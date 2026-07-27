Манчестър Юнайтед с ново попълнение под рамката

Манчестър Юнайтед направи поредния си ход на трансферния пазар, като официално привлече младия вратар Кит Маргетсън от Суонси Сити. Само на 19 години, уелският страж вече привлича вниманието с изявите си и амбициите си за голям футбол.

Макар да е израснал в академията на Суонси, Маргетсън все още не е дебютирал за първия им отбор, който се състезава в Чемпиъншип – второто ниво на английския футбол. През изминалия сезон младият вратар бе изпратен под наем в уелския Конас Куей Номадс, където впечатли с 10 "сухи мрежи" в 34 срещи. Със стабилните си изяви той изигра ключова роля за класирането на тима в квалификациите за Лигата на конференциите на УЕФА.

Кит Маргетсън не е непознато име във футболните среди – той е син на бившия уелски национал Мартин Маргетсън. Младият вратар вече има и мач за младежкия национален отбор на Уелс до 21 години, което допълнително подчертава потенциала му.

С привличането на Маргетсън, Манчестър Юнайтед продължава да обновява състава си. Той е петият нов играч, който се присъединява към "червените дяволи" това лято, след като вече бяха привлечени халфовете Андрей Сантос и Юри Тилеманс, вратарят Карл Дарлоу и нападателят Тайнън Томпсън.

Очаква се Маргетсън да започне сезона с дублиращия отбор, но амбициите му със сигурност са насочени към първия състав.