Руслан Трад: Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност Иран ще опитва да ни притиска политически

Това е един очакван акт, няма някаква сериозна заплаха, каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Руслан Трад във връзка с думите на говорителя на Министерството на външните работи на Иран: "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази".

За съжаление, подобни отправени думи към страната ни успяват да въздействат. Това е сериозен проблем, тъй като виждаме, че комуникацията с обществото е нарушена, страната ни не може да реагира институционално и се създава впечатление, че едва ли не утре към нас ще полетят ирански ракети, което дори е невъзможно технически вече, заяви Трад, цитиран от novini.bg.

По думите му в България отдавна действат ирански проксита.

Убеден съм, че службите в България знаят много добре за какви мрежи става дума, но, за съжаление, страната ни не е готова да посреща подобен вид заплахи. От атентата в Сарафово насам няма кой знае какво подобрение на обществената сигурност, а се вземат мерки за определени случаи, като сегашния с Безмер. Това са мрежи, които нямат терористична дейност, а отговарят предимно за логистика на различни милиции, като "Хизбула" и други съюзници на Иран, защото Иран е под санкции. Тази мрежа снабдява Иран с различни продукти и компоненти, като например т.нар. продукти с двойна употреба, посочи международният анализатор.

Иран е в добри отношения с България. Не вярвам да има военен удар към страната ни, но със сигурност ще опитва да притиска политически. Българското правителство може да отвърне с намерение да посегне на логистиката на Иран у нас и тогава иранският натиск ще омекне, коментира Руслан Трад.

Той каза още, че в близко бъдеще не очаква затихване на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Целите отдавна се промениха, вече не сме сигурни кое може да бъде дефинирано като цел. Трябва да се отчете, че е сериозно увредена военната и цивилна инфраструктура на Иран, ще трябват години тя да бъде възстановена, но не виждам това да ги притеснява много в момента, заяви Трад.