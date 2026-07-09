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Чешки сблъсък на финала на Уимбълдън - Линда Носкова срещу Каролина Мухова

Чешки сблъсък на финала на Уимбълдън - Линда Носкова срещу Каролина Мухова

9 Юли, 2026 20:53 303 1

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Две чехкини ще се изправят една срещу друга в битката за трофея в Лондон – нещо, което не се е случвало повече от десетилетие

Чешки сблъсък на финала на Уимбълдън - Линда Носкова срещу Каролина Мухова - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Линда Носкова, една от най-ярките звезди на чешкия тенис, си осигури място на финала на Уимбълдън след категорична победа над украинката Марта Костюк. Само за 79 минути на Централния корт в Лондон, Носкова демонстрира хладнокръвие и впечатляваща техника, като затвори мача с резултат 6:4, 6:4.

В първия сет деветата поставена в схемата Носкова бе почти безпогрешна на първи сервис, печелейки цели 89% от точките.

Във втората част тя продължи да доминира, като реализира два пробива и показа стабилност както на първо, така и на второ подаване. Украинската ѝ съперничка успя да върне един брейк, но това не бе достатъчно да обърне развоя на срещата.

На финала Линда Носкова ще се изправи срещу своята сънародничка Каролина Мухова, която по-рано през деня елиминира американката Кори Гоф. Така Уимбълдън ще стане арена на изцяло чешки финал – събитие, което не се е случвало от 2009 година, когато Серина и Винъс Уилямс премериха сили една срещу друга.


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  • 1 Славянско надмощие.

    0 0 Отговор
    Като не са рускини, беларуски и украинки, ще са чехкини и полякини..
    Скоро някой може да се сети да наложи санкции на бившите соцтрани да участват. Обраха им медалите..

    21:10 09.07.2026

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