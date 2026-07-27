Цветомир Найденов: "Странни работи стават"

В света на българския футбол отново се разрази вълна от коментари, след като спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази публично своето мнение относно последните промени в ръководството на ЦСКА. В социалните мрежи Найденов сподели стара снимка, на която е заедно с Валентин Илиев – новоназначения спортен директор на клуба от Борисовата градина, и добави загадъчен коментар: "Странни работи стават".

По-рано днес от ЦСКА официално обявиха, че Валентин Илиев поема поста спортен директор. До този момент Илиев ръководеше втория отбор на "армейците", а сега ще замени Бойко Величков, който се насочва към развитието на детско-юношеската школа на клуба.

В публикацията си във Facebook, Найденов върна лентата назад, споделяйки кадър от времето, когато ЦСКА 1948 все още се състезаваше в аматьорските групи. Снимката, придружена от лаконичното, но многозначително изречение "Странни работи стават", предизвика бурни реакции сред феновете и футболната общественост.