18:15 27.07.2026

  • 21 Иран

    22 8 Отговор
    Киев да не си прави илюзии, че след като нападна наш кораб няма да получи отговор от който смъртно ще го забили ако още е жив

    18:16 27.07.2026

  • 22 Ще покрякате още малко!

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":

    Както и преди крякахте дежурното-
    ,,Чей Курск?!"...!
    Пък после,като клекнете-пак ще млъкнете...!
    Но за сега си крякайте-няма лошо,а и не ми пречите...👍!

    18:16 27.07.2026

  • 23 Отговарят

    6 3 Отговор
    като ученик за тройка!

    18:16 27.07.2026

  • 24 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Факти.

    18:17 27.07.2026

  • 25 3.14К

    19 8 Отговор
    Наркомана и драпащият бандеровец готвят тотална мобилизация през есента и сега подготвят почвата за набирането на пушечно месо. Изпълняват перфектно задачата пред СВО за денафикация до последния украинец.

    18:17 27.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 До Ком 2

    19 6 Отговор
    Абе ниско интелигентно същество , занулена е България бе , имам познат кредитен консултант , човека е изумен от броя на младите хора с кредити ,такива като теб са за даване на пари на тия изроди . А в България хората да изнемогват , дано БОГ гледа .!

    18:17 27.07.2026

  • 28 Смешник

    8 20 Отговор
    Страшно е наистина- ша са убия
    Станете мирно за поздрав от прекрасната новина -

    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
    24 юли 2026

    Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 24 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.

    Коментиран от #36

    18:17 27.07.2026

  • 29 последната укра

    12 9 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    18:17 27.07.2026

  • 30 Фикрет

    4 9 Отговор
    Русия извади бронираните влакове от 1917 г.
    НАТО се вцепени от страх.
    Недоносняк не се ли усеща ,колко жалък е отстрани
    Но той просто няма друго

    Коментиран от #48

    18:19 27.07.2026

  • 31 Сащ са интриганти

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "Отново сте точен":

    Те унищожават други страни, като избягват да воюват на своя територия. НО, другите вече разбраха слабото им място. Предишният мандат на Рижия почти се стигна до война със С.К. Но, Ким му каза, че.ще стреля с ракетите си по САЩ, там на тяхна територия и рижия много бързо се отказа:)...

    18:19 27.07.2026

  • 32 В раша вече е не страшно а зловещо

    10 15 Отговор
    Руският опозиционен журналист Михаил Наки е публикувал ужасяваща статистика. Руските загуби в Украйна месечно са между 34 и 36 хиляди а записващите се доброволци са около 27 хиляди. Есента в Русия е необходимо да бъде извършена масова принудителна мобилизация за да може Путин да продължава агресията. Има много видеа от руски републики като Ингушетия Дагестан ,дори в Ростов и Кубан. Насилствена зловеща мобилизация в Русия на обикновени хорица. Най потресаващи са кадрите в една от 22-те републики в състава на руската федерация Дагестан в които тежко въоръжени милиционери и жандармерия от специалните части ОМОН влачат към камионетките млади мъже насилствено за фронта. Водят се тежки сблъсъци между цивилните граждани, близки и роднини на насилствено мобилизираните и тежко въоръжени милиционери и специалните части ОМОН. Кадрите завършват с жени които крещят на милиционерите "Русия напала на Украине, ньй что делаеть там"

    Коментиран от #37, #42, #43, #60, #64

    18:19 27.07.2026

  • 33 Розовото пони зеля

    10 8 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:19 27.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Много сте жалки

    17 6 Отговор
    Украйна побеждава САМА Русия вече 5 години, нали? Обаче Зеленски 5 години проси пари и оръжия от цялото НАТО. И сега реве че не му пращат достатъчно зенитни ракети. Ама не му пращат защото цялото НАТО няма. Иначе това разузнаване, това инструктори, това комуникации, това производство и направление на дронове- все му се дава. И поток от пари.А руснаците които са ужким унижени макар и бавно напредват. Давали много жертви! Ти да видиш. Обаче украинските мъже ги ловят като дивеч и пращат на фронта. Украйна разрушавала инфраструктурата на Русия. Ха да видим чия инфраструктура ще издържи повече. И днес Украйна моли САЩ да и издействат примирие по въдуха. Защо? Нали унищожава Русия с дронове! В Русия не стига бензина, а в Украйна няма хора на които да им трябва бензин. Някак пропускате съотношението на труповете при многократните размени.Изобщо
    получавате някакви халюцинации и си ги представяте като реалност. Това е диагноза когато отказваш да приемеш реалността а си живееш в твой свят.

    Коментиран от #47

    18:20 27.07.2026

  • 36 Разсмиваш ни...!

    10 7 Отговор

    До коментар #28 от "Смешник":

    Все едно да кажеш-станете мирно...страшно е...!
    Руснаците потопиха ,,Golden Leo",пълен с оръжия за Украйна...!

    Коментиран от #41

    18:20 27.07.2026

  • 37 Прав е журналиста

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":

    Ето видео от телевизиите

    Коментиран от #61

    18:20 27.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лятна ушанка

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Точен сте":

    И утре пак ще плаче:
    - Бате Вова що ме шамариии?

    18:21 27.07.2026

  • 40 Тома

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ментороф":

    хавка...

    18:22 27.07.2026

  • 41 Царевица

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Разсмиваш ни...!":

    оръжие???

    Коментиран от #49

    18:22 27.07.2026

  • 42 Хайде бе

    12 7 Отговор

    До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":

    Не знам как е мобилизацията в руските републики ама " бусовизацията" е измислена и тече с пълна сила в Украйна. А вие си вярвайте в задгробния живот!

    18:23 27.07.2026

  • 43 Гьобелс

    8 7 Отговор

    До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":

    То на пропагандата това ѝ е работата.И разчита на хора с нисък интелект да я подемат.

    18:23 27.07.2026

  • 44 Капитан Петко войводо

    9 9 Отговор
    Русомразците са бшибозука на Англията и Францията, поради които 500 години бяхме под Турско робство.
    Докато ги има, България ще е зле.

    18:24 27.07.2026

  • 45 Мурзик

    7 10 Отговор
    Ако някой ми беше казал преди 5-10 години, че Матушка ще проси войници от тук и там, нямаше да повярвам. Какво падение!

    Коментиран от #54, #57, #72

    18:24 27.07.2026

  • 46 Лвов

    4 3 Отговор
    Верно ли Путин иска да разшири НАТО на изток?

    18:24 27.07.2026

  • 47 Същата психика!

    11 7 Отговор

    До коментар #35 от "Много сте жалки":

    Е била и на Хитлер,виждайки краят си...!
    Историята се повтаря и със Зеленски...

    18:25 27.07.2026

  • 48 А ха

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "Фикрет":

    И свършиха ракетите и сега се бият с лопати. Ама едни и същи лъжи не вървят непрестанно.

    18:25 27.07.2026

  • 49 А ти какво очакваш?!

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Царевица":

    Да си признаят,че е оръжие ли...?!
    Тогава си бил много наивен...

    Коментиран от #53, #56

    18:26 27.07.2026

  • 50 млад еврас

    8 5 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    18:27 27.07.2026

  • 51 Сюлейман

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Кога те сюнетиса ходжата

    18:28 27.07.2026

  • 52 Хахахахаха

    4 8 Отговор
    Колко е красиво да гледаш как фенчетата на укрите 5 години ревът и пишат фантазии от липса на успехи, руснаците на фронта са изключително доброволци и смазват натовска та техника и армията на укрите с лекота, избити милиони укри,-доказателство за това е протестите в Киев където нямаше един млад мъж, а всичко беше жени и деца хахахаха, второ доказателство огромните нови гробища в цяла Украйна - има ги в телвграм каналите, трето доказателство 5 години насилствена мобилизация, 4 доказателство - президентите на латинските страни забраниха вербуването на латински наемници от страна заради хилядите избити наемници наети от укрите да запълват загубите. Как се развива войната е ясно на всички, тотален геноцид на руските доброволци срещу укрите, милиони избити укри, над 150000 км освободена територия, то не беше старлинк да обръща войната, то не бяха санкции, то не бяха фантазиите на Нато хахах и накрая успех нулев. С какво ще запомним укрите на фронта-удари по депа и цивилни обекти, нито едни престижен успех на фронта

    Коментиран от #63

    18:29 27.07.2026

  • 53 Индийците

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "А ти какво очакваш?!":

    ли лъжат?

    18:30 27.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Фикрет

    6 9 Отговор
    Ердоган излиза от неутралитета.
    Заяви ,че Сев. Корея не е в състояние да произведе
    12 000 000 снаряда и това е помощ от Китай.
    Турция също ще доставя оръжие на Украйна.

    Коментиран от #59

    18:31 27.07.2026

  • 56 Корабът

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "А ти какво очакваш?!":

    е излизал натоварен с царевица!Екипаж от индийци и напалци!

    Коментиран от #62

    18:31 27.07.2026

  • 57 Хахахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #45 от "Мурзик":

    Хахахаха, какви войници просят като армията им дори не участва на фронта хахах, умствено май си от изостанали те, ама не ти се сърди все пак си роден от майка и баща наркомани, простено ти е хахахаха, предлагам да не се излагаш повече че и без това всички те гъбаркат

    Коментиран от #66

    18:32 27.07.2026

  • 58 нннн

    8 5 Отговор
    На Зеленски звездите му говорят, знай всичко и с нетърпение го казва на всички.
    Че не е добре е ясно. Не са добре и тия, които публикуват виденията му.

    18:32 27.07.2026

  • 59 Турция

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Фикрет":

    12 пъти яде сикиите от Русия.
    Сега идва 13-я път

    18:33 27.07.2026

  • 60 ежко

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":

    Що?Ти какво очакваш да каже руски опозиционен журналист?Че Русия печели?Много си наивен.Нали ще му спрат финансирането.Евгени Дайнов и Иво Инджев какво очакваш да ти кажат?Те за независима журналистика не са чували.А знаеш ли как казват на журналист който пише поръчкова журналистика.Казва се агитатор,не журналист.

    18:35 27.07.2026

  • 61 Нормално

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Прав е журналиста":

    Няма вече пушечно месо в разбит рашистан ,затова опря до сввернокорейците за отстрел.....Украйна прати при кобзон 30% от трудоспособното население на раша

    18:37 27.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Абе пиши Киев за два дня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахахаха":

    И се зависи с нещо.
    😂😂😂

    Коментиран от #65

    18:39 27.07.2026

  • 64 Руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":

    аххаах ах, ама това видео е от преди повече от три години хахахахахах, какъв е тоя журналист, те дори в Русия не са го чували хахахаха, маняк пробвай с нещо по ново, много ли си тъжен хахахахахах, кога укрите ще си върнат избитите милиони на фронта, възкръснаха ли хахахаха

    18:40 27.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 цитат

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":

    Вчера и днес -Украйна- минус 45 кв.км!Ог Харков до Полтава са разбомбени всички бензиностанции.

    18:47 27.07.2026

  • 68 Въпрос

    6 3 Отговор
    Защо фашагите пишете с по три линка просто поставете Мара или изтривача да не мъчите … хихи иначе информацията за корабоплаването около Одеса и живота в метрото го показаха СНН

    18:48 27.07.2026

  • 69 Цвете

    3 7 Отговор
    ПЕСКОВ, ЗАЩО СИНА ТИ НИКОЛАЙ НЕ Е С ТВОЯТА ФАМИЛИЯ ? А Е ЧОУС? КОЛКО ГОДИНИ Е ПРЕБИВАВАЛ В ГНИЛИЯТ ЗАПАД ? МИЛИОНЕРИ ЛИ СТЕ ТИ И ВТОРАТА ТИ СЪПРУГА НАВКА? КАКЪВ КУРАЖЛИЯ СИ, НО ОТГОВОРИ НЕ ДАВАШ, ЗАЩО?

    18:48 27.07.2026

  • 70 Естествено че

    6 2 Отговор
    Не е работа на Зеленски да обсъжда руските планове. Още малко и съвети ще почне да им дава

    18:49 27.07.2026

  • 71 Дзак

    0 0 Отговор
    Това ми хареса!

    18:49 27.07.2026

  • 72 Шалтето

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Мурзик":

    Мурзик, намери един пищов и отърви земята от едно розово пони!

    18:49 27.07.2026

  • 73 Припомняне

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Мурзик":

    Те самите урки си признаха какво зобат на фронта и официалните власти също !

    18:50 27.07.2026

  • 74 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Коя е тази свиня и за какво се бори?

    18:51 27.07.2026

  • 75 Прекрасно е че има

    6 2 Отговор
    Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Корея и Русия. То е реално партньорство а не бутафорно както при нас с нашите пишман "стратегически" партньори.

    18:52 27.07.2026

  • 76 Зеленски

    6 3 Отговор
    Пак го направиха смешен. Ама пък един клоун какъв да е

    18:54 27.07.2026

  • 77 Няма край руският позор

    2 4 Отговор
    Няма.

    18:54 27.07.2026

  • 78 цитат

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Отново сте точен":

    Ще пръцнеш през памперса -не се напрягай а чети.Вчера и днес -Украйна - минус 45кв.км.

    18:55 27.07.2026

  • 79 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Млатят яко ватата!

    18:57 27.07.2026

  • 80 Кирил

    4 4 Отговор
    Северните корейци ги спасяват. Украйна ги бие като маче у дирек

    18:57 27.07.2026

  • 81 Зелю като чуе за корейци

    3 4 Отговор
    И сън не го хваща

    Коментиран от #92, #94

    18:58 27.07.2026

  • 82 Да пленяват украинки

    4 3 Отговор
    и да ги пращат в Корея хора да станат

    18:59 27.07.2026

  • 83 Васил

    3 5 Отговор
    Песков съдбата на рашистката кочина е в ръцете на Зеленски той дърпа конците как не разбрахте.

    Коментиран от #99

    19:00 27.07.2026

  • 84 Боко

    3 2 Отговор
    Кажете не на наркотиците 🤮

    19:04 27.07.2026

  • 85 УДРИ С ЛОПАТАТА

    2 3 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:11 27.07.2026

  • 86 Вероятно съвсем скоро Зелника

    2 3 Отговор
    и корейска КN-23 с масивна 2,5-тонна бойна глава ще получи като подарък по Киев. Ще е много интересно.... врясъци ще се чуят чак до Брюксел

    19:12 27.07.2026

  • 87 Доктор Вълев

    5 2 Отговор
    Путин е в тежка деменция. Да му се дава тежък антидепресант.

    19:14 27.07.2026

  • 88 Бегай бегай Зелник

    3 3 Отговор
    че става страшно за Киев. Оди у Лондон се крий по мазетата на базите

    19:16 27.07.2026

  • 89 Рамбо 🇺🇦

    3 2 Отговор
    МурZилажа без жълтите са гола вода!

    19:20 27.07.2026

  • 90 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 3 Отговор
    Умират за британските интереси.

    19:21 27.07.2026

  • 91 Дмитрий Песков

    1 1 Отговор
    отказа да отрече и потвърди че не потвърждава тази информация, потвърди Песков

    19:21 27.07.2026

  • 92 А не бе

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Зелю като чуе за корейци":

    Как наритаха американците в корейската война а после в Сирия..... Не искат да си спомнят даже в САЩ

    19:23 27.07.2026

  • 93 Бай Иван

    2 1 Отговор
    Мхъ м че ние нямаме ли 30 000 рашистофила, за да пратим помощ на Жужето пушечно месо с Чорапа и Идиотова начело. Ето Волгин, На Костов пудела Дачков, Карбовски, Сидеров и копейките на Копейкин да тръгват.

    19:26 27.07.2026

  • 94 Тва е щото докато беше артист

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Зелю като чуе за корейци":

    една корейка го спука от бой и лежа 2 месеца в болница

    19:26 27.07.2026

  • 95 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    19:28 27.07.2026

  • 96 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 0 Отговор
    Щял да бяга. Помислил че руската армия идва.

    19:30 27.07.2026

  • 97 Факти

    0 0 Отговор
    Путин набира монголоиди да избиват православни славяни. Патриарх Кирил благославя това дело, а Радев го брани с голи гърди.

    19:31 27.07.2026

  • 98 Нима ?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абсолютно точно":

    А Украйна всичко е наред ?
    Нима украинците са терминатори, като куршуми и снаряди ги подминават ?

    19:35 27.07.2026

  • 99 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Васил":

    Съдбата на Путин е в ръцете на Зеленски и Си. Зеленски не му дава да спечели войната, а Си го крепи да не я загуби, защото има нужда от полезен uguom в Кремъл да му продава Русия на безценица. И така Путин ще живее до края на дните си в бункер, вместо да се радва на децата, внуците и богатството си. Жалка история.

    19:35 27.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Значи от Москва могат да коментират всички по света и да се правят на ощипана мома (на жертва) със и без повод, а никой няма право да коментира Москва.

    19:36 27.07.2026

  • 102 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    0 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    19:36 27.07.2026

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