Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА измъкна трудна победа над Ботев в голов трилър на "Васил Левски"

ЦСКА измъкна трудна победа над Ботев в голов трилър на "Васил Левски"

27 Юли, 2026 23:11 544 1

  • цска-
  • ботев пловдив-
  • първа лига-
  • футбол-
  • национален стадион васил левски-
  • голов трилър-
  • класиране-
  • спортни новини

Късни голове и истински спектакъл белязаха сблъсъка от Първа лига

ЦСКА измъкна трудна победа над Ботев в голов трилър на "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изпълнен с обрати и напрежение до последната минута, ЦСКА надделя над Ботев (Пловдив) с 3:2 в среща от втория кръг на Първа лига.

Още от първия съдийски сигнал "канарчетата" демонстрираха амбиция и агресия в атака. В 11-ата минута нигерийският нападател Чидера Окох бе на косъм да открие резултата, но не успя да засече остро центриране отляво. Малко по-късно Карлос Меоти разтресе страничната греда, а Окох отново изпусна златен шанс, излизайки очи в очи с вратаря на "червените" Фьодор Лапоухов, който обаче показа хладнокръвие и спаси.

В 38-ата минута Ботев заслужено поведе – Карлос Алгара се възползва от разбъркване след корнер и с мощен удар от границата на наказателното поле разпечата вратата на ЦСКА.

Радостта на пловдивчани обаче бе кратка – само три минути по-късно новото попълнение на "армейците" Жоел Цварц възстанови равенството с прецизен изстрел.

След почивката наставникът на ЦСКА Христо Янев внесе свежест с две смени, пускайки в игра Йоанис Питас и Стефано Сенси, а натискът на "червените" се засилваше с всяка изминала минута.

Когато изглеждаше, че двата отбора ще си поделят точките, настъпи истинска драма. В 90-ата минута Жоел Цварц отбеляза втория си гол в мача, а само две минути по-късно Йоанис Питас покачи на 3:1 след брилянтна асистенция от вратаря Лапоухов.

Ботев върна едно попадение чрез Асен Чандъров, след разбъркване при корнер, но времето не стигна за нещо повече.

С този успех ЦСКА се изкачи на пето място във временното класиране с актив от 4 точки, докато Ботев остава осми с една точка.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Доволен съм от победата на ЦСКА, но като видях Генчев и зетя Живко Миланов, си рекох толкова ли пловдивчани нямат ботевисти, ами взели за треньори тия подуенци от Сухата река. Генчев сам обърка отбора си като смени най-острите си нападатели по лявото крило, които побъркваха защитата на ЦСКА ...

    00:17 28.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове