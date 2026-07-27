Григор Димитров с минимално изкачване в световната тенис ранглиста

Григор Димитров, безспорният номер едно в българския тенис, се изкачи с две позиции в най-новото издание на световната ATP ранглиста. 35-годишният хасковлия вече заема престижното 140-то място, натрупвайки 432 точки

Не по-малко впечатляващо е представянето на 23-годишния Пьотр Нестеров, който бележи сериозен прогрес, изкачвайки се с пет места нагоре до 360-та позиция. Със своите 138 точки, Нестеров затвърждава статута си на втората ракета на България и обещава още по-силни изяви в бъдеще.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира италианският феномен Яник Синер, който не отстъпва лидерската позиция. Германецът Александър Зверев и испанският талант Карлос Алкарас плътно го следват, оформяйки интригуваща битка за челните места.

В топ 5 се нареждат още канадецът Феликс Оже-Алиасим и легендарният сърбин Новак Джокович, които не спират да вдъхновяват феновете по цял свят.