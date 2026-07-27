Официално: ЛеБрон Джеймс вече е играч на Филаделфия 76-ърс

Легендарният ЛеБрон Джеймс официално се присъединява към Филаделфия 76-ърс! След дълги спекулации и напрегнати преговори, 41-годишният ветеран подписа двугодишен контракт с „шестиците“, с което слага началото на нова ера за отбора от Пенсилвания.

Макар от Филаделфия да запазиха в тайна точните параметри на сделката, ESPN разкри, че възнаграждението на Джеймс ще възлиза на внушителните 8 милиона долара. Президентът по баскетболните операции Майк Ганси потвърди трансфера, с което сложи край на слуховете около бъдещето на „Краля“.

След осем незабравими сезона с екипа на Лос Анджелис Лейкърс, където Джеймс остави незаличима следа, той избра да поеме по нов път. Сред кандидатите за подписа му бяха и други големи имена като Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт, Голдън Стейт Уориърс и Минесота Тимбъруулвс, но в крайна сметка Филаделфия се оказа неговият избор.

В новия си отбор ЛеБрон ще се присъедини към звезди като Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийз Макси. Очакванията са, че с неговия опит и лидерски качества, 76-ърс ще се превърнат в един от фаворитите за титлата през следващия сезон.

През изминалия сезон 2025/2026 Джеймс изигра 59 мача, в които реализира средно по 20,9 точки, 7,2 асистенции, 6,1 борби и 1,2 отнети топки. Той записа 17 „дабъл-дабъл“ и три „трипъл-дабъл“ постижения, а през април бе отличен за рекорден 70-и път като Играч на седмицата. В плейофите статистиката му се покачи до 23,2 точки, 7,3 асистенции и 6,7 борби на мач, макар Лейкърс да отпаднаха във втория кръг след поражение от Оклахома Сити Тъндър.

Сезон 2026/2027 ще бъде 24-ти за ЛеБрон в НБА – истински подвиг! Той е най-резултатният играч в историята на лигата с 43 440 точки, има 22 участия в „Мача на звездите“ и 21 избора в идеалните отбори на сезона, като 13 пъти е попадал в първата петица. Четири пъти е ставал шампион и четири пъти е печелил наградата за MVP на редовния сезон. Уникалното е, че е бил най-полезен играч във финалите с три различни отбора – Маями (2012, 2013), Кливланд (2016) и Лейкърс (2020).

Джеймс държи редица плейоф рекорди – най-много изиграни мачове (302), отбелязани точки (8521), победи (188) и спечелени серии (42). С националния отбор на САЩ е трикратен олимпийски шампион – Пекин 2008, Лондон 2012 и Париж 2024.

Във Филаделфия 76-ърс ЛеБрон ще носи емблематичния номер 23.