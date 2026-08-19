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Техеран предупреди държавите от Залива: Не помагайте на американските военни
  Тема: Иранската криза

Техеран предупреди държавите от Залива: Не помагайте на американските военни

19 Август, 2026 15:03 659 4

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • моджтаба хаменей

Междувременно Иран отрече твърденията, че вчера вечерта е изстрелял ракети към Обединените арабски емирства, като ги определи като напълно необосновани

Техеран предупреди държавите от Залива: Не помагайте на американските военни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран предупреди днес държавите от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни, като подчерта, че ще я разглежда като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Искаме да предупредим: всяка помощ или съдействие, оказани на американската армия агресор, са равносилни на участие в американски военни операции“, заяви началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдолахи в комюнике, разпространено от агенция Мехр.

Междувременно Иран отрече твърденията, че вчера вечерта е изстрелял ракети към Обединените арабски емирства (ОАЕ), като ги определи като „напълно необосновани“, предаде ДПА.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ обяви, че са били прехванати две балистични ракети, изстреляни от Иран към страната.

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи, предаде Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи по-рано днес, че Галибаф ще посети Ирак начело на високопоставена делегация, за да обсъди регионалните събития с висши иракски представители.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Хамерския клоун днес не ви е побеждавал тжтцтцттц

    15:09 19.08.2026

  • 2 смях в залата

    0 3 Отговор
    Москва заплашва Европа а Техеран арабските държави. Трябва да сме малоумни за да се остави. Да ни командват. Едва ли руснаците и персите са най великите народи

    15:19 19.08.2026

  • 3 Българи !

    4 1 Отговор
    Не помагайте на американските военни !

    15:20 19.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДА СЕ ИЗГОНИ ОБОРА ОТ БЪЛГАРИЯ

    15:26 19.08.2026

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