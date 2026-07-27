Силвия Радойска стана първата българка с UEFA Pro лиценз

Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец - Силвия Радойска постигна още един значим успех в своята кариера, след като официално придоби най-високата треньорска квалификация – UEFA Pro Licence.

С това тя се превръща в първата жена в България, получила най-престижния лиценз в европейския футбол – признание за нейния професионализъм и задълбочени знания в сферата на женския футбол.

Под ръководството на Радойска през последната година женският тим на Лудогорец постигна исторически дубъл, след като триумфира както с шампионската титла, така и с Купата на България. Отборът участва и в квалификационните кръгове на Женската Шампионска лига, където записа една победа и една загуба.