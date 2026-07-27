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Юноша на Левски подписа първи професионален договор

Юноша на Левски подписа първи професионален договор

27 Юли, 2026 17:54 595 0

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Андрей Нешев с контракт за срок от три години

Юноша на Левски подписа първи професионален договор - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношата на Левски - Андрей Нешев подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха от "Герена".

Андрей Нешев е роден на 17 април 2009 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2021 година. Записва 139 мача и вкарва 66 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят ще бъде част и от втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините“. Част от идеалния отбор на Елитната юношеска група до 17 години за сезон 2025/26 година.


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