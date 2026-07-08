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Британската сензация Артър Фери разгроми Коболи и стигна полуфиналите на Уимбълдън

Британската сензация Артър Фери разгроми Коболи и стигна полуфиналите на Уимбълдън

8 Юли, 2026 21:26 460 0

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Изгряваща звезда на британския тенис озарява Централния корт

Британската сензация Артър Фери разгроми Коболи и стигна полуфиналите на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Уимбълдън тази година се превърна в сцена на истинска приказка, след като 23-годишният Артър Фери, получил "уайлд кард" за участие, продължи своята невероятна серия и се класира за полуфиналите на най-престижния тенис турнир на трева. Младият британец буквално прегази деветия в схемата Флавио Коболи, като го победи с категоричното 6:4, 7:6(4), 6:0 и си осигури място сред четиримата най-добри в Лондон.

От първите минути на двубоя Фери демонстрира хладнокръвие и агресивна игра, с които успя да вземе първия сет с 6:4. Италианецът Коболи опита да се противопостави във втория сет, който се превърна в истинска битка на нерви и завърши с тайбрек. Там обаче британецът показа завидна устойчивост и поведе с 2:0 сета. Третият сет се превърна в истинско шоу за публиката на Централния корт – Фери не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с безапелационното 6:0.

С този успех той се нареди до легендарния Анди Мъри като първия британец от години, достигнал полуфиналите на Уимбълдън при мъжете.

Доскоро непознат за широката публика, Артър Фери се превърна в истинска сензация на тазгодишния турнир. След като в предишния кръг елиминира първата ракета на България Григор Димитров в драматичен петсетов трилър, младият британец продължава да изненадва и вдъхновява феновете с борбения си дух и впечатляваща игра.

В битката за място на финала Фери ще се изправи срещу германския ас Александър Зверев, който по-рано днес се наложи над Тейлър Фриц в три сета.


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