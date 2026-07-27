Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Българските тенисистки губят позиции в световната ранглиста на WTA

Българските тенисистки губят позиции в световната ранглиста на WTA

27 Юли, 2026 19:08 443 0

  • български тенис-
  • wta класация-
  • елизара янева-
  • виктория томова-
  • световна ранглиста-
  • женски тенис-
  • арина сабаленка-
  • топ 5 тенисистки-
  • тенис

Елизара Янева и Виктория Томова с понижение в класацията

Българските тенисистки губят позиции в световната ранглиста на WTA - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският женски тенис преживя разочароваща седмица, след като двете ни водещи състезателки отстъпиха позиции в най-новото издание на световната ранглиста на WTA.

Младата пловдивчанка Елизара Янева, която е най-високо класираната българка, се смъкна с две места и вече заема 188-ата позиция, натрупвайки 413 точки. Същата съдба сполетя и Виктория Томова – тя също регистрира спад от две места и се нарежда на 234-то място с актив от 314 точки.

Докато българките се борят за по-добро класиране, върхът на женския тенис остава непроменен. Беларуската звезда Арина Сабаленка продължава да доминира на първото място, следвана плътно от Елена Рибакина, която защитава честта на Казахстан.

Американката Джесика Пегула се нарежда трета, а челната петица се допълва от още две изгряващи звезди – Коко Гоф (САЩ) и Мира Андреева (Русия).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове