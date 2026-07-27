Новини
Свят »
Русия »
Г-жа Пескова е недоволна от санкциите срещу Русия! Съпругата на говорителя на Кремъл иска над 2 млн. евро обезщетение от ЕС
  Тема: Украйна

Г-жа Пескова е недоволна от санкциите срещу Русия! Съпругата на говорителя на Кремъл иска над 2 млн. евро обезщетение от ЕС

27 Юли, 2026 22:05 1 198 53

  • татяна навка-
  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • кремъл-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

Бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка беше включена в санкционния списък на ЕС през юни 2022 г. заедно с дъщерята на Песков Елизавета и сина му Николай

Г-жа Пескова е недоволна от санкциите срещу Русия! Съпругата на говорителя на Кремъл иска над 2 млн. евро обезщетение от ЕС - 1
Reuters Reuters

Татяна Навка, съпруга на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, е завела иск в Европейския съд с искане за отмяна на наложените ѝ санкции от Европейския съюз заради войната в Украйна, показват документи, публикувани в правната база данни EUR-Lex на ЕС.

Бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне беше включена в санкционния списък на ЕС през юни 2022 г. заедно с дъщерята на Песков Елизавета и сина му Николай. Санкциите включват забрана за пътуване в ЕС и финансови ограничения.

Още новини от Украйна

Тогава Брюксел посочи, че мерките са наложени "по отношение на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна".

Според публикуваните документи 51-годишната Навка, родена в тогавашна Съветска Украйна и притежаваща руско гражданство, оспорва законността на санкциите. В исковата молба тя твърди, че основанията за включването ѝ в санкционния списък не са били правилно изложени, че са допуснати грешки при правната и фактическата оценка на случая и че ЕС не е доказал достатъчна връзка между нея и целите на санкционния режим.

Освен отмяна на ограниченията, Навка претендира и обезщетение от Съвета на Европейския съюз за материални вреди, накърняване на репутацията и други нематериални щети в общ размер на малко над 2 милиона евро.

От друга официална база данни на ЕС става ясно, че Екатерина Игнатова, съпруга на ръководителя на държавната отбранително-промишлена корпорация "Ростех" Сергей Чемезов, също е предприела съдебна процедура за отмяна на санкциите, наложени ѝ от Европейския съюз.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментатор

    11 22 Отговор
    права е! Русия настъпва по целия фронт!

    Коментиран от #4, #13, #38, #41

    22:06 27.07.2026

  • 2 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    12 24 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф тази вечер.

    Коментиран от #6, #9, #14, #35

    22:08 27.07.2026

  • 3 Паплач евразийска

    28 11 Отговор
    Реве за загниващия запад ,не им се седи в родната кочина. За такива само забрана за влизане в ЕС и съд за военни престъпления.

    Коментиран от #5, #27, #43

    22:08 27.07.2026

  • 4 Свети Илийчо

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Смок душил ли си?

    22:09 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Ще го накажем.

    22:10 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Плд, ул Св Климент

    17 6 Отговор
    Този най-висш руски държавен служител и патриот, Песков (работещ единствено в интерес на руския народ), защо се вълнува от чуждестранни санкции и от това какво мислят други народи за него

    Коментиран от #36, #40

    22:10 27.07.2026

  • 9 Що пишеш с главни букви?

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Н ЕНОРМАЛЕН ЛИ СИ?

    Коментиран от #15

    22:11 27.07.2026

  • 10 Даскала

    23 4 Отговор
    Секи са натиска на гнилата Европа!

    22:11 27.07.2026

  • 11 Шопо с въртопо

    17 3 Отговор
    Незадоволените винаги са недоволни.
    Песков да не у климакс, та Песковица е у фрустрациа?
    Да заемат пример от Вуте. Редовно се отчита пред Вутевица и она не се оплаква от недоволности.

    22:11 27.07.2026

  • 12 Хохо Бохо

    17 7 Отговор
    Рашистка Измет.

    22:12 27.07.2026

  • 13 Иска 2 милиона,

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    но получава само лигавото червейче на Песков

    22:12 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    2 10 Отговор
    Татяна Навка е украинка

    22:16 27.07.2026

  • 17 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 18 Отговор
    Британците ги вкараха във война с Русия и си загубиха държавата. Браво и слава.

    22:16 27.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    8 2 Отговор
    Боклук.

    22:16 27.07.2026

  • 20 Име

    1 6 Отговор
    Приятни сънища!

    22:17 27.07.2026

  • 21 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    5 14 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    Коментиран от #26

    22:17 27.07.2026

  • 22 редови руснак

    8 3 Отговор
    Ако бях на мястото на Путин, такива висши държавни служители, които получават печалби от вражески държави, щях да ги разстрелвам лично

    22:17 27.07.2026

  • 23 Град Козлодуй

    9 3 Отговор
    Коя е kurwaта и за какво се бори?

    Коментиран от #29

    22:18 27.07.2026

  • 24 Дедо

    13 4 Отговор
    Кво ма интересува гжа Пескова от кво е незадоволена! Има си мъж. И аз съм недоволен от санкциите че са малко! Нека Русия съответно да върне потока от напиращи европейци да влязат в руската пyстош!

    22:19 27.07.2026

  • 25 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    6 10 Отговор
    Бандерия рязко ще загуби стратегическото си значение за британците.

    22:19 27.07.2026

  • 26 Карлуково

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":

    Войната ти с Елвис и Наполеон от горният етаж е тотален крах.

    22:20 27.07.2026

  • 27 ПАРАФРАЗА

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Паплач евразийска":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    22:21 27.07.2026

  • 28 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    3 7 Отговор
    Зеленски се оказа една много, много лоша инвестиция.

    Коментиран от #31

    22:23 27.07.2026

  • 29 Анонимен

    1 9 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    Не си интересен!

    22:23 27.07.2026

  • 30 ТРЕМАТА БАНДЕР ТРОЛА ТУКА

    2 7 Отговор
    Много тежко преживяват загубите на бандерия.

    Коментиран от #34

    22:24 27.07.2026

  • 31 Чиба мръшо нефелна!

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД":

    Замърсяваш медийното пространство.

    22:25 27.07.2026

  • 32 Боярьшник

    5 1 Отговор
    Закривай…

    22:25 27.07.2026

  • 33 ....

    5 3 Отговор
    Госпожа Зеленска също е недоволна от сво.

    22:27 27.07.2026

  • 34 Друсан си

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "ТРЕМАТА БАНДЕР ТРОЛА ТУКА":

    Вземи мерки.

    22:27 27.07.2026

  • 35 БУХАХАХА

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Как е чакаш ли за бензин?!

    22:28 27.07.2026

  • 36 Прощай 0краина!

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Плд, ул Св Климент":

    Клуба на богатите нема ги усети тия дж0бни пари

    22:29 27.07.2026

  • 37 Санкциите

    10 2 Отговор
    Нали бяха безполезни ве? Ко стана? Що децата на руския елит още са в прокажения колективен запад? Що не си седят в Масква? Кажене Копейки?

    22:29 27.07.2026

  • 38 !!!?

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Да се оплаче на арменския поп...или на Мистър Кеш !!!

    22:29 27.07.2026

  • 39 Муня

    7 0 Отговор
    Квво им е на санкциите! Просто нашата цивилизация не иска да има нищо общо с Русия! По същия начин както марсианците не искат да направят контакт с нас, че сме изостанали с няколко милиона години от тях!

    22:30 27.07.2026

  • 40 Той знае

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Плд, ул Св Климент":

    какво мислят другите народи за него. Проблема му са лидерите им. Като те са проблем и замите си народи.

    22:30 27.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да бе да,

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Паплач евразийска":

    всички си счупили краката за загниващия ЕС, нали? Търси ги в Китай!

    22:37 27.07.2026

  • 44 Констатация

    3 0 Отговор
    Май решенията у Кремъл се взимат от младите половинки на дядовците, които УЖ управляват Русия!!! Надявам се ЕК да прояви разбиране и състрадание, и да компенсира мадам Навка с последен модел ви бра тор за 2 Млн. Евро!!! -))))))))

    22:40 27.07.2026

  • 45 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    "...Навка претендира и обезщетение от Съвета на Европейския съюз за материални вреди, накърняване на репутацията и други нематериални щети в общ размер на малко над 2 милиона евро."
    Е добре де, защо не посочва банковата си сметка? ЕС при изплащане на обезщетения не работи с кеш. Ако имаше банкова сметка можеше и нашите копейки да подпомогнат с нещо закъсалия говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и неговото семейство.

    22:41 27.07.2026

  • 46 бокотиквомразец

    0 2 Отговор
    За коя фекална Европа се активирате! Вече съм отвратен от панорамата, навсякъде с нехуманоидни нагли и нежелаещи да се асоциират примати смучещи социалки незачитащи християнските ценности! Бог да пази България!

    22:41 27.07.2026

  • 47 Вишис

    2 1 Отговор
    Аз не знам на путинчето да му е налагана възбрана да погуляе из Европа, ама той, бункера та бункера!

    22:41 27.07.2026

  • 48 Правни неточности

    0 1 Отговор
    И по кой точно начин бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне застрашава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

    Коментиран от #51

    22:42 27.07.2026

  • 49 Дедо

    0 0 Отговор
    Отивай в Северна Корея ма .....нямаш място в ЕС

    22:46 27.07.2026

  • 50 Тервел

    1 0 Отговор
    Липсва и Рим, Париж, Лондон, Барселона, Монако , Берлин , Венеция............бутици, хотели , ресторанти , музеи, галерии.....липсва и цивилизацията

    22:48 27.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дедо

    1 0 Отговор
    Да оди да поживее у Северна Корея! Там имат по големи nuшкu от на Песков!

    22:49 27.07.2026

  • 53 Гедер

    1 0 Отговор
    Марш в Сибир

    22:49 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания