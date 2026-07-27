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Петер Мадяр: Всичко свърши! Провалената партия на Виктор Орбан никога няма да бъде поправена

Петер Мадяр: Всичко свърши! Провалената партия на Виктор Орбан никога няма да бъде поправена

27 Юли, 2026 20:35 676 26

  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • унгария-
  • фидес-
  • тиса-
  • европейски съюз

Новият унгарски премиер отправи критики и към предполагаемото желание на Орбан страната да изпадне в икономически затруднения

Петер Мадяр: Всичко свърши! Провалената партия на Виктор Орбан никога няма да бъде поправена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на унгарската партия ТИСА и премиер на Унгария Петер Мадяр заяви в парламента преди началото на заседание, че партията ФИДЕС "няма шанс да бъде поправена", съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

В изказването си той коментира традиционната реч на бившия премиер Виктор Орбан в румънския курорт Бъйле Тушнад, като заяви, че тя се е превърнала във "фарс и скучно представление", изпълнено не с конструктивни идеи, а с "все по-объркани политически заблуди".

По думите му Орбан, когото той нарече "политически провален министър-председател", е използвал речта си, за да обяснява собственото си поражение и да търси път обратно към властта, разчитайки на икономически неуспех на Унгария.

Мадяр отправи критики и към предполагаемото желание на Орбан страната да изпадне в икономически затруднения. "Приемливо ли е унгарски политик да се надява инфлацията отново да се повиши, както по време на неговото неуспешно управление?", попита той. Според Мадяр е недопустимо политически лидер да вижда в страданията на унгарските семейства или в упадъка на собствената си държава възможност за връщане на власт.

"Каква политическа общност би търпяла лидер, който вече се е провалил?", каза още той, след което се обърна към депутатите от ФИДЕС с думите: "Това, което направихте вие и вашият страхлив лидер, е позор, позор, позор."


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кой ще поправи

    10 17 Отговор
    разваления Путин?

    Коментиран от #5, #6, #21

    20:36 27.07.2026

  • 2 Робот

    20 2 Отговор
    Нищо не е свършило..! Този плужек ще запали невиждани протести в Унгария..!

    Коментиран от #25

    20:37 27.07.2026

  • 3 НЕ БЪРЗАЙ МЛАДЕЖ

    21 4 Отговор
    БЪРЗО СИ ИЗПАДНАЛ В ЕУФОРИЯ И ТОВА ЩЕ ТИ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА. УНГАРЦИТЕ БЪРЗО ЩЕ ТИ БИЯТ ШУТА.

    20:38 27.07.2026

  • 4 Боримир

    18 4 Отговор
    Явно унгарците не искат социалните придобивки, които им осигури управлението на Орбан, не искат да получават евтин газ и петрол , не искат да произвеждат евтин ток, искат да са си колония...

    Коментиран от #7, #16

    20:38 27.07.2026

  • 5 Е майка ти нали

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "А кой ще поправи":

    я оправиха поданиците на квартал Мангаплац.

    20:41 27.07.2026

  • 6 Русофил

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "А кой ще поправи":

    Руснаците разстреляха законния си цар, какво ще ги пречи да разстрелят нелигитимния Путин?

    Коментиран от #24

    20:42 27.07.2026

  • 7 Станимир

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Боримир":

    Брей това руски тролове, как знает, какво иска народът по-добре от народа!

    20:43 27.07.2026

  • 8 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    4 0 Отговор
    В момента в който очите им се изцъклят, косата им настръхне и уетят, че не могат да шават, ще разберат, че вече е влязъл вътре.... и ще чакат 35 години като нас.

    20:44 27.07.2026

  • 9 отечен в канала

    4 2 Отговор
    Това ще се случи и с ГРАБ !!

    20:45 27.07.2026

  • 10 реалист

    3 0 Отговор
    Всичко свърши! Провалената партия на тиквите никога няма да бъде поправена
    стадата им намаляха като им намалиха пашата и стригаха до кожа

    20:46 27.07.2026

  • 11 гост

    0 3 Отговор
    Сигурна съм, че бихте правили скс с Путин, той е привлекателен мъж": Депутатка на Радев блесна в мрежите (ВИДЕО) "С кой български политик бихте правили секс" - около този въпрос се завърта архивно видео под формата на влог за социалните мрежи, чийто автор е понастоящем депутатът от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант. Член е на Комисията по култура и медии и на Комисията за пряко участие на гражданите. Във въпросното видео Асиова-Диамант провежда анкета сред жителите на столицата. В подбрания материал в страниците за политическа сатира се вижда как тя попада на младо момиче, говорещо с руски акцент. Двете провеждат спонтанен разговор по темата за привлекателността на българските политици. "Доста интригуващ въпрос. Нямам никаква представа", отговаря момичето от видеото на въпроса на Асиова-Диамант. "Сигурна съм, че вие с Путин бихте правили секс. Той е привлекателен мъж, имаме ли ние българския Путин?", казва още бъдещата тогава народна представителка на Радев. По-късно във видеото прави впечатление още, че самата тя би правила секс с Цветан Цветанов. "Намирам го за изключително привлекателен", подчертава тя.
    Ако някой се е съмнявал с какви "депутати " ни управлява зеления чорап , мисля , че вече трябва да е сигурен !!

    20:48 27.07.2026

  • 12 88888

    2 1 Отговор
    Върви по стъпките на Орбан не се усеща хвали се за рейтинг.

    20:50 27.07.2026

  • 13 Унгарският вариант

    5 3 Отговор
    на нашенското ПП–ДБ. Същите соросоидни нефелници и джендита.Времянки

    20:51 27.07.2026

  • 14 Лукашенко

    2 0 Отговор
    Два компира!

    20:53 27.07.2026

  • 15 Противната

    2 2 Отговор
    ботоксова глава като се ухили и очите му се затварят плътно , не вижда , дефектен е.

    20:55 27.07.2026

  • 16 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Боримир":

    Унгарците НИКОГА , АМА НИКОГА не са получавали евтин газ и петрол !!! Има официална статистика в Евростат по години за целия ЕС , за ваш ужас , достъпна за всеки !! И всеки пътувал в Европа , знае че горивата в Унгария са едни от най-скъпите и трябва да се избягва зареждане там , а унгарците от западните и източните провинции редовно ходеха до Австрия (!!!!!!!) и Румъния да зареждат !! Тия ги разправяй на Копринка , ако някой е получавал нещо , са комисионните на Орбанчо и компания !

    20:57 27.07.2026

  • 17 Наперена нацюга беше

    2 2 Отговор
    Украинските сили са ликвидирали полковник Вадим Стременко, командир на руския 201-и отделен стрелкови полк, сочат публикации в X и Telegram. Случаят идва след серия удари срещу високопоставени руски офицери и подсказва последователна стратегия за отслабване на военното командване на Русия.

    20:58 27.07.2026

  • 18 мЪДЯркооооо

    2 1 Отговор
    Унгарците ще ти бият шута!

    21:01 27.07.2026

  • 19 Чорапа го чака същото!

    1 1 Отговор
    Русодебилите вече изпукаха!

    21:01 27.07.2026

  • 20 ПУТИНОИД ЛИ Е

    1 5 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ МАРИЗИ

    ДОКАТО СПРЕ ДА ШАВА.

    НЕ ТРЯБВА ДА СИ И ПОМИСЛИ

    ДА РАЗНАСЯ ЧЕРВЕНАТА ЧУМА.

    Коментиран от #23

    21:02 27.07.2026

  • 21 Дифентал каза, че

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А кой ще поправи":

    семейството му съществува благодарение на руския народ

    21:03 27.07.2026

  • 22 СИЯРТО ХЪЯРТО

    0 0 Отговор
    КЪДЕ Е ?

    ЛАВРОВ ГИ ЗАРЯЗА

    КАТО МРЪСЕН ПАРЦАЛ .

    ЗА ОРБАН ТЪПАНА ЗНАЕМ .

    ПОСЛЕДНИТЕ НАПЪНИ

    НА ДЪРТ ИЗДУХАН ПУТЕРАСТ.

    21:04 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русофил":

    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН

    ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ.

    ВРЕМЕ Е РУСНАЦИТЕ

    ДА ЗАЛИЧАТ И

    ПУТИНОВАТА КОЧИНА.

    САМО ТОГАВА РУСИЯ ЩЕ ДРЪПНЕ НАПРЕД.

    21:07 27.07.2026

  • 25 Поредния проект

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    От руския газ няма да се откаже

    21:07 27.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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