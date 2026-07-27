Петер Мадяр: Всичко свърши! Провалената партия на Виктор Орбан никога няма да бъде поправена

Лидерът на унгарската партия ТИСА и премиер на Унгария Петер Мадяр заяви в парламента преди началото на заседание, че партията ФИДЕС "няма шанс да бъде поправена", съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
В изказването си той коментира традиционната реч на бившия премиер Виктор Орбан в румънския курорт Бъйле Тушнад, като заяви, че тя се е превърнала във "фарс и скучно представление", изпълнено не с конструктивни идеи, а с "все по-объркани политически заблуди".
По думите му Орбан, когото той нарече "политически провален министър-председател", е използвал речта си, за да обяснява собственото си поражение и да търси път обратно към властта, разчитайки на икономически неуспех на Унгария.
Мадяр отправи критики и към предполагаемото желание на Орбан страната да изпадне в икономически затруднения. "Приемливо ли е унгарски политик да се надява инфлацията отново да се повиши, както по време на неговото неуспешно управление?", попита той. Според Мадяр е недопустимо политически лидер да вижда в страданията на унгарските семейства или в упадъка на собствената си държава възможност за връщане на власт.
"Каква политическа общност би търпяла лидер, който вече се е провалил?", каза още той, след което се обърна към депутатите от ФИДЕС с думите: "Това, което направихте вие и вашият страхлив лидер, е позор, позор, позор."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А кой ще поправи
Коментиран от #5, #6, #21
20:36 27.07.2026
2 Робот
Коментиран от #25
20:37 27.07.2026
3 НЕ БЪРЗАЙ МЛАДЕЖ
20:38 27.07.2026
4 Боримир
Коментиран от #7, #16
20:38 27.07.2026
5 Е майка ти нали
До коментар #1 от "А кой ще поправи":я оправиха поданиците на квартал Мангаплац.
20:41 27.07.2026
6 Русофил
До коментар #1 от "А кой ще поправи":Руснаците разстреляха законния си цар, какво ще ги пречи да разстрелят нелигитимния Путин?
Коментиран от #24
20:42 27.07.2026
7 Станимир
До коментар #4 от "Боримир":Брей това руски тролове, как знает, какво иска народът по-добре от народа!
20:43 27.07.2026
8 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
20:44 27.07.2026
9 отечен в канала
20:45 27.07.2026
10 реалист
стадата им намаляха като им намалиха пашата и стригаха до кожа
20:46 27.07.2026
11 гост
Ако някой се е съмнявал с какви "депутати " ни управлява зеления чорап , мисля , че вече трябва да е сигурен !!
20:48 27.07.2026
12 88888
20:50 27.07.2026
13 Унгарският вариант
20:51 27.07.2026
14 Лукашенко
20:53 27.07.2026
15 Противната
20:55 27.07.2026
16 гост
До коментар #4 от "Боримир":Унгарците НИКОГА , АМА НИКОГА не са получавали евтин газ и петрол !!! Има официална статистика в Евростат по години за целия ЕС , за ваш ужас , достъпна за всеки !! И всеки пътувал в Европа , знае че горивата в Унгария са едни от най-скъпите и трябва да се избягва зареждане там , а унгарците от западните и източните провинции редовно ходеха до Австрия (!!!!!!!) и Румъния да зареждат !! Тия ги разправяй на Копринка , ако някой е получавал нещо , са комисионните на Орбанчо и компания !
20:57 27.07.2026
17 Наперена нацюга беше
20:58 27.07.2026
18 мЪДЯркооооо
21:01 27.07.2026
19 Чорапа го чака същото!
21:01 27.07.2026
20 ПУТИНОИД ЛИ Е
ДОКАТО СПРЕ ДА ШАВА.
НЕ ТРЯБВА ДА СИ И ПОМИСЛИ
ДА РАЗНАСЯ ЧЕРВЕНАТА ЧУМА.
Коментиран от #23
21:02 27.07.2026
21 Дифентал каза, че
До коментар #1 от "А кой ще поправи":семейството му съществува благодарение на руския народ
21:03 27.07.2026
22 СИЯРТО ХЪЯРТО
ЛАВРОВ ГИ ЗАРЯЗА
КАТО МРЪСЕН ПАРЦАЛ .
ЗА ОРБАН ТЪПАНА ЗНАЕМ .
ПОСЛЕДНИТЕ НАПЪНИ
НА ДЪРТ ИЗДУХАН ПУТЕРАСТ.
21:04 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
До коментар #6 от "Русофил":УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН
ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ.
ВРЕМЕ Е РУСНАЦИТЕ
ДА ЗАЛИЧАТ И
ПУТИНОВАТА КОЧИНА.
САМО ТОГАВА РУСИЯ ЩЕ ДРЪПНЕ НАПРЕД.
21:07 27.07.2026
25 Поредния проект
До коментар #2 от "Робот":От руския газ няма да се откаже
21:07 27.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.