Юноша на Левски подписа първи професионален договор

Юношата на Левски - Андрей Нешев подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха от "Герена".

Андрей Нешев е роден на 17 април 2009 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2021 година. Записва 139 мача и вкарва 66 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят ще бъде част и от втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините“. Част от идеалния отбор на Елитната юношеска група до 17 години за сезон 2025/26 година.