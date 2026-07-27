Рома и Болоня правят размяна между Артьом Довбик и Сантяго Кастро

Болоня и Рома финализираха сделка, която ще изпрати украинския голмайстор Артьом Довбик в редиците на "червено-сините". Според информация на реномирания спортен журналист Фабрицио Романо, нападателят ще играе под наем до юни 2027 г., като медицинските тестове са насрочени за вторник. Довбик, който се присъедини към "вълците" през 2024 г., вече има зад гърба си 63 мача, 20 попадения и 11 асистенции с екипа на римляните.

В обратна посока, аржентинският таран Сантяго Кастро ще облече екипа на Рома. Италианският гранд ще плати 35 милиона евро за правата на 23-годишния нападател, който също ще премине медицински прегледи в близките дни. Кастро, който пристигна в Болоня през 2023 г., се отличи с 22 гола и 11 асистенции в 105 срещи за "рособлу".

Тази размяна бележи нова страница в кариерите на двамата футболисти. Довбик ще има възможност да се докаже в Болоня, докато Кастро ще се опита да затвърди името си сред звездите на Рома.