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Нов скандал разтърси тениса: Ник Кириос наказан заради положителна проба за кокаин

Нов скандал разтърси тениса: Ник Кириос наказан заради положителна проба за кокаин

19 Август, 2026 14:26 604 2

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Бившият номер 13 в света е временно отстранен от 4 август

Нов скандал разтърси тениса: Ник Кириос наказан заради положителна проба за кокаин - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ник Кириос е временно отстранен от тениса, след като е дал положителна проба за кокаин. Австралиецът е предоставил проба по време на турнира "Майорка Оупън" на 22 юни, в която по-късно е открито наличие на бензоилекгонин, метаболит на кокаина.

Бившият номер 13 в света Кириос е временно отстранен от 4 август.

Международната агенция за интегритет в тениса заяви, че Кириос може да обжалва временното отстраняване, "но до момента не го е направил".

В публикация в Instagram Кириос заяви, че е направил "огромна грешка" и поема "пълна отговорност" за нея.

Съгласно отстраняването, Кириос няма право да играе, да тренира или да присъства на турнири от Големия шлем, или на каквито и да е събития от мъжките и женските тенис асоциации.

31-годишният тенисист е изиграл само четири мача на сингъл този сезон, след като през последните години се бореше с контузии на коляното и китката.

За последно той игра на двойки мъже на Уимбълдън, където заедно с партньора си Александър Бублик загубиха в първия кръг.


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  • 1 Карагьос

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    На Кокица и Чивас се играе най-добре.

    14:41 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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