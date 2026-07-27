Москва отговори на Зеленски: Без коментар! Не е негова работа да говори за плановете ни

Кремъл реагира на изявлението на президента на Украйна Володимир Зеленски, че Русия планира да включи още 30 хиляди войници от Северна Корея във войната срещу Украйна. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отказа да потвърди или отрече тази информация, предава Интерфакс, цитирана от Фокус.
''Не мисля, че е необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да обсъжда нашите планове'', заяви в понеделник прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
Реакцията на Москва идва след като през април 2025 г. Русия официално призна участието на севернокорейски военнослужещи в боевете в Курска област, позовавайки се на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави.
На 25 юли украинският президент заяви, че Русия се готви да включи още 30 хиляди войници от КНДР във войната в Украйна. Според него от юни във Воронежска област тече подготовка за приемането им. Държавният глава съобщи също, че Северна Корея се готви да прехвърли на Русия нови установки за балистични ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешник
Коментиран от #6, #13, #15
18:09 27.07.2026
2 Зеления ви занули и приключи
Мизерна раша да гори всекидневно!!
Ушанки да горят живи ,да се евакуират, да нямат горива, Интернет и храна!
Удри ,удддриии!!
Коментиран от #5, #16, #22, #67
18:10 27.07.2026
3 Робот
Коментиран от #8
18:10 27.07.2026
4 Овчи
18:10 27.07.2026
5 Точен сте
До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
25 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
Коментиран от #9, #12, #39
18:11 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така е
Слава на героите от ВСУ.
Коментиран от #10, #14
18:11 27.07.2026
8 Соломон
До коментар #3 от "Робот":Да прав си . Само гаргите които ще кълват труповете на руските освободители
Коментиран от #51
18:12 27.07.2026
9 Факт
До коментар #5 от "Точен сте":Щатски ракети трепят руснаци и иранци..
В САЩ е спокойно и щастливо
Евалла Бай Дончо и Европейски лидери
Коментиран от #19, #24, #38
18:12 27.07.2026
10 Робот
До коментар #7 от "Така е":Съгласен съм.
18:12 27.07.2026
11 Дони
18:13 27.07.2026
12 Без име
До коментар #5 от "Точен сте":Това снощи ли го сънува?
Коментиран от #17
18:13 27.07.2026
13 По добре не
До коментар #1 от "Смешник":Не му е сега времето, да не сключат някакъв компромисен вариант.
Като вземат Одеса, Николаев, Харков, Днепропетровск и Суми- да, тогава може да правят договорки.
18:13 27.07.2026
14 Абсолютно точно
До коментар #7 от "Така е":Мощни руски пехотни атаки...резултатите са впечатляващи
Коментиран от #98
18:13 27.07.2026
15 НАТО
До коментар #1 от "Смешник":свършихте ли?
18:14 27.07.2026
16 Отново сте точен
До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":САЩ никога не са имали война на своя територия в историята си. Нито една бомба,ракета ,дрон или снаряд не е падал там! Виждате кво става в разбита раша " могучая- парадная" хахахаааа . Всеки ден дронове в маЦква ,Ленинград, Белгород ,унищожиха им рафинериите , няма бензин,само на черно 5 евро литър ,десетки видеа от клета раша как местни неандерталци се колят на опашките за бензин, 2/3 от флота им ,не могат да припарят в Черно и Азовско море ,гордостта им 120-метровия крайцер "Москва" е на дъното а и 2 милиона нещастни блатници при Кобзон. Къде ще сравняваш разбита раша с велика Америка?
Коментиран от #31, #78
18:14 27.07.2026
17 Хомосексуален ли си?
До коментар #12 от "Без име":Имаме рецепта.
18:15 27.07.2026
18 Зеленски
18:15 27.07.2026
19 Това няма така
До коментар #9 от "Факт":Да остане. Идва и техният ред. Лъжливо спокойствие имат. Хегемонията на печатарите на хартията приключи. Идва време разделно. Всеки, срещу всеки.
18:15 27.07.2026
20 РУСИЯ СМАЗАНА И НА КОЛЕНЕ
НАТО ОБКРЪЖИ РУСИЯ
ДОЛАРА 200 РУБЛИ
И СЕГА КО ОСТАНА
МНОГО УБИТИ РУСНАЦИ
Е И КВО
НА ВАС КВО ВИ ПУКА
ТЕ СА БЛАТНИ ОРКИ ВОЙНИ НА МРАКА
РАДВАЙТЕ СЕ
ПУТИН РАБОТИ ЗА ВАС
АМА НЕЩО ВИ Е ГЕПИЛА ИСТЕРИЯТА
СПОКО ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ ТРЕСЕ ШУБЕТО
ЗАЩОТО СТЕ ШЕПА ГЛАДНИЦИ ОТ БУНИЩАТА
УСУКВАЩИ СЕ ОКОЛО КОФИТЕ ЗА СМЕТ
ЗАЩОТО ТАКА ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ НЕСРЕТНИ ОТ ТОЗИ СВЯТ
С НАДЕЖДА ЖУЖЕТО ДА НАХЛУЕ В БЪЛГАРИЯ
И ВСИЧКИ ДА СТАНАТ ЗЛЕ КАТО ВАС
НЯМА ДА СТАНЕ НИКОГА И ЩЕ СИ УМРЕТЕ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ
КАК Е ЖИВОТИНЧЕТА КЛЕТИ ХОХОХО
Коментиран от #26, #34
18:15 27.07.2026
21 Иран
18:16 27.07.2026
22 Ще покрякате още малко!
До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":Както и преди крякахте дежурното-
,,Чей Курск?!"...!
Пък после,като клекнете-пак ще млъкнете...!
Но за сега си крякайте-няма лошо,а и не ми пречите...👍!
18:16 27.07.2026
23 Отговарят
18:16 27.07.2026
24 Това са безспорни
До коментар #9 от "Факт":Факти.
18:17 27.07.2026
25 3.14К
18:17 27.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 До Ком 2
18:17 27.07.2026
28 Смешник
Станете мирно за поздрав от прекрасната новина -
Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
24 юли 2026
Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 24 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.
Коментиран от #36
18:17 27.07.2026
29 последната укра
18:17 27.07.2026
30 Фикрет
НАТО се вцепени от страх.
Недоносняк не се ли усеща ,колко жалък е отстрани
Но той просто няма друго
Коментиран от #48
18:19 27.07.2026
31 Сащ са интриганти
До коментар #16 от "Отново сте точен":Те унищожават други страни, като избягват да воюват на своя територия. НО, другите вече разбраха слабото им място. Предишният мандат на Рижия почти се стигна до война със С.К. Но, Ким му каза, че.ще стреля с ракетите си по САЩ, там на тяхна територия и рижия много бързо се отказа:)...
18:19 27.07.2026
32 В раша вече е не страшно а зловещо
Коментиран от #37, #42, #43, #60, #64
18:19 27.07.2026
33 Розовото пони зеля
18:19 27.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Много сте жалки
получавате някакви халюцинации и си ги представяте като реалност. Това е диагноза когато отказваш да приемеш реалността а си живееш в твой свят.
Коментиран от #47
18:20 27.07.2026
36 Разсмиваш ни...!
До коментар #28 от "Смешник":Все едно да кажеш-станете мирно...страшно е...!
Руснаците потопиха ,,Golden Leo",пълен с оръжия за Украйна...!
Коментиран от #41
18:20 27.07.2026
37 Прав е журналиста
До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":Ето видео от телевизиите
Коментиран от #61
18:20 27.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лятна ушанка
До коментар #5 от "Точен сте":И утре пак ще плаче:
- Бате Вова що ме шамариии?
18:21 27.07.2026
40 Тома
До коментар #38 от "Ментороф":хавка...
18:22 27.07.2026
41 Царевица
До коментар #36 от "Разсмиваш ни...!":оръжие???
Коментиран от #49
18:22 27.07.2026
42 Хайде бе
До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":Не знам как е мобилизацията в руските републики ама " бусовизацията" е измислена и тече с пълна сила в Украйна. А вие си вярвайте в задгробния живот!
18:23 27.07.2026
43 Гьобелс
До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":То на пропагандата това ѝ е работата.И разчита на хора с нисък интелект да я подемат.
18:23 27.07.2026
44 Капитан Петко войводо
Докато ги има, България ще е зле.
18:24 27.07.2026
45 Мурзик
Коментиран от #54, #57, #72
18:24 27.07.2026
46 Лвов
18:24 27.07.2026
47 Същата психика!
До коментар #35 от "Много сте жалки":Е била и на Хитлер,виждайки краят си...!
Историята се повтаря и със Зеленски...
18:25 27.07.2026
48 А ха
До коментар #30 от "Фикрет":И свършиха ракетите и сега се бият с лопати. Ама едни и същи лъжи не вървят непрестанно.
18:25 27.07.2026
49 А ти какво очакваш?!
До коментар #41 от "Царевица":Да си признаят,че е оръжие ли...?!
Тогава си бил много наивен...
Коментиран от #53, #56
18:26 27.07.2026
50 млад еврас
18:27 27.07.2026
51 Сюлейман
До коментар #8 от "Соломон":Кога те сюнетиса ходжата
18:28 27.07.2026
52 Хахахахаха
Коментиран от #63
18:29 27.07.2026
53 Индийците
До коментар #49 от "А ти какво очакваш?!":ли лъжат?
18:30 27.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Фикрет
Заяви ,че Сев. Корея не е в състояние да произведе
12 000 000 снаряда и това е помощ от Китай.
Турция също ще доставя оръжие на Украйна.
Коментиран от #59
18:31 27.07.2026
56 Корабът
До коментар #49 от "А ти какво очакваш?!":е излизал натоварен с царевица!Екипаж от индийци и напалци!
Коментиран от #62
18:31 27.07.2026
57 Хахахахаха
До коментар #45 от "Мурзик":Хахахаха, какви войници просят като армията им дори не участва на фронта хахах, умствено май си от изостанали те, ама не ти се сърди все пак си роден от майка и баща наркомани, простено ти е хахахаха, предлагам да не се излагаш повече че и без това всички те гъбаркат
Коментиран от #66
18:32 27.07.2026
58 нннн
Че не е добре е ясно. Не са добре и тия, които публикуват виденията му.
18:32 27.07.2026
59 Турция
До коментар #55 от "Фикрет":12 пъти яде сикиите от Русия.
Сега идва 13-я път
18:33 27.07.2026
60 ежко
До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":Що?Ти какво очакваш да каже руски опозиционен журналист?Че Русия печели?Много си наивен.Нали ще му спрат финансирането.Евгени Дайнов и Иво Инджев какво очакваш да ти кажат?Те за независима журналистика не са чували.А знаеш ли как казват на журналист който пише поръчкова журналистика.Казва се агитатор,не журналист.
18:35 27.07.2026
61 Нормално
До коментар #37 от "Прав е журналиста":Няма вече пушечно месо в разбит рашистан ,затова опря до сввернокорейците за отстрел.....Украйна прати при кобзон 30% от трудоспособното население на раша
18:37 27.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Абе пиши Киев за два дня 🤣
До коментар #52 от "Хахахахаха":И се зависи с нещо.
😂😂😂
Коментиран от #65
18:39 27.07.2026
64 Руснаци
До коментар #32 от "В раша вече е не страшно а зловещо":аххаах ах, ама това видео е от преди повече от три години хахахахахах, какъв е тоя журналист, те дори в Русия не са го чували хахахаха, маняк пробвай с нещо по ново, много ли си тъжен хахахахахах, кога укрите ще си върнат избитите милиони на фронта, възкръснаха ли хахахаха
18:40 27.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 цитат
До коментар #2 от "Зеления ви занули и приключи":Вчера и днес -Украйна- минус 45 кв.км!Ог Харков до Полтава са разбомбени всички бензиностанции.
18:47 27.07.2026
68 Въпрос
18:48 27.07.2026
69 Цвете
18:48 27.07.2026
70 Естествено че
18:49 27.07.2026
71 Дзак
18:49 27.07.2026
72 Шалтето
До коментар #45 от "Мурзик":Мурзик, намери един пищов и отърви земята от едно розово пони!
18:49 27.07.2026
73 Припомняне
До коментар #66 от "Мурзик":Те самите урки си признаха какво зобат на фронта и официалните власти също !
18:50 27.07.2026
74 Град Козлодуй
18:51 27.07.2026
75 Прекрасно е че има
18:52 27.07.2026
76 Зеленски
18:54 27.07.2026
77 Няма край руският позор
18:54 27.07.2026
78 цитат
До коментар #16 от "Отново сте точен":Ще пръцнеш през памперса -не се напрягай а чети.Вчера и днес -Украйна - минус 45кв.км.
18:55 27.07.2026
79 Последния Софиянец
18:57 27.07.2026
80 Кирил
18:57 27.07.2026
81 Зелю като чуе за корейци
Коментиран от #92, #94
18:58 27.07.2026
82 Да пленяват украинки
18:59 27.07.2026
83 Васил
Коментиран от #99
19:00 27.07.2026
84 Боко
19:04 27.07.2026
85 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:11 27.07.2026
86 Вероятно съвсем скоро Зелника
19:12 27.07.2026
87 Доктор Вълев
19:14 27.07.2026
88 Бегай бегай Зелник
19:16 27.07.2026
89 Рамбо 🇺🇦
19:20 27.07.2026
90 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:21 27.07.2026
91 Дмитрий Песков
19:21 27.07.2026
92 А не бе
До коментар #81 от "Зелю като чуе за корейци":Как наритаха американците в корейската война а после в Сирия..... Не искат да си спомнят даже в САЩ
19:23 27.07.2026
93 Бай Иван
19:26 27.07.2026
94 Тва е щото докато беше артист
До коментар #81 от "Зелю като чуе за корейци":една корейка го спука от бой и лежа 2 месеца в болница
19:26 27.07.2026
95 Дзак
19:28 27.07.2026
96 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:30 27.07.2026
97 Факти
19:31 27.07.2026
98 Нима ?
До коментар #14 от "Абсолютно точно":А Украйна всичко е наред ?
Нима украинците са терминатори, като куршуми и снаряди ги подминават ?
19:35 27.07.2026
99 Факти
До коментар #83 от "Васил":Съдбата на Путин е в ръцете на Зеленски и Си. Зеленски не му дава да спечели войната, а Си го крепи да не я загуби, защото има нужда от полезен uguom в Кремъл да му продава Русия на безценица. И така Путин ще живее до края на дните си в бункер, вместо да се радва на децата, внуците и богатството си. Жалка история.
19:35 27.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ха сега де...
19:36 27.07.2026
102 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:36 27.07.2026