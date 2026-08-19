Бразилска връзка на "Герена": легенди помагат на новите шефове на Левски

Едни от най-известните бразилски играчи от близкото минало помагат на новите шефове на Левски, съобщава „Мач Телеграф“. Връзката с тях е направил Фелипе Берлинер. Както е известно, той е част от Съвета на директорите на дружеството „София Кепитъл“, което бе вписано наскоро като нов собственик на „сините“. Германецът, който е една от основните фигури в „Джемкорп“, има и бразилски корени и седалището му било именно в най-голямата страна в Южна Америка.

Според запознати той се е свързал с директори, легенди и известни фигури от водещите местни клубове още на момента, когато стана ясно, че Атанас Бостанджиев и представяните от него компании ще поемат издръжката на клуба. Целта е ясна - да се вземе възможно най-доброто като опит от всички страни, за да може да се подобри работата на „Герена“ във всяко едно отношение.