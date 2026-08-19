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Бразилска връзка на "Герена": легенди помагат на новите шефове на Левски

Бразилска връзка на "Герена": легенди помагат на новите шефове на Левски

19 Август, 2026 12:00 821 3

  • левски-
  • футбол-
  • фелипе берлинер

Целта е ясна - да се вземе възможно най-доброто като опит от всички страни, за да може да се подобри работата на „Герена“ във всяко едно отношение

Бразилска връзка на "Герена": легенди помагат на новите шефове на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едни от най-известните бразилски играчи от близкото минало помагат на новите шефове на Левски, съобщава „Мач Телеграф“. Връзката с тях е направил Фелипе Берлинер. Както е известно, той е част от Съвета на директорите на дружеството „София Кепитъл“, което бе вписано наскоро като нов собственик на „сините“. Германецът, който е една от основните фигури в „Джемкорп“, има и бразилски корени и седалището му било именно в най-голямата страна в Южна Америка.

Според запознати той се е свързал с директори, легенди и известни фигури от водещите местни клубове още на момента, когато стана ясно, че Атанас Бостанджиев и представяните от него компании ще поемат издръжката на клуба. Целта е ясна - да се вземе възможно най-доброто като опит от всички страни, за да може да се подобри работата на „Герена“ във всяко едно отношение.


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  • 1 Павлето, ма

    3 1 Отговор
    Кои са тия легенди и легени, не става ясно?

    12:13 19.08.2026

  • 2 били са навремето

    1 1 Отговор
    от български пощи да не ходят на фронта и са разнасяли писма с велосипедите ... прочетете си историята ... цолката драгойчева още тогава ги е оправила и после все връзкари

    12:54 19.08.2026

  • 3 Микренски кибик

    0 0 Отговор
    А на нас ни помагат чичо Али Мехди и бай Сосеко Чимбитуари.

    14:03 19.08.2026

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