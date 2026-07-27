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Силвия Радойска стана първата българка с UEFA Pro лиценз

Силвия Радойска стана първата българка с UEFA Pro лиценз

27 Юли, 2026 18:45 430 2

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  • футбол-
  • лудогорец-
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  • треньор-
  • квалификация-
  • uefa pro licence

Тя е директор на женския отбор на Лудогорец

Силвия Радойска стана първата българка с UEFA Pro лиценз - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец - Силвия Радойска постигна още един значим успех в своята кариера, след като официално придоби най-високата треньорска квалификация – UEFA Pro Licence.

С това тя се превръща в първата жена в България, получила най-престижния лиценз в европейския футбол – признание за нейния професионализъм и задълбочени знания в сферата на женския футбол.

Под ръководството на Радойска през последната година женският тим на Лудогорец постигна исторически дубъл, след като триумфира както с шампионската титла, така и с Купата на България. Отборът участва и в квалификационните кръгове на Женската Шампионска лига, където записа една победа и една загуба.


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  • 2 Буци

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    Алчното джудже взе пролиценз , защото е на заплата в катедра футбол в НСА,както е,,директор,, в Лудогорец,а стана шампион, защото открадна 5 от титулярките на НСА.

    19:30 27.07.2026

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