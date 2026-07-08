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Националният отбор на Швейцария е в топ 8 за първи път от 1954 година

Националният отбор на Швейцария е в топ 8 за първи път от 1954 година

8 Юли, 2026 06:15 623 1

  • швейцария-
  • колумбия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Оттогава те три пъти са отпадали в груповата фаза и пет пъти са напускали турнира след осминафиналите

Националният отбор на Швейцария е в топ 8 за първи път от 1954 година - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Швейцария достигна до четвъртфиналите на световно първенство за първи път от 72 години насам. Тимът, воден от Мурат Якин, победи Колумбия в осминафинален сблъсък от Мондиал 2026 след 0:0 в редовното време и продълженията и 4:3 при изпълнението на дузпи, с което си осигури място в следващата фаза на турнира.

За последно швейцарците играха на четвъртфинал на световни финали през 1954 година, когато бяха домакини на надпреварата. Оттогава те три пъти са отпадали в груповата фаза и пет пъти са напускали турнира след осминафиналите.


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  • 1 Браво

    3 2 Отговор
    Ама то в този отбор швейцарци като гледам няма

    06:20 08.07.2026

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