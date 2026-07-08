Страхотен Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън при юношите

Димитър Кисимов постигна трета поредна великолепна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания по тенис – „Уимбълдън".

18-годишният българин, поставен под №9 в схемата, направи обрат и победи с 4:6, 6:3, 7:6(10:5) партньора си на двойки Конър Дойг (Република Южна Африка). Срещата продължи час и 49 минути. Така Кисимов взе сладък реванш, след като до момента имаше две поражения от този съперник. През миналата година българинът отстъпи драматично с 6:3, 4:6, 10:12 в квалификациите на „Уимбълдън", а през юни тази година загуби с 4:6, 5:7 във втория кръг на „Ролан Гарос".



За място на полуфиналите Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между втория поставен Джейми Макензи (Германия) и Круз Хюит (Австралия), син на легендарния Лейтън Хюит.



В мача срещу Дойг Кисимов допусна пробив още в първия гейм, който се оказа решаващ за изхода на първия сет. Българинът реализира брейк за 4:2 във втората част и запази преднината си до крайното 6:3, с което изравни резултата в сетовете.



В решителния трети сет Кисимов проби в третия гейм за аванс от 2:1. При 3:2 българинът показа страхотен характер, като отрази три точки за връщане на пробива и поведе с 4:2. За съжаление Кисимов не успя да затвърди пробива и допусна изравняване при 4:4. До края на сета двамата тенисисти печелеха подаванията си и така се стигна до тайбрек. В него Кисимов изостана с 2:4, но спечели шест поредни точки, за да поведе с 8:4. Българинът поведе с 9:5 и от първия си мачбол триумфира с победата.