Возиня с тройно по-висока заплата

40-годишният вратар на Кабо Верде, Возиня, се превърна в едно от най-ярките имена на Световното първенство в Северна Америка. Със спиращи дъха спасявания и непоколебим дух, ветеранът изведе дебютанта на Мондиала до историческо класиране за 1/16-финалите, печелейки сърцата на милиони.

Само дни преди началото на шампионата, Возиня се оказа без клуб, след като не успя да постигне споразумение за нов договор с португалския Чавес. Свободен агент, но с огромна амбиция, той бързо привлече вниманието на редица отбори. Най-настоятелен се оказа чилийският гранд Коло Коло, който вече е на финалната права за подписа на сензационния страж. Остава само медицинският преглед, за да бъде официализиран трансферът.

Преминаването в Коло Коло носи не само ново предизвикателство, но и истински финансов пробив за африканския вратар. Ако в Чавес месечното му възнаграждение е било около 9000 долара, то сега сумата скача до впечатляващите 25 000 долара на месец – почти трикратно увеличение! Това е истински джакпот за футболиста, който доскоро бе подценяван на европейската сцена.

Освен на терена, Возиня бележи успехи и в дигиталното пространство. Само за месец популярността му в Instagram се изстреля до небесата – последователите му нараснаха с цели 30 милиона! Това не само повишава имиджа му, но и отваря врати за допълнителни доходи от реклами и спонсорства.