Матю Макконъхи намекна за завръщане в политиката по време на среща с папа Лъв XIV

Американският актьор Матю Макконъхи отново повдигна темата за евентуално влизане в политиката след срещата си с папа Лъв XIV във Ватикана. Носителят на „Оскар“, който от години се определя като политически центрист, призна, че разговорът му с понтифика е засилил интереса му към въпроса как моралните и религиозните ценности могат да присъстват в обществения живот.

56-годишният Матю Макконъхи и съпругата му Камила Алвес Макконъхи се срещнаха с папа Лъв XIV на 5 август по време на общата аудиенция в базиликата „Свети Петър“. Актьорът е прекарал значителна част от лятото в Италия заради снимките на нов филмов проект.

В интервю за USA Today Макконъхи заяви, че подкрепя разделението между църква и държава, но според него основни принципи от религиозните учения могат да бъдат полезни и за политическите системи.

„Има много неща, които можем да научим за това как да се отнасяме към другите и към самите себе си чрез религиозните текстове и учения“, посочи актьорът. Той дори заговори за идеята за своеобразна обща „конституция“, основана на ценности, по които различните религии могат да намерят пресечна точка.

Макконъхи не заяви, че подготвя кандидатура за политически пост, но думите му отново насочиха вниманието към дългогодишния му интерес към обществената дейност. През 2021 г. актьорът сериозно обмисляше възможността да се кандидатира за губернатор на Тексас, преди да се откаже. След масовата стрелба в начално училище в родния му град Ювалди през 2022 г. той се превърна и в активен защитник на двупартийни мерки за по-отговорен контрол върху огнестрелните оръжия.

Сред темите, които Матю Макконъхи е искал да обсъди с папа Лъв XIV, са били мястото на религията в съвременното общество, интересът на част от младите хора към духовността и развитието на изкуствения интелект.

Според актьора младите поколения все по-често търсят структура и смисъл отвъд това, което получават от заобикалящата ги среда. Именно затова той вижда възможност религиозните традиции да предложат определени морални ориентири, без това непременно да означава политическо налагане на конкретна вяра.

Особено внимание Макконъхи отделя на изкуствения интелект. По думите му вече има хора, които възприемат AI почти като „дигитален Бог“, което поставя сериозни въпроси за стандартите и границите на технологията.

„Трябва ние да използваме този инструмент, а не да позволяваме той да използва нас“, заяви актьорът. В същото време Матю Макконъхи подчерта, че вижда и огромен потенциал в развитието на изкуствения интелект.

Темата се оказва особено актуална и за самия папа Лъв XIV. През май понтификът призова за строга международна регулация на AI и предупреди за опасностите от концентрацията на технологична власт, дезинформацията и използването на автономни системи при решения, свързани с човешки живот.

Макконъхи не разкри подробности от личния разговор с папата и заяви, че съдържанието му ще остане между двамата.