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Руслан Трад: Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност Иран ще опитва да ни притиска политически

Руслан Трад: Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност Иран ще опитва да ни притиска политически

27 Юли, 2026 20:22 614 31

  • руслан трад-
  • иран-
  • военен удар-
  • българия-
  • притискане-
  • политически

В България отдавна действат ирански проксита. Убеден съм, че службите в България знаят много добре за какви мрежи става дума, но, за съжаление, страната ни не е готова да посреща подобен вид заплахи, коментира международният анализатор

Руслан Трад: Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност Иран ще опитва да ни притиска политически - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това е един очакван акт, няма някаква сериозна заплаха, каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Руслан Трад във връзка с думите на говорителя на Министерството на външните работи на Иран: "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази".

За съжаление, подобни отправени думи към страната ни успяват да въздействат. Това е сериозен проблем, тъй като виждаме, че комуникацията с обществото е нарушена, страната ни не може да реагира институционално и се създава впечатление, че едва ли не утре към нас ще полетят ирански ракети, което дори е невъзможно технически вече, заяви Трад, цитиран от novini.bg.

По думите му в България отдавна действат ирански проксита.

Убеден съм, че службите в България знаят много добре за какви мрежи става дума, но, за съжаление, страната ни не е готова да посреща подобен вид заплахи. От атентата в Сарафово насам няма кой знае какво подобрение на обществената сигурност, а се вземат мерки за определени случаи, като сегашния с Безмер. Това са мрежи, които нямат терористична дейност, а отговарят предимно за логистика на различни милиции, като "Хизбула" и други съюзници на Иран, защото Иран е под санкции. Тази мрежа снабдява Иран с различни продукти и компоненти, като например т.нар. продукти с двойна употреба, посочи международният анализатор.

Иран е в добри отношения с България. Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност ще опитва да притиска политически. Българското правителство може да отвърне с намерение да посегне на логистиката на Иран у нас и тогава иранският натиск ще омекне, коментира Руслан Трад.
Той каза още, че в близко бъдеще не очаква затихване на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Целите отдавна се промениха, вече не сме сигурни кое може да бъде дефинирано като цел. Трябва да се отчете, че е сериозно увредена военната и цивилна инфраструктура на Иран, ще трябват години тя да бъде възстановена, но не виждам това да ги притеснява много в момента, заяви Трад.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    22 1 Отговор
    го интересува в какво вярваш? Нито имаш власт да промениш нещо, нито желание да работиш за Родината..

    Коментиран от #5, #26

    20:25 27.07.2026

  • 2 хъхъ

    18 1 Отговор
    Какъв е този Трад и за какво се бори? Медийните му участия се свеждат до това да защитава политиката на Израел. Също като иракчанина - ционист Мохамед Халаф. Позорници, продали се за шекели.

    20:30 27.07.2026

  • 3 Радев се скри като мишка!

    18 1 Отговор
    САЩ махнаха ли визите да бегаме, когато Иран започне да ни бомби?

    Коментиран от #12

    20:30 27.07.2026

  • 4 Ирански проксита

    7 4 Отговор
    Нашите Ушанкофили,
    станаха Чалмофили!

    20:33 27.07.2026

  • 5 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Тоя индивид на снимката ми е адски противен, А като му гледам снимката му се замислим и за менталните му проблеми... Не се струва да чета....

    20:33 27.07.2026

  • 6 Овчар

    17 1 Отговор
    Докато медиите дават трибуна на утайките в България народа все повече усеща ИЗМАМАТА..!

    20:33 27.07.2026

  • 7 Столипиновски ясновидец

    5 1 Отговор
    Братовчедът Руслан Произход: Той е от смесен произход — майка му е българка, а баща му е сириец.

    20:34 27.07.2026

  • 8 Разграден двор

    9 0 Отговор
    В територията всеки си влиза и излиза както си иска!

    20:35 27.07.2026

  • 9 Манолчо глишев- Неймар

    8 2 Отговор
    Що го лансирате тоя мелез?

    20:35 27.07.2026

  • 10 Нехис

    1 0 Отговор
    Прав е международния анализатор. Преди малко Иран отново заплаши Българското правителство. Радев заяви че усилваме противовъздушната си отбрана.

    20:38 27.07.2026

  • 11 Ще ни спре

    5 0 Отговор
    шамфастъка!

    20:40 27.07.2026

  • 12 Путин

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радев се скри като мишка!":

    ги махна!

    20:41 27.07.2026

  • 13 гост

    7 3 Отговор
    "Сигурна съм, че бихте правили скс с Путин, той е привлекателен мъж": Депутатка на Радев блесна в мрежите (ВИДЕО) "С кой български политик бихте правили секс" - около този въпрос се завърта архивно видео под формата на влог за социалните мрежи, чийто автор е понастоящем депутатът от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант. Член е на Комисията по култура и медии и на Комисията за пряко участие на гражданите. Във въпросното видео Асиова-Диамант провежда анкета сред жителите на столицата. В подбрания материал в страниците за политическа сатира се вижда как тя попада на младо момиче, говорещо с руски акцент. Двете провеждат спонтанен разговор по темата за привлекателността на българските политици. "Доста интригуващ въпрос. Нямам никаква представа", отговаря момичето от видеото на въпроса на Асиова-Диамант. "Сигурна съм, че вие с Путин бихте правили секс. Той е привлекателен мъж, имаме ли ние българския Путин?", казва още бъдещата тогава народна представителка на Радев. По-късно във видеото прави впечатление още, че самата тя би правила секс с Цветан Цветанов. "Намирам го за изключително привлекателен", подчертава тя.
    Ако някой се е съмнявал с какви "депутати " ни управлява зеления чорап , мисля , че вече трябва да е сигурен !!

    20:44 27.07.2026

  • 14 Блатен газ

    6 1 Отговор
    Какъв е този?! Снимали сте некой от психо диспансера! Иран ще ни тресне с атентат! Ако ни треснат с ракети, ще трябва да се намеси и НАТО тогава. Не са толкова глупави.

    20:45 27.07.2026

  • 15 Руслан Ретард

    5 2 Отговор
    Заминавай да живееш на летището, боклyкcороски!

    20:48 27.07.2026

  • 16 Тук

    4 0 Отговор
    виждате ли спящи хибридни клетки?

    20:51 27.07.2026

  • 17 Абе

    4 0 Отговор
    ного смел този Трад, но на чужд гръб. Него никой не го предупреждава, а той поучава отговорните лица
    да не се страхуват? Типично за тоя сорт анализатори разбирачи..

    20:54 27.07.2026

  • 18 този е генетиочно сбъркан и увреден

    5 1 Отговор
    сирийско-руски мелез

    20:56 27.07.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Айдеее и този е изкаран на барикадата..... и сега какво ни казва, че вярата или безверието на една НПО калинка ще успокои страховете на хората в Ямбол и околностите, като гледат как иранските ракети правят дармадан всички американски военни обекти в Близкия Изток???

    Руслане, аз пък да те питам, защо носиш руско име като денонощно плюеш всичко руско? 🤣🤣🤣

    Или с плюенето избиваш комплекси, а?

    Коментиран от #22

    20:56 27.07.2026

  • 20 усс.ран русофил

    6 0 Отговор
    Аз гласувах за летеца!

    20:57 27.07.2026

  • 21 Няма значение

    2 1 Отговор
    идиота в какво вярва. Хората ще плащат за дивотиите муньови

    20:58 27.07.2026

  • 22 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Името Руслан е от тюркско-персийски произход.

    20:59 27.07.2026

  • 23 анонимен

    2 0 Отговор
    Истинското име е Руслан РЕтард

    21:01 27.07.2026

  • 24 Акъл море

    1 0 Отговор
    А терористични заплахи, дето се вика няма нужда да е чалма. Има достатъчно отвратени демократи и патриоти.. нали сме под американско иго…

    21:03 27.07.2026

  • 25 Руслан Трад и сие:

    3 0 Отговор
    ЗА КАКВОТО МИ ПЛАЩАТ, ТОВА ЩЕ ПИША И ЩЕ КАЗВАМ! /защото съм "независим" наблюдател, анализатор, експерт и въобще съм пенкилер от всякъде/

    21:04 27.07.2026

  • 26 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    На това момча защо му светят очите в лилаво? Да не се е назобил с лавандула..

    21:05 27.07.2026

  • 27 Тодар Живков

    2 2 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Има другари.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #30

    21:05 27.07.2026

  • 28 Муньовите

    1 0 Отговор
    женки са като каките итанайки. Всичката я втасали само им допряло да избират политик за кекс. Муньо ги е избирал по специални умения. Разпищолиха се радките, време е да им напомним кой е шефът. Оставка!

    21:06 27.07.2026

  • 29 Това нещо

    0 0 Отговор
    не може да е българин! Никога!

    21:07 27.07.2026

  • 30 Да им ядеш

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тодар Живков":

    на комунистите дъртите м.ди! Сретен!

    21:10 27.07.2026

  • 31 Крум

    0 0 Отговор
    Тоя льольо от кога стана военен експерт ,че и прогнози дава!?Сополанкото вероятно ще се напикае след изстрел от пистолет..,но смело говори за спокойствие..

    21:11 27.07.2026

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