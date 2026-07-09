Чешки сблъсък на финала на Уимбълдън - Линда Носкова срещу Каролина Мухова

Линда Носкова, една от най-ярките звезди на чешкия тенис, си осигури място на финала на Уимбълдън след категорична победа над украинката Марта Костюк. Само за 79 минути на Централния корт в Лондон, Носкова демонстрира хладнокръвие и впечатляваща техника, като затвори мача с резултат 6:4, 6:4.

В първия сет деветата поставена в схемата Носкова бе почти безпогрешна на първи сервис, печелейки цели 89% от точките.

Във втората част тя продължи да доминира, като реализира два пробива и показа стабилност както на първо, така и на второ подаване. Украинската ѝ съперничка успя да върне един брейк, но това не бе достатъчно да обърне развоя на срещата.

На финала Линда Носкова ще се изправи срещу своята сънародничка Каролина Мухова, която по-рано през деня елиминира американката Кори Гоф. Така Уимбълдън ще стане арена на изцяло чешки финал – събитие, което не се е случвало от 2009 година, когато Серина и Винъс Уилямс премериха сили една срещу друга.