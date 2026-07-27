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Возиня с тройно по-висока заплата

Возиня с тройно по-висока заплата

27 Юли, 2026 19:52 734 2

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Вратарят на Кабо Верде изживява приказен възход – нов клуб, рекордна заплата и милиони фенове

Возиня с тройно по-висока заплата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

40-годишният вратар на Кабо Верде, Возиня, се превърна в едно от най-ярките имена на Световното първенство в Северна Америка. Със спиращи дъха спасявания и непоколебим дух, ветеранът изведе дебютанта на Мондиала до историческо класиране за 1/16-финалите, печелейки сърцата на милиони.

Само дни преди началото на шампионата, Возиня се оказа без клуб, след като не успя да постигне споразумение за нов договор с португалския Чавес. Свободен агент, но с огромна амбиция, той бързо привлече вниманието на редица отбори. Най-настоятелен се оказа чилийският гранд Коло Коло, който вече е на финалната права за подписа на сензационния страж. Остава само медицинският преглед, за да бъде официализиран трансферът.

Преминаването в Коло Коло носи не само ново предизвикателство, но и истински финансов пробив за африканския вратар. Ако в Чавес месечното му възнаграждение е било около 9000 долара, то сега сумата скача до впечатляващите 25 000 долара на месец – почти трикратно увеличение! Това е истински джакпот за футболиста, който доскоро бе подценяван на европейската сцена.

Освен на терена, Возиня бележи успехи и в дигиталното пространство. Само за месец популярността му в Instagram се изстреля до небесата – последователите му нараснаха с цели 30 милиона! Това не само повишава имиджа му, но и отваря врати за допълнителни доходи от реклами и спонсорства.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    1 0 Отговор
    най-добрият вратар на световното.

    20:16 27.07.2026

  • 2 фергюсън

    0 0 Отговор
    Невероятен вратар . Желая му много здраве и победи !!

    20:42 27.07.2026

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