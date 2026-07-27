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Проф. Антоанета Христова: Кандидатурата на Йотова е доста напред, останалите закъсняват

Проф. Антоанета Христова: Кандидатурата на Йотова е доста напред, останалите закъсняват

27 Юли, 2026 20:46 375 17

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Няма логика Радев да търси нов кандидат, когото да подкрепи, коментира политическият психолог

Проф. Антоанета Христова: Кандидатурата на Йотова е доста напред, останалите закъсняват - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Издигнатият от партията си бивш министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев първи обяви кандидатурата си за президентството. Действащият президент Илияна Йотова в телевизионно интервю съобщи, че ще бъде независим кандидат за президент, подкрепен от Инициативен комитет, но от БСП вече официално я подкрепиха. Проф. Даниел Вълчев и служебният министър Андрей Гюров, макар и не съвсем категорично, заявиха своето участие. Оформя ли се вече президентската надпревара, коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС политическият психолог проф. Антоанета Христова.

Тя заяви, че Илияна Йотова е много по-видима и много по-силна кандидатура от гледна точка на ролята, която изпълнява, и на това, че тя продължи един доста ярък до този момент мандат на президента Радев.

"По този начин унаследи една позиция, която е видима и която ѝ дава възможност да покаже образа си, позициите си и посланията си много по-ярко, отколкото другите. Тя изиграва много добре своите карти“, каза политическият психолог.

Проф. Христова анализира и интервюто, в което Йотова обяви кандидатурата си.

"Интервюто, което даде, в което обяви кандидатурата си, се отличаваше от всички останали с категоричност, решителност, с това да не се страхува да отговори на всички въпроси, със заявка, която беше изключително земна и нормална. Няма друг отговор от този, който тя дава на почти всичките въпроси, които бяха зададени от журналиста, и изглеждаше като човек на мястото си. При тази ситуация мога да кажа, че наистина кандидатурата е доста напред, докато останалите закъсняват не само с обявяването, а и с позиционирането си“, коментира Христова.

Тя коментира и интервютата на Даниел Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев и заяви, че те "звучат неубедително и несигурно поне към днешна дата“.

По думите на Христова това, че Румен Радев все още не е подкрепил Йотова за президент, е правилен ход.

"Не е редно да я обявява все още, защото в момента сме в предкампания, в която все още не са обявени всички кандидатури. Съвсем логично е тогава, когато това са граждански инициативни комитети, той да огледа възможностите. Това логиката на действието го предполага. И тогава да каже: "Аз заставам зад съответната кандидатура“. А това, че хипотезата да бъде зад кандидатурата на Йотова е 99%, е като че ли отдавна хипотеза, която се приема и се допуска. Но въпреки всичко логиката на действието е да бъдат обявени всички и тогава Радев да обяви кого подкрепя“, обясни тя.

По думите ѝ няма логика Радев да търси нов кандидат.

"Единственото нещо, което обаче може да звучи логично е това, че другите кандидати, примерно някои от кандидатите – чух такава хипотеза – може да се явят като тип "пате кандидат за отстрел“, за да отцепят определени гласоподаватели, за да олекотят пътя на друг кандидат. Но такъв тип дребни сметки никога не излизат в крайна сметка“, заяви тя.


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    20:49 27.07.2026

  • 2 Ще изберем ли аааа

    5 0 Отговор
    Вижте я как получава инструктаж от старите ченгета от ДС

    Коментиран от #13

    20:51 27.07.2026

  • 3 Българин

    10 4 Отговор
    Престанете да ни натрапвате тази Йотовица. Няма да я изберем, не разбрахте ли?

    20:51 27.07.2026

  • 4 Тази не смени ръката от която се хрнаи -

    7 0 Отговор
    на Шиши. Смени само етикета от ГЕРБ-НН на ПБ-НН.

    20:51 27.07.2026

  • 5 Сатана Z

    4 7 Отговор
    По-добре Йотова ,отколкото някой от Педофилскоте котило на Асен

    Коментиран от #8

    20:53 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Феномена

    5 2 Отговор
    Ние борците за права и спободи няма да издигаме собствен кандидат, защото зле прикрито Идиотова на Муньо си е и наш ДПС-кандидат.

    20:53 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Иван ТКЗС Делиорман

    3 0 Отговор
    Тази е моят идол, ако не успее, веднага я зимам пак за бригадирка в ТКЗС-то и лична секретарка.

    20:59 27.07.2026

  • 10 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    1 1 Отговор
    С Йотова сме комбина, надявам се тя да ми прати малко пушечно месо за фронта, че мойто е на привършване.

    21:00 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Николай Парушев

    0 5 Отговор
    Илиана Йотова е избрана на първи тур!
    Жилтите павета, Боко и Шиши ги няма в играта!!!

    21:04 27.07.2026

  • 13 Любен Гоцев от библиотекарския

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще изберем ли аааа":

    Раздал милионите червени куфарчета на мутрите в зоната на демокрацията и кръстник на тежката организирана престъпност..Ще изберем ли протежето им Йотова?

    21:04 27.07.2026

  • 14 ШЕФА

    4 0 Отговор
    И преди пет години да се беше кандидатирала нац.предателка и краварска подлога Идиотова това с нищо няма да и помогне.Тя е една преяла и оляла се от власт стринка която отдавна е милионерка,а тези хора НЕ мислят за народа,а само и единствено за собствените и семейни облаги. Няма да е Президент !

    21:04 27.07.2026

  • 15 планинец

    0 0 Отговор
    Да изберем земеделския Н.Ненчев , че Йотова или Гюров са от един дол дренки и взаимно се назначават.

    21:08 27.07.2026

  • 16 Како,

    1 0 Отговор
    за какво ти е тази и ти ли си идиот като нея

    21:10 27.07.2026

  • 17 Ненчев и той кандидат

    0 0 Отговор
    Служителките в президентството да се готвят, да ги щипе тук и там, защото той е със слаб ангел.

    21:11 27.07.2026

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