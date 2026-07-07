Евертън с ново попълнение: Тайрики Джордж официално премина от Челси

Евертън направи сериозна крачка към подсилване на състава си, като привлече с постоянен договор младия английски национал Тайрики Джордж. 20-годишното крило, което впечатли феновете по време на престоя си под наем от Челси през втората половина на миналия сезон, вече официално е част от "карамелите". Клубът от Ливърпул обяви новината на своя уебсайт, като разкри, че Джордж е подписал контракт за четири години.

Макар че точната сума по трансфера остава в тайна, британските медии спекулират, че Евертън ще заплати около 24 милиона паунда, включително бонуси. Това превръща сделката в една от най-значимите за клуба през това лято.

"Изключително съм щастлив, че ще остана в Евертън. За краткото време тук се влюбих в атмосферата и хората. Когато се появи шансът да остана за постоянно, не се поколебах нито за миг," сподели развълнуваният Джордж пред клубната медия.

Тайрики Джордж е продукт на прочутата академия на Челси, където прекарва цялото си юношество. Младият талант дебютира за първия отбор на "сините" през 2024 година и вече има 37 мача на сметката си. Родом от район, близък до "Стамфорд Бридж", Джордж бързо се превърна в един от най-обещаващите английски футболисти от своето поколение.

Освен Джордж, Евертън обяви още две нови попълнения – халфът Хейдън Хакни, който пристига от Мидълзбро, и Мерлин Рьол, привлечен от германския Фрайбург.