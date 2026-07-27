Петер Мадяр: Всичко свърши! Провалената партия на Виктор Орбан никога няма да бъде поправена

Лидерът на унгарската партия ТИСА и премиер на Унгария Петер Мадяр заяви в парламента преди началото на заседание, че партията ФИДЕС "няма шанс да бъде поправена", съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

В изказването си той коментира традиционната реч на бившия премиер Виктор Орбан в румънския курорт Бъйле Тушнад, като заяви, че тя се е превърнала във "фарс и скучно представление", изпълнено не с конструктивни идеи, а с "все по-объркани политически заблуди".

По думите му Орбан, когото той нарече "политически провален министър-председател", е използвал речта си, за да обяснява собственото си поражение и да търси път обратно към властта, разчитайки на икономически неуспех на Унгария.

Мадяр отправи критики и към предполагаемото желание на Орбан страната да изпадне в икономически затруднения. "Приемливо ли е унгарски политик да се надява инфлацията отново да се повиши, както по време на неговото неуспешно управление?", попита той. Според Мадяр е недопустимо политически лидер да вижда в страданията на унгарските семейства или в упадъка на собствената си държава възможност за връщане на власт.

"Каква политическа общност би търпяла лидер, който вече се е провалил?", каза още той, след което се обърна към депутатите от ФИДЕС с думите: "Това, което направихте вие и вашият страхлив лидер, е позор, позор, позор."