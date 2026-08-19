Черно море представи ново попълнение

Черно море привлече в състава си офанзивен футболист. Това е Иван Тасев, който днес подписа договор с "моряците".

Роден на 5 септември 2002 г. в Сандански, Тасев прави първите си стъпки във футбола в школата на Пирин (Благоевград). Дебютира за мъжкия тим през 2019 г., а през 2021 г. изкарва кратък период под наем в Септември (Симитли). За „орлетата“ записва 80 мача и 7 гола в първенството, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади играчи в клуба.

През 2024 г. преминава в ЦСКА, където продължава развитието си. За „Б“ отбора на „червените“ изиграва 43 мача с 10 гола, а за първия състав – 16 срещи и 2 попадения. Представя се стабилно и в двата тима.

Тасев е бивш младежки национал на България, преминал през различни формации на националния отбор.