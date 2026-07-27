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Григор Димитров с минимално изкачване в световната тенис ранглиста

Григор Димитров с минимално изкачване в световната тенис ранглиста

27 Юли, 2026 19:27 545 2

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  • спортни новини

Българският ас продължава възхода си, докато Яник Синер затвърждава лидерството си

Григор Димитров с минимално изкачване в световната тенис ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, безспорният номер едно в българския тенис, се изкачи с две позиции в най-новото издание на световната ATP ранглиста. 35-годишният хасковлия вече заема престижното 140-то място, натрупвайки 432 точки

Не по-малко впечатляващо е представянето на 23-годишния Пьотр Нестеров, който бележи сериозен прогрес, изкачвайки се с пет места нагоре до 360-та позиция. Със своите 138 точки, Нестеров затвърждава статута си на втората ракета на България и обещава още по-силни изяви в бъдеще.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира италианският феномен Яник Синер, който не отстъпва лидерската позиция. Германецът Александър Зверев и испанският талант Карлос Алкарас плътно го следват, оформяйки интригуваща битка за челните места.

В топ 5 се нареждат още канадецът Феликс Оже-Алиасим и легендарният сърбин Новак Джокович, които не спират да вдъхновяват феновете по цял свят.


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  • 1 Тази

    2 0 Отговор
    шматка е добре да спира да се излага.

    19:50 27.07.2026

  • 2 Майстор Тричко

    1 0 Отговор
    "престижното 140-то място" - четете ли какво пишете журналисти такива (без да се обиждате професионално)

    19:58 27.07.2026

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