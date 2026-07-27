ЦСКА измъкна трудна победа над Ботев в голов трилър на "Васил Левски"

В истински футболен спектакъл, изпълнен с обрати и напрежение до последната минута, ЦСКА надделя над Ботев (Пловдив) с 3:2 в среща от втория кръг на Първа лига.

Още от първия съдийски сигнал "канарчетата" демонстрираха амбиция и агресия в атака. В 11-ата минута нигерийският нападател Чидера Окох бе на косъм да открие резултата, но не успя да засече остро центриране отляво. Малко по-късно Карлос Меоти разтресе страничната греда, а Окох отново изпусна златен шанс, излизайки очи в очи с вратаря на "червените" Фьодор Лапоухов, който обаче показа хладнокръвие и спаси.

В 38-ата минута Ботев заслужено поведе – Карлос Алгара се възползва от разбъркване след корнер и с мощен удар от границата на наказателното поле разпечата вратата на ЦСКА.

Радостта на пловдивчани обаче бе кратка – само три минути по-късно новото попълнение на "армейците" Жоел Цварц възстанови равенството с прецизен изстрел.

След почивката наставникът на ЦСКА Христо Янев внесе свежест с две смени, пускайки в игра Йоанис Питас и Стефано Сенси, а натискът на "червените" се засилваше с всяка изминала минута.

Когато изглеждаше, че двата отбора ще си поделят точките, настъпи истинска драма. В 90-ата минута Жоел Цварц отбеляза втория си гол в мача, а само две минути по-късно Йоанис Питас покачи на 3:1 след брилянтна асистенция от вратаря Лапоухов.

Ботев върна едно попадение чрез Асен Чандъров, след разбъркване при корнер, но времето не стигна за нещо повече.

С този успех ЦСКА се изкачи на пето място във временното класиране с актив от 4 точки, докато Ботев остава осми с една точка.