Българските тенисистки губят позиции в световната ранглиста на WTA

Българският женски тенис преживя разочароваща седмица, след като двете ни водещи състезателки отстъпиха позиции в най-новото издание на световната ранглиста на WTA.

Младата пловдивчанка Елизара Янева, която е най-високо класираната българка, се смъкна с две места и вече заема 188-ата позиция, натрупвайки 413 точки. Същата съдба сполетя и Виктория Томова – тя също регистрира спад от две места и се нарежда на 234-то място с актив от 314 точки.

Докато българките се борят за по-добро класиране, върхът на женския тенис остава непроменен. Беларуската звезда Арина Сабаленка продължава да доминира на първото място, следвана плътно от Елена Рибакина, която защитава честта на Казахстан.

Американката Джесика Пегула се нарежда трета, а челната петица се допълва от още две изгряващи звезди – Коко Гоф (САЩ) и Мира Андреева (Русия).