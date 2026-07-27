Г-жа Пескова е недоволна от санкциите срещу Русия! Съпругата на говорителя на Кремъл иска над 2 млн. евро обезщетение от ЕС

Татяна Навка, съпруга на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, е завела иск в Европейския съд с искане за отмяна на наложените ѝ санкции от Европейския съюз заради войната в Украйна, показват документи, публикувани в правната база данни EUR-Lex на ЕС.
Бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне беше включена в санкционния списък на ЕС през юни 2022 г. заедно с дъщерята на Песков Елизавета и сина му Николай. Санкциите включват забрана за пътуване в ЕС и финансови ограничения.
Тогава Брюксел посочи, че мерките са наложени "по отношение на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна".
Според публикуваните документи 51-годишната Навка, родена в тогавашна Съветска Украйна и притежаваща руско гражданство, оспорва законността на санкциите. В исковата молба тя твърди, че основанията за включването ѝ в санкционния списък не са били правилно изложени, че са допуснати грешки при правната и фактическата оценка на случая и че ЕС не е доказал достатъчна връзка между нея и целите на санкционния режим.
Освен отмяна на ограниченията, Навка претендира и обезщетение от Съвета на Европейския съюз за материални вреди, накърняване на репутацията и други нематериални щети в общ размер на малко над 2 милиона евро.
От друга официална база данни на ЕС става ясно, че Екатерина Игнатова, съпруга на ръководителя на държавната отбранително-промишлена корпорация "Ростех" Сергей Чемезов, също е предприела съдебна процедура за отмяна на санкциите, наложени ѝ от Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коментатор
Коментиран от #4, #13, #38, #41
22:06 27.07.2026
2 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #6, #9, #14, #35
22:08 27.07.2026
3 Паплач евразийска
Коментиран от #5, #27, #43
22:08 27.07.2026
4 Свети Илийчо
До коментар #1 от "коментатор":Смок душил ли си?
22:09 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #2 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Ще го накажем.
22:10 27.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Плд, ул Св Климент
Коментиран от #36, #40
22:10 27.07.2026
9 Що пишеш с главни букви?
До коментар #2 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Н ЕНОРМАЛЕН ЛИ СИ?
Коментиран от #15
22:11 27.07.2026
10 Даскала
22:11 27.07.2026
11 Шопо с въртопо
Песков да не у климакс, та Песковица е у фрустрациа?
Да заемат пример от Вуте. Редовно се отчита пред Вутевица и она не се оплаква от недоволности.
22:11 27.07.2026
12 Хохо Бохо
22:12 27.07.2026
13 Иска 2 милиона,
До коментар #1 от "коментатор":но получава само лигавото червейче на Песков
22:12 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
22:16 27.07.2026
17 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
22:16 27.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Иван
22:16 27.07.2026
20 Име
22:17 27.07.2026
21 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #26
22:17 27.07.2026
22 редови руснак
22:17 27.07.2026
23 Град Козлодуй
Коментиран от #29
22:18 27.07.2026
24 Дедо
22:19 27.07.2026
25 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
22:19 27.07.2026
26 Карлуково
До коментар #21 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":Войната ти с Елвис и Наполеон от горният етаж е тотален крах.
22:20 27.07.2026
27 ПАРАФРАЗА
До коментар #3 от "Паплач евразийска":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
22:21 27.07.2026
28 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
Коментиран от #31
22:23 27.07.2026
29 Анонимен
До коментар #23 от "Град Козлодуй":Не си интересен!
22:23 27.07.2026
30 ТРЕМАТА БАНДЕР ТРОЛА ТУКА
Коментиран от #34
22:24 27.07.2026
31 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #28 от "ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД":Замърсяваш медийното пространство.
22:25 27.07.2026
32 Боярьшник
22:25 27.07.2026
33 ....
22:27 27.07.2026
34 Друсан си
До коментар #30 от "ТРЕМАТА БАНДЕР ТРОЛА ТУКА":Вземи мерки.
22:27 27.07.2026
35 БУХАХАХА
До коментар #2 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Как е чакаш ли за бензин?!
22:28 27.07.2026
36 Прощай 0краина!
До коментар #8 от "Плд, ул Св Климент":Клуба на богатите нема ги усети тия дж0бни пари
22:29 27.07.2026
37 Санкциите
22:29 27.07.2026
38 !!!?
До коментар #1 от "коментатор":Да се оплаче на арменския поп...или на Мистър Кеш !!!
22:29 27.07.2026
39 Муня
22:30 27.07.2026
40 Той знае
До коментар #8 от "Плд, ул Св Климент":какво мислят другите народи за него. Проблема му са лидерите им. Като те са проблем и замите си народи.
22:30 27.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Да бе да,
До коментар #3 от "Паплач евразийска":всички си счупили краката за загниващия ЕС, нали? Търси ги в Китай!
22:37 27.07.2026
44 Констатация
22:40 27.07.2026
45 ха, ха, ха...
Е добре де, защо не посочва банковата си сметка? ЕС при изплащане на обезщетения не работи с кеш. Ако имаше банкова сметка можеше и нашите копейки да подпомогнат с нещо закъсалия говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и неговото семейство.
22:41 27.07.2026
46 бокотиквомразец
22:41 27.07.2026
47 Вишис
22:41 27.07.2026
48 Правни неточности
Коментиран от #51
22:42 27.07.2026
49 Дедо
22:46 27.07.2026
50 Тервел
22:48 27.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дедо
22:49 27.07.2026
53 Гедер
22:49 27.07.2026