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Карлос Алкарас пропуска и Мастърса в Монреал

Карлос Алкарас пропуска и Мастърса в Монреал

9 Юли, 2026 22:43 472 0

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  • уимбълдън

Испанската звезда отново извън корта, феновете очакват завръщането му

Карлос Алкарас пропуска и Мастърса в Монреал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният номер две в тениса, Карлос Алкарас, няма да вземе участие в престижния турнир „Мастърс“ в Монреал тази година. Организаторите официално потвърдиха отсъствието на младия испанец, който продължава да се възстановява от контузия, сполетяла го по-рано през сезона.

23-годишният Алкарас вече пропусна два от най-големите турнири в календара – „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“. Травмата му се оказа по-сериозна от очакваното и го извади от игра в ключови моменти, разочаровайки милионите си почитатели по света.

Тенис надпреварата в Монреал ще се проведе между 2 и 13 август, като настоящият носител на титлата е американецът Бен Шелтън. С отсъствието на Алкарас, турнирът ще бъде още по-непредсказуем, а битката за трофея – още по-оспорвана.

Въпреки последните неуспехи, Карлос Алкарас вече е оставил ярка следа в света на тениса. С 26 титли от ATP на сингъл и седем трофея от Големия шлем, включително двукратни победи на Откритото първенство на САЩ, „Уимбълдън“ и „Ролан Гарос“, както и триумф на Australian Open, испанецът се нарежда сред най-успешните млади таланти в историята на спорта.


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