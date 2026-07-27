Дани Себайос остана без клуб: Преговорите с Аякс се провалиха

Дани Себайос, бившият национал на Испания и доскорошен играч на Реал Мадрид, се оказа в центъра на трансферна драма това лято. След като договорът му с „белия балет“ изтече през юни и не бе подновен, 29-годишният халф се озова в търсене на ново предизвикателство. Всички погледи бяха насочени към Амстердам, където Себайос води интензивни разговори с ръководството на Аякс. За съжаление, двете страни не успяха да изгладят различията си по личните условия и трансферът пропадна в последния момент.

След неуспешните преговори в Нидерландия, Себайос насочи вниманието си към родния Бетис – клубът, от който тръгна към големия футбол и с който е свързан емоционално. Въпреки желанието му да облече отново зелено-бялата фланелка, финансовите условия се оказаха препъникамък и за този трансфер. Разговорите с андалусийците не доведоха до споразумение, оставяйки бъдещето на полузащитника под въпрос.

Себайос може да се похвали с впечатляваща кариера в Реал Мадрид, където изигра 215 мача, реализира 7 гола и подаде за още 16. Във витрината му блестят три трофея от Шампионската лига, три световни клубни купи, две титли на Ла Лига, три Суперкупи на Испания, както и по една Купа на Краля, Интерконтинентална купа и Суперкупа на УЕФА. Между 2019 и 2021 година Себайос натрупа опит и във Висшата лига, носейки екипа на Арсенал под наем.