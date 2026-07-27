Проф. Антоанета Христова: Кандидатурата на Йотова е доста напред, останалите закъсняват

Издигнатият от партията си бивш министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев първи обяви кандидатурата си за президентството. Действащият президент Илияна Йотова в телевизионно интервю съобщи, че ще бъде независим кандидат за президент, подкрепен от Инициативен комитет, но от БСП вече официално я подкрепиха. Проф. Даниел Вълчев и служебният министър Андрей Гюров, макар и не съвсем категорично, заявиха своето участие. Оформя ли се вече президентската надпревара, коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС политическият психолог проф. Антоанета Христова.

Тя заяви, че Илияна Йотова е много по-видима и много по-силна кандидатура от гледна точка на ролята, която изпълнява, и на това, че тя продължи един доста ярък до този момент мандат на президента Радев.

"По този начин унаследи една позиция, която е видима и която ѝ дава възможност да покаже образа си, позициите си и посланията си много по-ярко, отколкото другите. Тя изиграва много добре своите карти“, каза политическият психолог.

Проф. Христова анализира и интервюто, в което Йотова обяви кандидатурата си.

"Интервюто, което даде, в което обяви кандидатурата си, се отличаваше от всички останали с категоричност, решителност, с това да не се страхува да отговори на всички въпроси, със заявка, която беше изключително земна и нормална. Няма друг отговор от този, който тя дава на почти всичките въпроси, които бяха зададени от журналиста, и изглеждаше като човек на мястото си. При тази ситуация мога да кажа, че наистина кандидатурата е доста напред, докато останалите закъсняват не само с обявяването, а и с позиционирането си“, коментира Христова.

Тя коментира и интервютата на Даниел Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев и заяви, че те "звучат неубедително и несигурно поне към днешна дата“.

По думите на Христова това, че Румен Радев все още не е подкрепил Йотова за президент, е правилен ход.

"Не е редно да я обявява все още, защото в момента сме в предкампания, в която все още не са обявени всички кандидатури. Съвсем логично е тогава, когато това са граждански инициативни комитети, той да огледа възможностите. Това логиката на действието го предполага. И тогава да каже: "Аз заставам зад съответната кандидатура“. А това, че хипотезата да бъде зад кандидатурата на Йотова е 99%, е като че ли отдавна хипотеза, която се приема и се допуска. Но въпреки всичко логиката на действието е да бъдат обявени всички и тогава Радев да обяви кого подкрепя“, обясни тя.

По думите ѝ няма логика Радев да търси нов кандидат.

"Единственото нещо, което обаче може да звучи логично е това, че другите кандидати, примерно някои от кандидатите – чух такава хипотеза – може да се явят като тип "пате кандидат за отстрел“, за да отцепят определени гласоподаватели, за да олекотят пътя на друг кандидат. Но такъв тип дребни сметки никога не излизат в крайна сметка“, заяви тя.