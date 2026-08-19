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Хулио Веласкес отказал няколко оферти от чужбина заради Левски

Хулио Веласкес отказал няколко оферти от чужбина заради Левски

19 Август, 2026 13:59 814 2

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Доброто управление на емоциите и натоварването от мачовете е от решаващо значение

Хулио Веласкес отказал няколко оферти от чужбина заради Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, говори пред авторитетното испанско издание AS. Наставникът не скри пред сънародниците си, че е имал няколко оферти през лятото, които е отказал заради Левски.

Г-н Веласкес, какви са впечатленията ви от квалификациите в Шампионската лига?

– Миналото лято бяхме в подобна ситуация. Стигнахме до осмия мач и бяхме много близо до класиране за груповата фаза на Конферентната лига, така че усещането е почти същото. Много позитивно и обогатяващо преживяване е. В крайна сметка трябва да намериш ресурси за много кратко време. Играем на всеки три дни. Местната лига тук започва много рано. Доброто управление на емоциите и натоварването от мачовете е от решаващо значение. Всичко това е позитивно преживяване за отбора. И ако на всичкото отгоре спечелиш, още по-добре. Възможността да отложим мача от първенството в събота, на което имахме право, ни позволи да се възстановим и да си починем. Трябва да сме много ясни, че трябва да бъдем в най-добрата си форма. АЕК има девет пъти по-голям бюджет от нашия. Ще бъде много трудно.

Какво се промени в Хулио Веласкес като треньор с участието в евротурнирите?

– Изиграването на толкова много мачове ти дава опит. Помага ти да се научиш как да управляваш емоциите си и да разбираш по-добре какво изисква играта. Но по отношение на начина, по който се състезаваме, не сме се променили много. Осъзнаваме, че първенството ще бъде много трудно, тъй като Лудогорец не играе в европейските турнири и ще бъде фокусиран единствено върху него. И трябва да имаме това предвид. Както казах преди, всичко е опит. Ние сме проактивен отбор и манталитетът ни е същият. Верни сме на нашата идентичност.

Хулио Веласкес пред Marca: Имах оферти, но в Левски се чувствам обичан и ценен

Какви цели си поставихте за този сезон?

– Моят подход е да го приемам ден за ден. Треньор съм от много години и нямам друга цел. Искаме да се изпитаме във всички контексти. Както вътрешни, така и континентални. Засега постигнахме нещо много важно, а именно завръщането в Европа след 16-годишно чакане. Пред нас са лигата, купата, още едно състезание за купа, Суперкупата и европейското участие. И играем не за да се прегръщаме или да поздравяваме противника, а за да се опитаме да спечелим.

Мислите ли, че престоят ви в България променя възприятието за вас в Испания?

– Не си хабя енергията за това. В крайна сметка трябва да намериш баланс. Губиш, печелиш, играеш наравно, хората те харесват в добро или лошо… Обикновено, когато печелиш, си по-висок, по-красив, имаш сини очи… (смее се).

Обмисляте ли да се върнете в Испания?

– Имахме оферти това лято. Клубът е наясно с тях. Аз обаче дадох приоритет на това да остана тук. За мен е важно да се опитам да изградя нещо през годините. Тук съм обичан и ми показват много привързаност и чувствах, че мога да продължа да градя. Каквото и да ми донесе бъдещето, то ще се случи.


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  • 1 Вярно бе

    4 5 Отговор
    Даже пресата в Испания гърмеше, че ще води Реал Мадрид.
    Но .................

    14:21 19.08.2026

  • 2 Дон Балон

    4 0 Отговор
    Дай Боже да остане дълги години в Левски. Показа пълна отдаденост и ние феновете, го обичаме.

    14:48 19.08.2026

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