Руслан Трад: Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност Иран ще опитва да ни притиска политически

Това е един очакван акт, няма някаква сериозна заплаха, каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Руслан Трад във връзка с думите на говорителя на Министерството на външните работи на Иран: "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази".
За съжаление, подобни отправени думи към страната ни успяват да въздействат. Това е сериозен проблем, тъй като виждаме, че комуникацията с обществото е нарушена, страната ни не може да реагира институционално и се създава впечатление, че едва ли не утре към нас ще полетят ирански ракети, което дори е невъзможно технически вече, заяви Трад, цитиран от novini.bg.
По думите му в България отдавна действат ирански проксита.
Убеден съм, че службите в България знаят много добре за какви мрежи става дума, но, за съжаление, страната ни не е готова да посреща подобен вид заплахи. От атентата в Сарафово насам няма кой знае какво подобрение на обществената сигурност, а се вземат мерки за определени случаи, като сегашния с Безмер. Това са мрежи, които нямат терористична дейност, а отговарят предимно за логистика на различни милиции, като "Хизбула" и други съюзници на Иран, защото Иран е под санкции. Тази мрежа снабдява Иран с различни продукти и компоненти, като например т.нар. продукти с двойна употреба, посочи международният анализатор.
Иран е в добри отношения с България. Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност ще опитва да притиска политически. Българското правителство може да отвърне с намерение да посегне на логистиката на Иран у нас и тогава иранският натиск ще омекне, коментира Руслан Трад.
Той каза още, че в близко бъдеще не очаква затихване на войната на САЩ и Израел срещу Иран.
Целите отдавна се промениха, вече не сме сигурни кое може да бъде дефинирано като цел. Трябва да се отчете, че е сериозно увредена военната и цивилна инфраструктура на Иран, ще трябват години тя да бъде възстановена, но не виждам това да ги притеснява много в момента, заяви Трад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой
Коментиран от #5, #26
20:25 27.07.2026
2 хъхъ
20:30 27.07.2026
3 Радев се скри като мишка!
Коментиран от #12
20:30 27.07.2026
4 Ирански проксита
станаха Чалмофили!
20:33 27.07.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Кой":Тоя индивид на снимката ми е адски противен, А като му гледам снимката му се замислим и за менталните му проблеми... Не се струва да чета....
20:33 27.07.2026
6 Овчар
20:33 27.07.2026
7 Столипиновски ясновидец
20:34 27.07.2026
8 Разграден двор
20:35 27.07.2026
9 Манолчо глишев- Неймар
20:35 27.07.2026
10 Нехис
20:38 27.07.2026
11 Ще ни спре
20:40 27.07.2026
12 Путин
До коментар #3 от "Радев се скри като мишка!":ги махна!
20:41 27.07.2026
13 гост
Ако някой се е съмнявал с какви "депутати " ни управлява зеления чорап , мисля , че вече трябва да е сигурен !!
20:44 27.07.2026
14 Блатен газ
20:45 27.07.2026
15 Руслан Ретард
20:48 27.07.2026
16 Тук
20:51 27.07.2026
17 Абе
да не се страхуват? Типично за тоя сорт анализатори разбирачи..
20:54 27.07.2026
18 този е генетиочно сбъркан и увреден
20:56 27.07.2026
19 az СВО Победа 81
Руслане, аз пък да те питам, защо носиш руско име като денонощно плюеш всичко руско? 🤣🤣🤣
Или с плюенето избиваш комплекси, а?
Коментиран от #22
20:56 27.07.2026
20 усс.ран русофил
20:57 27.07.2026
21 Няма значение
20:58 27.07.2026
22 Ол1гофрен,
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Името Руслан е от тюркско-персийски произход.
20:59 27.07.2026
23 анонимен
21:01 27.07.2026
24 Акъл море
21:03 27.07.2026
25 Руслан Трад и сие:
21:04 27.07.2026
26 Абе
До коментар #1 от "Кой":На това момча защо му светят очите в лилаво? Да не се е назобил с лавандула..
21:05 27.07.2026
27 Тодар Живков
Коментиран от #30
21:05 27.07.2026
28 Муньовите
21:06 27.07.2026
29 Това нещо
21:07 27.07.2026
30 Да им ядеш
До коментар #27 от "Тодар Живков":на комунистите дъртите м.ди! Сретен!
21:10 27.07.2026
31 Крум
21:11 27.07.2026